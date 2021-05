Stai pianificando la tua prossima vacanza green in centro Italia? Scopri i bio-agriturismi più belli della Toscana!

Scegliere una vacanza in un agriturismo biologico, significa essere circondati dalla vita di campagna, esplorando zone silenziose e lontane dalla vita frenetica di città. Si tratta di una vera e propria fuga nel verde, dove senso di libertà, relax, prodotti locali e avventure all’aria aperta sono all’ordine del giorno. E quale luogo migliore per scoprire borghi rurali, tradizione culinaria e paesaggi mozzafiato se non in Toscana? Scopriamo quali sono i 10 bio-agriturismi in Toscana più belli e sostenibili per una vacanza davvero speciale.

1. Un Bellissimo Bio-resort e Glamping nel Cuore della Maremma

A Sorano, nel cuore del grossetano, troverete Sant’Egle, un’antica dogana del ‘600 trasformata in un bellissimo agriturismo biologico e glamping. Qui la vostra vacanza nella natura sarà a impatto zero, di charme. Troverete risparmio energetico e rispetto per la biodiversità, ma anche ma una colazione biologica/biodinamica indimenticabile e originali opere d’arte realizzate con materiali di riuso.

Potrete anche prendere parte ad uno dei ritiri organizzati nel nuovissimo Spazio Olistico realizzato in bioedilizia, per un’esperienza di relax davvero rigenerante. In estate, sarà anche possibile assistere al cinema sotto le stelle nel teatro di paglia, o rilassarsi nella bio piscina naturale con acqua salata.

2. Un Agriturismo Biologico e Agri-Campeggio in uno dei Borghi più Belli d’Italia

Un altro bellissimo agriturismo-biologico e glamping è la Fattoria la Prugnola, situata a Montescudaio, nella più tradizionale campagna toscana. Secondo la filosofia di questo bioagriturismo, potrete scegliere molti modi di vivere la natura, alloggiando ad esempio nella casa sull’albero, nella Yurta, nell’Agri-eco-campeggio, o in uno degli appartamenti agrituristici.

Che siate amanti del mare, delle città d’arte, o anche di terme e parchi naturali, questa è la meta ideale per voi. Da non perdere assolutamente:

Le spiagge del Golfo di Baratti , la vicina oasi del WWF a Bibbona

, la vicina oasi del WWF a Bibbona I borghi di Volterra e San Gimignano

Le Terme di Venturina o Saturnia

3. Piscina e Relax tra le Colline Lucchesi

Di fronte all’antico borgo medievale di Pieve di Compito, immersa nei colori di olivi e camelie, troverete l’azienda agricola biologica Alle Camelie. Questa è la eta ideale per chi desidera esplorare la Toscana e le sue bellezze naturali. Il rispetto della natura e dell’ambiente, nella produzione dei prodotti tipici di qualità, sono il punto chiave della filosofia della struttura, come anche la grande possibilità di praticare sport, ammirare l’arte e rilassarsi nelle varie città e zone limitrofe.

La posizione di questa struttura è in un ideale triangolo di musei a cielo aperto, dato che città come Lucca, Pisa e Firenze sono facilmente raggiungibili, e da visitare assolutamente.

4. Fattoria Biologica e Maneggio per una Vacanza a Cavallo

Se cercate un agriturismo biologico e pet-friendly a Castiglione di Gargafagnana, sempre in provincia di Lucca, scegliete di alloggiare al Corniolo. Oltre a degustare i prodotti dell’azienda agricola (tra cui farro, mele, more e nespole) troverete anche una piscina all’aperto, una sauna, e addirittura un maneggio per gli amanti delle passeggiate a cavallo. Il rispetto per la biodiversità, la riduzione di rifiuti e l’utilizzo di energie rinnovabili sono i punti chiave della mission dell’azienda.

Da non perdere nei dintorni, le riserve naturali dell’ Appennino, l’Orecchiella e le Alpi Apuane.

5. Uno dei migliori Bio-Agriturismi per Visitare le Bellezze dell’Italia Centrale

Un altro dei migliori bio-agriturismi in Toscana è situato a San Sepolcro. Qui, nel cuore degli Appennini Toscani, troverete la Conca. Si tratta di una grande azienda agricola di circa 300 ettari, dove vivono allo stato naturale daini, caprioli e cavalli. Gli ospiti soggiorneranno in antichi casali in pietra arredati nello stile rustico tipico toscano, e potranno accedere al grande parco naturalistico privato per rilassarsi nella piscina, o fare equitazione.

Il bio-agriturismo offre una posizione unica. Infatti, è situato vicino alle incantevoli bellezze dell’Alpe della Luna, in una location davvero strategica di bivio per chi volesse visitare altre località toscane, o delle regioni limitrofe, come l’Umbria, l’Emilia Romagna e le Marche.

6. Un Bellissimo Casale per Scoprire i Segreti della Tradizione del Vino e dell’Olio

La Pievuccia si trova a Castiglion Fiorentino, ed è un bellissimo bio-agriturismo tra olivi e vigneti. Oltre a godere del panorama mozzafiato, gli ospiti potranno visitare le cantine, gli oliveti, il mulino, e l’orto biologico, e scoprire i segreti della tradizione toscana, nel pieno rispetto della natura e del buon gusto.

Da non perdere il vicino Castello di Montecchio, che potrete ammirare comodamente anche dalla rinfrescane piscina a pochi passi dall’agriturismo. Nei dintorni, da visitare anche:

Castiglion Fiorentino e Pienza

Il Lago Trasimeno

Montepulciano , Arezzo, Siena

, Arezzo, Siena Assisi

7. Uno dei Migliori Bioagriturismi alle Pendici del Chianti

Situato su un poggio sulle montagne di Vallombrosa, troverete il BIOagriturismo Poderaccio, in una casa colonica del ‘700 ristrutturata secondo i principi della bioedilizia. Gli ospiti potranno gustare il buonissimo pane toscano fatto in casa, con l’olio proveniente dalla tenuta, e gustare un bicchiere di vino prodotto direttamente dai filari della vigna. Ptrete anche rilassarvi nella splendida vasca in legno idromassaggio esterna. Questo bellissimo bio-agriturismo sfrutta fonti di energia rinnovabile, e tutti i prodotti sono certificati biologici.

Firenze si trova ad appena 27km, e potrete raggiungere anche Lucca, Pisa, Arezzo e Siena per una gita di una giornata. Da non perdere assolutamente, le degustazioni di vino nelle suggestive zone del Chianti, tra vigneti e borghi medievali.

8. Vacanza nel Verde a Due Passi da Firenze

Nella campagna del Mugello, troverete il bio-agriturismo La Colombaia. Qui gli ospiti potranno rilassarsi nella bio piscina naturale con spiaggia, gustare i numerosi prodotti a km0 o usufruire delle sedute di relax.

Da non perdere la vendita diretta di prodotti aziendali, come olio extra vergine di oliva, vino e legumi tipicamente toscani.

9. Un Agriturismo Eco-Friendly in un’Antica Torre del ‘700

Un altro dei migliori bio-agriturismi in Toscana, precisamente a Montegemoli, è il Cerreto. Si tratta di un gioiello a impatto zero immerso nelle verdi colline, in una terrazza naturale che guarda il romantico borgo di Volterra. La sua struttura portante è una suggestiva antica torre del 1700, intorno a cui sono state poi costruite gruppi di case coloniche.

Oltre alla fattoria, gli ospiti potranno recarsi al ristorante biologico/biodinamico da non perdere assolutamente. Questo offre anche una cucina vegetariana basata sui prodotti dell’azienda.

10. Un Bio-agriturismo Vegan tra le Colline Boscose di Reggioli

Infine, l’ultimo dei migliori bio-agriturismi in toscana che vi suggeriamo, si trova nelle colline boscose di Reggioli. Questa è la sistemazione ideale per chi viaggia con la famiglia, e desidera prendere parte ad una vita semplice, sana e cruelty-free. La vostra vacanza biologica qui, sarà circondata dai boschi, in una vista spettacolare che si estende fino al Monte Amiata. L’edificio restaurato e biocompatibile, comprende anche una cucina che offre piatti prevalentemente vegetariani/vegani provenienti da agricoltura biologica della casa o delle aziende circostanti.

Da non perdere l’esperienza della preparazione della cena a km0 con gli altri ospiti.

E tu, quale di questi 10 bio-agriturismi in Toscana sceglierai per la tua prossima vacanza?