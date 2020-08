Chi è celiaco sa quanta attenzione deve prestare all’alimentazione, soprattutto quando viaggia. Oggi non è più un problema: basta seguire un paio di accorgimenti e scegliere i posti giusti per poter passare una sana vacanza senza stress. Scopriamo insieme come

La celiachia è un’intolleranza permanente al glutine, un complesso di sostanze azotate che si forma durante l’impasto della farina di alcuni cereali, tra cui il frumento, il farro, l’orzo, la segale e l’avena.

Purtroppo è una condizione sempre più diffusa tra la popolazione mondiale. Infatti, si stima che l’1% della popolazione ne soffra. Per questo motivo, negli anni si è creata una vera e propria cultura alimentare del senza glutine. Ciò significa scegliere di ridurre il più possibile il consumo di prodotti processati, riscoprendo un approccio al cibo più naturale, nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità. Così, i viaggiatori celiaci non saranno frenati dalla loro intolleranza e potranno godersi i loro viaggi con molta più spensieratezza.

Un viaggio gluten-free

Viaggiare è un piacere che spetta a chiunque. Eppure, una vacanza o un viaggio per un celiaco non è sempre una passeggiata, soprattutto se la destinazione è esotica o poco “urbanizzata”. Infatti, ci vuole davvero poco per trasformare una vacanza in un incubo per il solo fatto di aver ingerito un alimento proibito. Inoltre, le norme igienico-sanitarie generali non sempre garantiscono che un alimento sia completamente privo di glutine.

Il segreto per viaggiare gluten-free senza troppi sacrifici di palato sta nella conoscenza: andare nei posti giusti e applicare alcuni efficaci stratagemmi. Di seguito ti elencheremo 5 consigli utili per partire serenamente.

Fai un’accurata ricerca

Ogni viaggio che si rispetti necessita di una meticolosa pianificazione per non incorrere in spiacevoli sorprese. Soprattutto quando si rischia di passare più della metà del proprio tempo a socializzare con la toilette. E’ importante quindi informarsi sugli ingredienti utilizzati nella cucina tipica della zona ed elencarli su un foglio da portare sempre con sé. Ciò significa sacrificare la spontaneità nella scelta del piatto da ordinare, ma aiuterà a conoscere meglio la gastronomia piuttosto che il singolo ristorante in cui ci si troverà.

Fai le giuste domande

A volte la fatidica domanda “questo piatto contiene farina?” non è sufficiente. Infatti, spesso i ristoratori non sanno se i loro ingredienti contengono glutine, ad esempio nel caso di molte salse. Inoltre, molti cibi naturalmente senza glutine vengono cucinati insieme ad altri che invece ne contengono. Questo è molto pericoloso per un celiaco perché avviene una contaminazione che può giocare brutti scherzi. Quindi è opportuno fare qualche domanda in più e accertarsi di poter gustare le pietanze senza problemi.

Porta con te la tua scorta di snack gluten-free

Nella maggior parte dei casi, gli spuntini – panini, pizze, crackers – sono a base di farina. Per questo, per un celiaco risulta fondamentale farsi la scorta di snack senza glutine, sia quando è in viaggio sia quando è a spasso per una nuova città. Così, la fame improvvisa verrà messa a tacere con un po’ di noccioline o della frutta.

Contatta l’associazione per celiaci della zona

Se viaggi in Italia, potrebbe esserti d’aiuto consultare l’Associazione Italiana Celiachia, che offre una mappatura di locali convenzionati in grado di garantire un servizio senza glutine sicuro per i viaggiatori celiaci. Informati sulla possibilità di contattare un’associazione simile anche all’estero: ti farà risparmiare tempo e fatica.

Scegli l’hotel adatto alle tue esigenze

Al giorno d’oggi, puoi trovare con facilità molti alberghi e B&B che offrono un menù apposito per chi ha intolleranze alimentari. Nonostante ciò, diverse strutture richiedono di specificare tale esigenza al momento della prenotazione. Quindi, assicurati che siano già preparati al momento del tuo arrivo.

Infine, ti proponiamo alcune delle nostre strutture immerse nella natura che offrono la possibilità di gustare pietanze senza glutine, sane e biologiche.

Costabella San Pellegrino, Trentino

Hotel Costabella è un tipico hotel di montagna immerso nella natura sconfinata delle Dolomiti, a pochi passi dalla Perla Alpina di Moena. Il ristorante dell’hotel offre la possibilità di immergersi tra i sapori e profumi della cucina tipica trentina, come si preparavano un tempo: con ingredienti a chilometro zero e materie prime genuine. Sono anche disponibili piatti vegetariani e senza glutine.

Il Melograno Nano è un casale del XVIII secolo: struttura in pietra, soffitti con travi a vista ed è circondato da un grande giardino con vista meravigliosa sulle Alpi Apuane. La colazione biologica e naturale è in linea con una vacanza vegan macrobiotica e può adattarsi alle diverse esigenze alimentari: alimentazione naturale, macrobiotica, vegana, per diabetici, per intolleranze alimentari (senza glutine, lattosio, uova, zucchero-saccarosio), segnalando eventuali esigenze al momento della prenotazione.

NaturHotel Miraval, Alto Adige

Un piccolo hotel eco-sostenibile a conduzione familiare, integrato armoniosamente nella natura incontaminata dell’Alta Val Badia. Il NaturHotel Miraval offre un angolo gourmet esclusivo per i propri ospiti e offre la possibilità di avere un menù per celiaci, su richiesta.

Oasi Galbusera Bianca, Lombardia

Oasi di Galbusera Bianca è un Agriturismo Bio di Charme in un borgo leccese del ‘300, all’interno di un’Oasi WWF per la biodiversità. All’interno della struttura vi è un’Osteria Bio, che offre menù con cucina vegetariana, vegana e tradizionale con carne. Oasi di Galbusera Bianca è anche un’Azienda Agricola Biologica e Biodinamica, i cui ortaggi e frutti antichi vengono serviti nell’Osteria Bio, e trasformati in nettari, sorbetti e conserve.

Coroncina, Marche

Un antico casale, trasformato in un raffinato agriturismo vegan ed ecofriendly tra le dolci colline delle Marche. Un’azienda agricola biologica che rispetta l’ambiente, con ottimi cibi locali e menù vegani o vegetariani, centro benessere e piscina. Inoltre, la struttura offre un menù apposito per chi ha intolleranze alimentari, su richiesta.

Come trovare BnB per celiaci e hotel gluten free su Ecobnb

Selezionando “Pasti per celiaci” nel filtro di ricerca “Servizi” del motore di ricerca di Ecobnb, puoi vedere numerose altre strutture che propongono menù senza glutine.

Prepara le valigie e goditi la tua vacanza senza glutine e soprattutto senza pensieri!