I 10 Luoghi più Belli e Sostenibili per Scoprire l’Umbria Verde

Umbria: una perla verde incastonata tra Toscana, Lazio e Marche, dove incredibili scorci paesaggistici si intrecciano con la storia del nostro Paese, in un territorio collinare costellato da borghi di origini antichissime e dal fascino misterioso. Scoprirla significa vivere un’esperienza multisensoriale: gli occhi si riempiono di bellezza, respiriamo a pieni polmoni i profumi della natura, tocchiamo con mano il passato millenario della regione e abbiamo la possibilità di gustare ottimi prodotti, deliziose ricette e prelibati vini. Dalle Cascate delle Marmore al Lago Trasimeno, da Gubbio a Orvieto: in Umbria c’è tanto da vedere e scoprire. Noi abbiamo scovato 10 bellissime location, ognuna punto di partenza ideale per scoprire gli infiniti tesori della sorprendente Umbria.

Una casa colonica nel cuore verde d’Italia

Ottimo e biologico cibo fatto in casa, animali da fattoria, una bellissima piscina e un verde lussureggiante tutto intorno: l’Agriturismo San Lorenzo è perfetto per rilassarsi e scoprire natura e borghi dell’Umbria.

Da non perdere: da qui è facile raggiungere la Grotta di Monte Cucco, uno dei complessi carsici più estesi d’Italia.

Perfetto per: le famiglie.

Una terrazza sull’Umbria

Chi sceglie di trascorrere un soggiorno a Villa Dama, sceglie la natura, il calore dell’ospitalità di una famiglia, la buona tavola, i panorami che tolgono il respiro e le stelle che illuminano i sentieri di notte. L’Agriturismo è composto da 5 casolari, distanti dalla villa centrale circa un km, e si trova poco lontano dal centro di Gubbio.

Da non perdere: la struttura propone diverse attività, dal corso di cucina biologica alla vendemmia, dai corsi di casearia alla semina.

Perfetto per: chi vuole imparare e i buongustai.

Dormire in un castello

In Umbria puoi vivere anche l’esperienza unica di un soggiorno in castello. Torre della Botonta è una fortezza del XIV secolo trasformata in Albergo diffuso ecosostenibile, dove storia e natura si fondono al design contemporaneo e ai vecchi mobili.

Da non perdere: un itinerario green da percorrere in bici, da Bevagna a Spoleto, toccando, o sfiorando, in pochi chilometri alcuni dei più importanti centri storici della regione.

Perfetto per: le coppie.

Un soggiorno green in un borgo umbro

Borgo San Sisto è un B&B di lusso e d’eccellenza. Si tratta di un autentico borgo medievale che ha conservato intatta la sua atmosfera. Mette a disposizione camere arredate divinamente, una colazione a chilometro zero e una chiesetta romanica.

Da non perdere: tutta la struttura è circondata dal Parco Fluviale del Tevere, un’area naturalistica protetta.

Perfetto per: una vacanza romantica.

Vacanza off grid in Umbria

Podere Vallescura si estende per oltre 230 ettari tra le verdi colline dell’Umbria. Qui tutta l’energia è autoprodotta, senza pali del telefono, senza fili elettrici. Gli ospiti soggiornano in un piccolo appartamento con accesso indipendente, bagno confortevole, angolo cottura e 2 stufe a legna per serate romantiche.

Da non perdere: Perugia e le sue bellezze, come il Palazzo dei Priori, distano solo 30 minuti dalla struttura.

Perfetto per: provare la vita off-grid.

Alla scoperta dei vini dell’Umbria

In mezzo a un bosco di querce, ti aspetta uno delizioso chalet perfetto per un soggiorno esclusivo. I vigneti che lo circondano sono la cornice ideale per meravigliose passeggiate. La cantina, situata a pochi metri di distanza, è disponibile per visite e degustazioni. All’interno del resort troverai un ottimo ristorante e un centro benessere.

Da non perdere: la struttura si trova vicino a Todi, suggestivo centro d’arte e spiritualità che ha dato i natali a Jacopone.

Perfetto per: gli amanti del buon vino.

Relax tra le colline

Immerso nel verde, in posizione tranquilla e panoramica, l’Assiolo è un accogliente e raffinato agriturismo biologico. Qui potrai tuffarti in piscina, rilassarti tra la natura e scoprire lentamente il territorio.

Da non perdere: l’agriturismo si trova vicinissimo a Gubbio, capolavoro architettonico ricco di monumenti. Ammira le Tavole Eugubine conservate nel Palazzo Dei Consoli, uno dei più antichi documenti scritti d’Italia e risalente all’età degli Umbri.

Perfetto per: gruppi e famiglie.

Vacanza a cavallo

Il Poggiolo è una residenza di campagna che risale alla fine dell’800, immersa in un parco all’inglese con lecci, tigli, querce e tuie. È presente un maneggio ed è possibile partecipare a lezioni di yoga, giocare a tennis e conoscere il mondo dei Microrganismi Effettivi.

Da non perdere: a soli 3 km dall’agriturismo inizia un piacevole itinerario da percorrere a piedi o in bicicletta lungo il fiume Nestore sino al Castello di S. Apollinare.

Perfetto per: ritiri yoga e amanti dell’equitazione.

Degustazioni in fattoria

In Umbria puoi soggiornare in un vecchio frantoio d’olio con magazzini e case coloniche, recuperati conservando il più possibile i materiali originali, e trasformati in un suggestivo agriturismo biologico. La Fattoria dei Comignoli è il posto giusto per scoprire i sapori più autentici della regione.

Da non perdere: la struttura si trova a 30 minuti dal Lago Trasimeno.

Perfetto per: una vacanza golosa.

Un ecovillaggio nel cuore dell’Umbria

Alcatraz è costituito da una serie di casette in pietra e bungalow disposti sul fianco di una collina. La struttura offre un’ospitalità green a tutto tondo ed è un centro dimostrativo delle eco tecnologie.

Da non perdere: l’ecovillaggio organizza numerosi corsi, dallo yoga alla musica con tamburi, dalla giocoleria alla pittura.

Perfetto per: gruppi.