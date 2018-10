Montespertoli: la Toscana autentica tra vigneti e buon cibo

Montespertoli sorge tra le dolci e sinuose colline di una delle aree vitivinicole più rinomate d’Italia, il Chianti. Qui, le infinite schiere di vigneti e i sempreverdi alberi d’ulivo, celano nei loro frutti l’autenticità dei sapori e dei profumi tipici della campagna e della cucina toscana.

Adagiata sulla parte più alta delle colline che separano la Val Pesa dalla Val d’Elsa, Montespertoli racchiude nel suo territorio l’essenza profonda della Toscana. Apparentemente assopita e silenziosa, questa piccola cittadina situata a soli 20 km da Firenze è una delle principali aree di produzione di vino ed olio extravergine d’oliva della regione. E non solo. Infatti, Montespertoli, insieme a Montaione, è nota anche per i tartufi. Insomma, i palati dei buongustai e degli amanti del buon vino potranno scoprire in questo meraviglioso posto la pura squisitezza dell’eccellente enogastronomia toscana. Vediamo insieme alcuni dei prodotti tipici di questo splendido territorio.

Dal Chianti Montespertoli al vino novello

Come abbiamo già detto, Montespertoli rappresenta delle più attraenti realtà per la produzione di vino Chianti in Toscana. Il Chianti Montespertoli è rigorosamente prodotto sul territorio del Comune. Il colore rubino, il suo profumo mediamente intenso, con pronunciato carattere di finezza nella fase di invecchiamento, e il gusto sapido che col tempo si affina al morbido vellutato rendono questo vino un prodotto unico. Non a caso, ad esso ogni anno è dedicata la “Mostra del Chianti“, un’intera settimana all’insegna del vino.

A Novembre, un week-end è dedicato al vino nuovo, detto anche vino “novello”.

Degustazioni d’altri tempi al Castello di Poppiano

Un luogo insolito, ma molto caratteristico. Il Castello medievale di Poppiano, proprietà della famiglia Guicciardini dal 1200, aveva la funzione di avamposto a difesa di Firenze. Oggi qui si producono vino e olio extravergine d’oliva di qualità. Immerso tra le infinite e benefiche tonalità di verde delle colline ricoperte di vigneti e alberi d’ulivo, il Castello di offre la possibilità di fare degustazioni, visite alle cantine e anche alla torre del castello.

La fragranza inimitabile dell’Olio Extravergine d’Oliva toscano

A Montespertoli ed in Toscana in generale, molto sviluppata è anche la produzione di olio extra vergine di oliva biologico. Un prodotto sano, ricco di polifenoli e con una bassissima acidità. Questo anche grazie alla premurosa cura nel processo produttivo, in cui si passa dalla raccolta all’estrazione a freddo da olive di varietà tipiche toscane, come Moraiolo, Correggiolo, Leccino e Frantoio. Insomma, si tratta di un olio unico, particolarmente adatto per esaltare piatti con condimento a freddo.

Tante specialità a base di tartufo e cinghiale

Montespertoli, come vuole la migliore tradizione toscana, è patria anche del buon cibo. Qui, i boschi regalano in ogni stagione tanta ricchezza che prontamente si riversa sulle tavole dei ristoranti e degli agriturismi della zona. Dal cinghiale al tartufo passando per i porcini, a Montespertoli le papille gustative dei commensali sono in costante trepidazione. Tante le specialità preparate sulla base di questi prodotti: tagliatelle ai porcini, pappardelle al ragù di cinghiale, ravioli al tartufo o filetto con porcini.

Ad alcuni di questi squisiti cibi poi sono dedicate anche delle sagre, come ad esempio l’annuale “Sagra del Cinghiale”. Per quanto riguarda il tartufo invece, la sua forte presenza nei boschi del territorio, è valsa a Montespertoli la nomina di “Città del Tartufo“.

Il nostro viaggio tra i profumi e i sapori caratteristici della Toscana più autentica giunge al termine. Se anche tu stai pensando di venire a scoprire tutti i doni offerti dalle dolci curve delle verdi colline toscane, ma non sai ancora dove poter trascorrere la notte, nessun problema! Proprio sulle colline del Chianti, c’è Le Lavande Eco House, una bellissima casa ecologica pronta a regalarti una splendida vacanza all’insegna del buon cibo e del relax. Un’ospitalità unica e rispettosa dell’ambiente.

E tu, conosci altri luoghi in Toscana dove è possibile scoprire l’essenza di questa meravigliosa terra?

Cover image: foto di Karsten Wurth, via Unsplash

