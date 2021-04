La natura fa bene: le vacanze per ritrovare la serenità

La sensazione della sabbia sotto i piedi, il rumore del vento tra le foglie, il silenzio quasi assordante e così magico delle foreste: in questi giorni che dobbiamo stare di nuovo a casa per proteggere noi e gli altri ci ricordiamo quanto sia bello, piacevole e benefico stare al contatto con la natura. E non vediamo l’ora di tuffarci nel verde, passeggiare nell’acqua e lasciarci curare dalla Terra.

La natura infatti ha su di noi infiniti e immediati benefici: lo abbiamo provato sulla nostra pelle e lo conferma la scienza. Ci sono molti studi che dimostrano che la natura riesce a calmare stati di ansia e a far tornare il buon umore aumentando i livelli di serotonina. E sembrerebbe che le donne che vivono in campagna vivono di più e meglio. E allora perché non organizzare una vacanza nella natura e ritrovare la serenità dopo un periodo così difficile? Ecco alcune idee in Italia e in giro per l’Europa.

Tra le vigne dell’Italia

Ci sono tante cose che rendono unica l’Italia. E una di queste è sicuramente l’antica tradizione enologica. In tutte le regioni è facile trovare piccoli o immensi vitigni, che siano ai piedi delle montagne o a pochi passi dal mare, dove nascono vini pregiati, eccellenti. E forse c’è qualcosa di più rilassante che sorseggiare un buon calice di vino passeggiando tra i filari?

In campagna soggiornando in un agriturismo biologico

Andare in campagna è sempre un tornare alle origini; è come essere a casa, ritrovando quella dimensione naturale di un tempo. Soggiornare in un agriturismo biologico significa vivere i tempi della natura, toccare la terra, riscoprire il vero senso della cucina, svegliarsi col cinguettio degli uccelli. E, senza dubbio, ritrovare la serenità.

Scoprire i benefici della natura tra il verde dell’Umbria

L’Umbria è il polmone verde d’Italia e non poteva certo mancare tra i nostri consigli per una vacanza nella natura. Dalle Cascate delle Marmore al Lago Trasimeno, la regione ci regala paesaggi naturalistici mozzafiato, ma anche antichi borghi, suggestive città e sapori genuini. Soggiornare in una struttura eco-sostenibile immersa nel verde ci sembra dunque l’idea perfetta.

Una vacanza di relax in Puglia

Se preferisci sentire il profumo del mare, potresti trascorrere una vacanza tra la natura della Puglia. In questa regione dalle grandi sorpresi e forti emozioni ti aspettano numerose strutture ricettive particolari ed eco-friendly dove potrai riconnetterti con la natura e ritrovare la serenità.

La Slovenia più rurale

Sei mai stata in Slovenia? Questo bellissimo Paese è ricco di fattorie ecologiche immerse in luoghi incantevoli, dove è facile entrare in contatto con la natura più pura. Vivere qui un soggiorno rurale significa disintossicarsi dalla frenesia quotidiana, ritrovare la serenità e provare la vita agricola e contadina più autentica. E se viaggi con dei bambini abbiamo la soluzione perfetta per te.

Natura e miele in Slovenia

Rimaniamo in queso angolo di mondo per sperimentare l’apiturismo, vivendo incredibili avventure con le api e scoprendo le proprietà benefiche dei prodotti delle api. Una vacanza all’insegna dell’ecologia e del benessere!

Ville bellissime, tranquille ed eco-friendly in Istria

Anche l’Istria è una destinazione perfetta per recuperare il nostro benessere psicofisico e il rapporto con la natura. Qui ti aspettano le Eco Domus, incantevoli ville che rispettano l’ambiente e sono quindi state certificate dall’Assessorato al turismo della Regione istriana, ma anche meravigliose sorgenti d’acqua, bellissime spiagge e imperdibili piste ciclabili.

Ricaricarsi in un rifugio della Croazia

Accoglienza, paesaggi, mille colori e profumi: sono questi i semplici ingredienti di una vacanza in un rifugio di campagna in Croazia. Prenditi un momento di pausa, abbandonati al silenzio e vivi nuove esperienze. Questo Paese, famoso perlopiù per le sue spiagge, è pronto a sorprenderti.

In una casa immersa nella natura spagnola

Dalla Isole Canarie e Baleari all’entroterra, la campagna della Spagna ti accoglie con incantevoli e soleggiati paesaggi, perfetti per ritrovare la serenità. Basta una notte in una struttura eco-friendly, una passeggiata tra gli ulivi e sarai perdutamente e irrimediabilmente innamorata.

Dormire sostenibile nel verde dell’Irlanda

Dopo un anno trascorso perlopiù tra le mure domestiche sogniamo spazi sconfinati, aria pulita. E cosa c’è di meglio dell’Irlanda e dei suoi paesaggi selvaggi? Tra fari e accoglienti B&B potrai soggiornare green scoprendo luoghi dal fascino unico.

La natura ci aspetta! Dove prenoterai le tue prossime vacanze?