La Puglia, una regione pittoresca che costeggia il Mar Adriatico, può essere scoperta in modo eco-sostenibile, soggiornando in bellissime ospitalità immerse nella natura. Ecco i 10 hotel eco-friendly da non perdere!

Il “tacco dello stivale“, per la sua forma lunga e stretta e per la sua estensione, richiede un po’ di tempo per essere esplorata. Non preoccupatevi, prendetevi il tempo per conoscerla, vi regalerà grandi sorprese ed emozioni. Ciò che maggiormente caratterizza questa regione è la sua antica tradizione. Masserie circondate da ulivi secolari, grandi cattedrali barocche, trulli. Senza dimenticare il mare limpido del Salento con le sue spiagge tutte da scoprire e l’antica tradizione culinaria, simbolo della tradizione pugliese.

Vi proponiamo, perciò, una lista delle strutture ricettive pugliesi più particolari per poter organizzare il vostro viaggio eco-friendly e vivere un esperienza pugliese al 100%.

Un’antica corte fa da cornice a questo meraviglioso borgo di trulli, che è stato ristrutturando seguendo i principi della bio edilizia. Vuoi dormire in un trullo ristrutturato mantenendo le originali caratteristiche? Qui sei nel posto giusto.

Masseria Uccio è un fantastico agriturismo, a soli tre chilometri dal mare Adriatico. Poiché è completamente fatto di pietre locali, esso rappresenta una vera testimonianza dell’antica civiltà pugliese e salentina.

Villa Patrizia è una struttura ricettiva eco-sostenibile e perfettamente integrata con il territorio. Inoltre, essa si trova a soli 5 minuti dal centro della piccola cittadina e a 10 minuti dalle più belle spiagge del Salento.

Situata nella Terra d’Arneo, tra il blu del mare ed il verde intenso della campagna salentina, Residenza Gemma offre bellissimi appartamenti eco-friendly e una grande piscina con solarium. A pochi minuti trovate le splendide spiagge di Porto Cesareo e Torre Lapillo.

A soli 4km da Alberobello, potrai trovare questa meravigliosa Masseria bianca. Accoglienti camere e casette immerse nel verde ti attendono. Vi sono, inoltre, piscina con idromassaggio e numerosi percorsi per biciclette.

L’agriturismo biologico Piccapane è il posto giusto per te se vuoi goderti un po’ di riposo nella campagna salentina. La sua posizione è strategica; esso, infatti, si trova a pochi km dal mare e dalle principali attrazioni.

Masseria del diciottesimo secolo abitata dai Coloni e Mezzadri con bioarchitettura. E’ stata restaurata in tre anni di lavoro minuzioso, nel pieno rispetto del luogo e della sua storia. Inoltre, essa si trova in 190 ettari di paesaggio naturale: vengono coltivati in modo biologico vigneti, ciliegeti, oliveti e mandorleti.

L’agriturismo Masseria Galatea é una dimora risalente agli inizi del ‘900. Essa è immersa nella tranquilla campagna del Salento; precisamente, si trova ad Alessano, a soli 3 km dal mar Adriatico e poco distante dalle rinomate Santa Maria di Leuca, Otranto e Gallipoli.

A soli 5 km da Ostuni, in una contrada denominata Badessa, si trova una piccola masseria risalente alla metà dell’800, costruita quasi totalmente in pietra locale. Nel 2017 sono terminati i lavori di un lungo restauro. Per salvaguardare la struttura, è stata lasciata l’originalità degli ambienti antichi ma, allo stesso tempo, sono stati installati impianti,infissi e tecniche di costruzione all’avanguardia. Inoltre, sono stati utilizzati materiali naturali.

Mater è un agriturismo biologico immerso nel verde della Riserva Marina Naturale di Torre Guaceto. Circondata da uliveti secolari e muretti a secco, la fattoria pratica la Permacultura e promuove il turismo sostenibile. A pochi passi troverai le dune di sabbia e il mare incontaminato dell’Alto Salento.

Ti abbiamo fatto venir voglia di fare un salto in Puglia, non è vero? Cosa stai aspettando? Con queste soluzioni sostenibili organizzare la tua prossima vacanza in Puglia sarà più semplice del previsto.

Cover Image: Foto di Juan Antonio Segal, via Flickr