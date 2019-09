Abbandona l’auto, sali in sella alla bicicletta e percorri le Ciclovie dell’Alta Murgia. Segui questi 3 Itinerari Green per scoprire tesori nascosti che non immaginavi

La Puglia è un territorio ricco di sorprese da scoprire e molto spesso per poter ammirare questi gioielli nascosti bisogna intraprendere dei viaggi alternativi, dimenticandosi dell’esistenza della macchina e di qualsiasi altro mezzo di trasporto a motore e percorrendo delle stupende ciclovie.

L’Alta Murgia è l’area geografica pugliese che comprende i territori della città di Bari, della provincia di Barletta-Andria-Trani e della provincia tarantina. Questo territorio permette ai suoi visitatori di apprezzare le meraviglie e le bellezze che esso offre grazie alla possibilità di godersi delle vacanze all’insegna del cicloturismo, avendo così la possibilità di esplorare luoghi raggiungibili solo attraverso delle stupende ciclovie.

Cesare Veronico, Presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha recentemente rilasciato un’intervista nella quale consiglia vivamente ai visitatori del luogo di affrontare il viaggio con estrema lentezza, per avere così la possibilità di apprezzare ogni singolo dettaglio con il quale ci si ritrova una volta immersi in questo luogo fantastico.

Vi consigliamo tre itinerari cicloturistici per vivere un’esperienza unica.

I percorsi sono percorribili principalmente in moutain bike date le caratteristiche morfologiche del territorio. Ciò nonostante troverete dei percorsi adatti alle biciclette da turismo.

1. In bicicletta da Serra Cecibizzo a Castel del Monte

Lungo 10.2 km ci impieghereste circa due ore e mezza per percorrerlo interamente. Noi, però, vi consigliamo di prendervi più tempo e dedicare la vostra escursione alla bellezza dei paesaggi in cui vi troverete una volta raggiunta l’immensa prateria mediterranea che predominerà la maggior parte di questo percorso.

Dovrete proseguire per la S.S. 170 direzione Andria e una volta che raggiungerete i pressi del Castel del Monte potrete avere la fortuna di visitare una pineta tipica della macchia mediterranea e una fortezza del XIII secolo fatto costruire dall’imperatore del Sacro Romano Impero Federico II, sulla sommità di una collina. Il castello è famoso per la sua particolare pianta ottagonale, con una torre per spigolo. Il castello, inoltre, è stato inserito nell’elenco dei monumenti nazionali italiani e dei patrimoni UNESCO.





Se siete interessati a una visita all’interno del castello, trovate maggiori informazioni su questo link.

Come arrivare: in auto, dall’autostrada A16 (Bari- Napoli), uscita Andria-Barletta S.S. 170 per 18 km circa seguendo le indicazioni Andria -Barletta. Una vola raggiunta Serra Cecibizzo si può iniziare a percorrere la ciclovia.

Periodo consigliato: tutto l’anno, evitando però i mesi di luglio e agosto a causa del caldo.

2. Il percorso dei trulli pugliesi

Da Castel del Monte potrete proseguire sulla ciclovia che vi porterà fino a San Magno, distante 19 km.

Percorrendo questa ciclovia vi imbatterete in alcuni trulli pugliesi, edifici conici in pietra a secco. Inizialmente i trulli venivano utilizzati come abitazioni dei contadini che lavoravano nei campi della Puglia centro-meridionale. Anche i trulli, così come il Castel del Monte, sono Patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO dal dicembre 1996.

Continuando a pedalare potrete ammirare le bellezze della macchia mediterranea, soprattutto gli immensi campi di ulivi da cui viene ricavato il prestigioso olio pugliese. Dopo alcuni chilometri incrocerete la famosa Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, un percorso cicloturistico ed escursionistico lungo 500 km che segue il percorso di due storiche condotte dell’acquedotto pugliese, concludendosi a Santa Maria di Leuca (LE) con una bellissima cascata monumentale recentemente riattivata dopo alcuni lavori di restauro.

Come arrivare: dal Castel del Monte proseguire verso San Magno.

Periodo consigliato: tutto l’anno, evitando i periodi di caldo afoso.

3. Da Torre dei Guardiani a Canale del Pidocchio su due ruote

Effettuando questo percorso vi imbatterete in due tipi di paesaggi ben diversi: la prima parte sarà predominata da campi di mandorli e dalla coltivazione del seminativo, quindi cereali e ortaggi; superato questo tratto vi troverete in una strada sterrata che decorre tra i tipici muretti a secco che saranno i protagonisti, insieme agli ulivi, di questo paesaggio rustico e rurale.

Come arrivare: In auto, dall’ autostrada A14 prendi l’uscita Trani verso SP238 seguendo le indicazioni per Corato/Ruvo di Puglia/ Gravina in P. / Altamura e da qui iniziare il percorso in biciletta.

Periodo consigliato: tutto l’anno, evitando i mesi più caldi.

Prima di partire, scarica la mappa dei percorsi a questo link

Immagine di copertina: via Flickr