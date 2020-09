12 Agriturismi del Buon Vino: Gusto e Sostenibilità tra le Vigne

L’autunno è alle porte: gli alberi si colorano di tonalità calde, le castagne maturano, le giornate si accorciano. Ma soprattutto, è tempo di vendemmia! Per tutti gli amanti del vino, questa è la stagione giusta per concedersi un momento di relax e godersi un calice di rosso immersi tra le vigne di un agriturismo attento all’ambiente.

Abbiamo selezionato per te ben 12 strutture ricettive eco-friendly dove potrai vivere un’esperienza autunnale unica e irripetibile. Sei pronto a scoprire la vita agricola di questi regni del buon vino? Ecco a te le nostre proposte.

1. Rocche di Montexelo, vista castello (Cuneo)

In uno dei borghi più antichi di Langhe-Roero, il residence Rocche di Montexelo offre 4 grandi appartamenti che saranno il punto di partenza e di arrivo per molte escursioni. In un labirinto di colline modellate dalla natura, potrete ammirare le famose Rocche del Roero. Esse sono caratterizzate da forre profonde e calanchi pittoreschi che, milioni di anni fa, erano sotto il livello del mare.

Oppure potrai ritemprare il corpo e la mente nella nostra Spa privata, oppure rilassarti sulla terrazza panoramica con vista sul castello di Monticello.

Dal 2019 vantano della certificazione Green Key che premia il loro impegno ambientale:

Riscaldamento e condizionamento di ultimissima generazione ad altissimo rendimento, alimentato a biomasse a km zero ;

e di ultimissima generazione ad altissimo rendimento, alimentato a ; Sistema antispreco di blocco della climatizzazione e riscaldamento tramite l’ apertura di porte e finestre ;

di blocco della climatizzazione e riscaldamento tramite l’ ; Pannelli di scambio energetico “solare-termico” per la produzione di acqua calda nel circuito di riscaldamento e sanitario;

per la produzione di acqua calda nel circuito di riscaldamento e sanitario; Illuminazione interamente a Led con luci a tempo nelle aree comuni come scala e garage;

con luci a tempo nelle aree comuni come scala e garage; Raccolta delle acque piovane per l’utilizzo negli sciacquoni WC, piante e giardino;

per l’utilizzo negli sciacquoni WC, piante e giardino; Wall Box per auto elettriche in garage, noleggio e ricarica anche per biciclette elettriche.

2. Il Rovero (Verona)

Il Rovero è un agriturismo a pochi chilometri da Garda, immerso tra uliveti, vigneti e incantevoli boschi. Attorno si trovano diverse stradine di campagna e numerosi itinerari per passeggiare a piedi, in bicicletta o a cavallo. Infatti, dentro la struttura è presente un maneggio per chi desidera una vacanza equestre.

Inoltre c’è la possibilità di provare in prima persona la vita dell’azienda agricola: vendemmia, vinificazione, raccolta delle olive, cura dell’allevamento ecc. Oltre a ciò, l’agriturismo produce ottimo vino biologico, Bardolino, e pregiato olio extravergine d’oliva Garda DOP, che si può acquistare direttamente sul luogo.

3. BioAgriturismo Campo di Cielo Vegan (Belluno)

Situato su un declivio dalla splendida vista panoramica sulla vallata feltrina a 10 minuti da Cesiomaggiore (Belluno), Campo di Cielo è un agriturismo biologico che produce vino, frutta, verdura, mais.

Si respira il profumo di legno naturale e si percepisce il suo effetto benefico. Così l’interno della struttura Campo di Cielo è caratterizzato di un’atmosfera rigenerante che da calore e sicurezza.

L’architettura è in bioedilizia, interamente in legno massiccio, e sistemi in pompa di calore Clivet ad energia rinnovabile assicurano il benessere totale e sostenibile degli ospiti del ristorante vegano e del bed & breakfast zero energy.

4. Fattoria Quercia (Bologna)

In posizione panoramica sulle colline della Valsamoggia, l’agriturismo biologico Fattoria Quercia, attraverso l’agricoltura biologica e l’allevamento famigliare, garantisce ai suoi ospiti cibi genuini a km zero. Il ristorante propone piatti della cucina bolognese, ricette vegetariane e menù per allergici (per esempio piatti senza glutine); camere con servizio di bed and breakfast e vino aziendale biologico.

La nostra sensibilità verso l’ambiente si denota dalla scelta del biologico da tempi non sospetti, ma anche dall’impianto fotovoltaico e dai pannelli solari, dallo scrupolo nella raccolta differenziata e dall’attenzione ad evitare gli sprechi.

5. Agriturismo Girolomoni (Pesaro e Urbino)

Girolomoni è agriturismo biologico immerso nel verde, tra le colline delle Marche. Qui potrete assaggiare specialità a chilometro zero, cibo sano coltivato in modo biologico dalla cooperativa che ha riportato in vita un territorio che era stato scartato e abbandonato.

Su questa collina non solo troverete un Agriturismo, ma anche una Fondazione culturale, un Molino e un Pastificio con una delle prime paste biologiche prodotte in Italia. Anche una piccola Locanda proprio sotto un Monastero del 1380 permetterà di assaggiare non solo i loro prodotti, ma anche quelli del territorio circostante nel pieno rispetto del consumatore e dell’ambiente attraverso l’utilizzo di ingredienti biologici e per lo più locali.

La vita nella Tenuta per voi che passate le vacanze in campagna nelle Marche sarà fatta di tempo e di calma, di passeggiate circondati da paesaggi incantevoli, di un calice di vino in Locanda e magari di un bagno in piscina trattata con sale.

6. Agriturismo Fattoria Lavacchio (Firenze)

L’agriturismo è collocato nel cuore della Fattoria Lavacchio, azienda di vini ed olio extra vergine d’oliva biologici, sulla sommità del crinale di Montefiesole a 450 metri di altitudine. I fabbricati della fattoria sono stati restaurati con particolare cura nel rispetto della tipicità toscana al fine di garantire il più indimenticabile e confortevole soggiorno ai nostri ospiti nelle dolci colline del Chianti Rufina.

Per scoprire interamente la cultura e la tradizione toscana e vivere anche per un corto momento “Organic lifestyle toscano”, la struttura organizza ogni settimana diverse attività legate all’agricoltura, alla gastronomia, alla cultura e allo sport. Inoltre vengono aperte le cantine per chi vuole saperne di più sulle produzioni biologiche, si insegnano le ricette tradizionali e si organizzano passeggiate a cavallo tra i vigneti e gli oliveti della Fattoria.

7. BIOAgriturismo Poderaccio (Firenze)

Su un poggio affacciato sulle belle montagne di Vallombrosa, alle pendici del Chianti, all’azienda agricola Poderaccio puoi facilmente vedere i caprioli brucare i campi intorno a casa, la ghiandaia volare tra gli olivi e all’imbrunire incrociare cinghiali e istrici tra i filari della vigna.

Al Poderaccio ci si riscalda con la legna, il sole fornisce l’acqua calda e l’energia necessaria al fabbisogno della casa. Questa struttura ha ottenuto la certificazione degli agriturismi Bio-Ecologici e i loro prodotti sono tutti certificati biologici dall’organismo di controllo ICEA.

La casa per gli ospiti si trova al centro del podere. È una casa colonica del ’700 ristrutturata recuperando i particolari architettonici originali, riutilizzando in maniera creativa i materiali delle demolizioni e impiegando prodotti di bioedilizia e di filiera locale. L’arredamento è essenziale con mobili di famiglia o trovati nei mercatini di antiquariato di zona secondo lo stile e la tradizione toscana.

8. Agriturismo Villa Dama (Perugia)

Chi sceglie di trascorrere le vacanze a Villa Dama, sceglie la natura, il calore dell’ospitalità di una famiglia, la buona tavola e panorami mozzafiato.

La punta di diamante è il loro ristorante, situato nella villa centrale, dove gli ospiti possono gustare pietanze realizzate utilizzando i prodotti biologici e naturali che provengono dall’azienda agraria di 170 ettari.

Per coloro i quali amano vivere una vera esperienza agrituristica, si organizzano corsi di cucina biologica, corsi di nocineria e casearia, settimana della raccolta delle olive e della vendemmia, visite guidate alla fattoria degli animali e all’orto biologico.

9. Relais Villa Acquaviva (Grosseto)

Romantico hotel e agriturismo in Maremma Toscana, Relais Villa Acquaviva è l’ideale per chi cerca benessere e relax. La Cantina di Fattoria Acquaviva contribuisce ad accrescere l’eleganza e lo charme del Relais con produzioni di ottimo vino da degustare nell’enoteca o nel ristorante dell’agriturismo. Il ristorante, La Limonaia, mette in tavola raffinatezza e benessere: cucina toscana, prodotti tipici della Maremma Toscana, vino e olio dell’agriturismo ecosostenibile.

10. Agriturismo Da Foschetta (Macerata)

L’Azienda Agricola I Tre Monti si trova alle pendici del Monte San Vicino, al centro dei terreni storicamente di proprietà della famiglia Pettinelli. Dopo una lunga storia di produzione vinicola, nel 2009 hanno impiantato il nuovo vigneto, concentrandosi sulla scelta del Verdicchio DOC di Matelica. Per la prima volta il prodotto finisce imbottigliato e con un’etichetta ed una storia tutta sua, il Caecus: un vino dedicato a Monsignor Luigi Pettinelli, missionario cieco ed anch’egli piccolo produttore di vino. Tra una missione e l’altra, Luigi tornava nella sua Matelica per dedicarsi alle sue viti, proprio dove ora sorge la struttura ricettiva “Da Foschetta”.

In questo storico luogo si impiegano tutti i più importanti accorgimenti per essere eco compatibili ed a basso impatto ambientale: dagli stucchi alle vernici, dai pannelli solari ai termosolari al recupero delle acque piovane, al ricircolo dell’aria fresca.

11. Lama di Luna (Barletta-Andria-Trani)

Lama di Luna è una masseria del diciottesimo secolo abitata dai Coloni e Mezzadri, oggi restaurata con bioarchitettura e feng-shui, nel pieno rispetto del luogo e della sua storia. E’ immersa in 190 ettari di paesaggio naturale, tra oliveti, ciliegeti, mandorleti e vigneti, tutti coltivati biologicamente e certificati AIAB-ICEA.

Nel pieno rispetto della originale struttura e delle nostre grandi tradizioni edili rurali, la masseria è stata ristrutturata con malte e materiali naturali, con il riutilizzo dei materiali già presenti come antiche tavole, mattoni e infissi del 1800. I suoi quaranta fumaioli, i suoi trulli sparsi e la sua grotta raccontano da soli la storia delle genti che hanno vissuto in questo posto magico.

Una serie di itinerari proposti al mattino consente di conoscere un angolo d’Italia ricco di borghi, cattedrali romaniche, castelli federiciani, porti e siti naturali. Per chi ama la natura, passeggiate a piedi ed in mountain bike, lezioni di pratiche agricole biologiche o storie sulla vita contadina di un tempo consentono di conoscere a pieno l’essenza di Lama di Luna.

12. BagolArea EcoFarm sull’Etna (Catania)

Affacciata sulla costa jonica tra Catania e Messina, BagolArea EcoFarm sull’Etna è un’azienda agricola biologica con 24 ettari di biodiversità fra orto, agrumeto, frutteti, vigneti e bosco curati secondo i principi della permacultura. Sono a disposizione degli ospiti frutta e ortaggi di stagione da raccogliere nei campi, dai melograni e le clementine in inverno fino agli avocado e le fragole in estate.

Potrete alloggiare nell’antica masseria recuperata secondo i criteri della bio-architettura, in due accoglienti appartamenti, o in casette in legno immerse in campi coltivati. Altrimenti potrete usufruire della panoramica zona Glamping, in tenda o in luminose stanze.

Qui è garantito il risparmio energetico, grazie all’installazione di pannelli solari e fotovoltaici. Inoltre è presente una caldaia a biomassa che riutilizza gli scarti di potatura e i resti della manutenzione del bosco.

Lasciati trasportare dai colori e dai sapori intensi dell’autunno in questi magici agriturismi eco-sostenibili, prendi parte alla raccolta dell’uva e alla vendemmia e vivrai nuove esperienze a contatto con la natura!

Immagine di copertina: Photo by Ricardo Gomez Angel on Unsplash