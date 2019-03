I segreti di una vacanza in campagna

Il cinguettio degli uccellini al mattino, un immenso mare verde di prati e boschi alla finestra, i profumi degli ulivi e i sapori genuini della terra: una vacanza in campagna è un’esperienza sensoriale a tutto tondo, che ti regala sensazioni uniche e profonde.

Una passeggiata tra gli alberi, un corso di yoga, imparare a fare il pane… Sono tante le esperienze che puoi vivere durante una vacanza in campagna, seguendo i ritmi della natura, sentendoti parte integrante di essa e dei suoi panorami.

Ecco per te la selezione di 7 agriturismi biologici e fattorie eco-friendly immerse nella natura perfetti per una vacanza in campagna!

Nelle Marche, benessere, cucina vegan e atmosfera provenzale

La prima destinazione che ti consigliamo sono le dolci colline delle Marche, nella provincia di Macerata, dove ti aspettano tanti percorsi in mountain bike tra i Monti Sibillini, le incredibili grotte di Frasassi e le tante meraviglie di una terra natura, storia e spiritualità si intrecciano in armonia. Qui ti aspetta l’Agriturismo Coroncina, dove potrai gustare ottimi menù vegani o vegetariani,, preparati con ingredienti biologici, camere dipinte con colori pastello, un meraviglioso portico e un bellissimo centro benessere.





In Toscana impari a fare il pane e riscopri i profumi dell’orto

Ci spostiamo in Toscana, nel Val d’Arno, tra paesaggi fatti di vigneti e deliziosi borghi medievali. Le cose da fare e ammirare sono tante, dall’escursione in barca lungo l’Arno alla foresta della Vallombrosa, dai trekking a piedi alla riserva naturale di Bandella. Qui, su un poggio affacciato sulle montagne, a 30 minuti da Firenze, c’è l’Agriturismo Poderaccio, dove potrai soggiornare in bellissimi appartamenti, raccogliere le verdure direttamente dall’orto biologico o fare insieme ai proprietari il pane col lievito naturale cuocendolo nell’antico forno a legna.





Nel Chianti, workshop di fotografia e yoga

Rimaniamo in Toscana, per immergerci nel cuore del Chianti, in quello che sembra un vero paradiso naturale. I vigneti che cambiano colore al passare delle stagioni e gli immensi cieli blu saranno lo scenario mozzafiato dei tuoi tour a piedi o in bicicletta, Il punto di partenza perfetto è questo Eco BB & Art Retreat, un luogo semplice e curato, dove rimane il sapore rustico tipico della colonica toscana e dove vivere una vacanza in campagna insolita con workshop di fotografia, lezioni di pittura, corsi di cucina italiana, seminari di scrittura creativa, yoga e tanto altro. Le lezioni si tengono nel bellissimo studio con tre porte di vetro sul giardino e le vigne.





Sul Lago di Garda a cavallo

Una passeggiata a cavallo verso il Lago di Garda e le sue acque turchesi, attraverso boschi, profumi di olive e vigneti. Non ti sembra una bella vacanza in campagna? L’agriturismo Il Rovero, a pochi chilometri da Garda, offre tre grandi appartamenti arredati con mobili antichi e materiali naturali, una bellissima piscina e un maneggio.





Tra le colline di Camaiore, per camminare nel verde

Scopri la campagna della Versilia, il parco delle Apuane e la meraviglia delle colline di Camaiore in rigeneranti cammini. È possibile, ad esempio, percorrere questo facile percorso a piedi, partendo dalla Pieve di Camaiore, attraversando graziosi borghi immersi nella natura. Borgo 4 Case è la sosta perfetta per rilassarsi dopo la camminata tra le colline di Camaiore. Vi potrete rilassare nel giardino con vista magnifica sulla Versilia. Oppure tuffarvi nella piscina tra gli ulivi.





In Puglia, per una vacanza vegana nel Salento

25 chilometri da Gallipoli, nel cuore più autentico del Salento. Una vacanza per scoprire questo angolo di Puglia, caratterizzato dalle acque cristalline, dai trulli, dalle architetture imponenti e dai sapori genuini. Qui ti aspetta un particolare agriturismo biologico, esclusivamente vegano, che offre un’ospitalità informale.





In Sicilia, il giro dell’Etna a bordo della Circumetnea

Un treno lento, paesaggi lunari che ti lasciano senza fiato e il vulcano attivo più grande d’Europa: la Circumetnea rientra senza dubbio tra i viaggi in treno più belli da fare in Italia, un’esperienza da non perdere nella bella Sicilia. Sulle pendici dell’Etna, potrai soggiornare in questo bellissimo agriturismo biologico tra mare e montagna, tra i profumi di agrumi e i paesaggi di pietra lavica.





