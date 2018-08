Fuga dalla città: in direzione Toscana per il ritiro perfetto

Tra le colline toscane e immerso nella natura, in un ambiente familiare e con tanto spazio per un workshop o un ritiro: a Casa Cares non ci si annoia mai. Ecobnb ha intervistato Barbara Imbergamo, la direttrice: vediamo cosa ci ha raccontato!

Nel cuore green della Toscana, a due passi da Firenze e dalle altre città, tra gli uliveti biologici c’è “Villa i Graffi”, una dimora del 1500 da poco ristrutturata e trasformata in una bellissima casa vacanze: Casa Cares.

Come è nato il vostro progetto di eco-ospitalità?

Casa Cares nasce 30 anni fa con l’idea di voler dare ai nostri visitatori degli spazi adatti ad eventi e a gruppi. A Casa Cares c’è spazio per accogliere tutte le arti: abbiamo un teatro, dove tutto l’anno ci sono ritiri di yoga e seminari di musica; un grande giardino dove gli scultori possono picchettare i loro blocchi di marmo e far nascere le loro opere, o dove i cantanti di musica lirica possono liberare le loro voci. Ma c’è anche una grande sala luminosa dedicata ai pittori, piena di tavolozze e colori. Ospitiamo anche seminari di psicoterapia, di traduzione e tanti gruppi di amici che scelgono di ritrovarsi in questa grande casa… che somiglia un poco proprio a quella della nonna.

Qui, nella nostra amata Toscana, troverete 19 stanze con 58 posti totali e 6 sale comuni, ciascuna con un mobile, un quadro ed una fotografia nati dalle mani di un artista di passaggio, o da un dono, dalla cura e dal lavoro dello staff.

Quale stile di vita slow ed eco-friendly proponete a chi arriva nella vostra Toscana?

Chi arriva a Casa Cares troverà prima di tutto tanta pace e tranquillità nel cuore della natura (l’ideale per un ritiro di yoga). E poi pietanze a base delle nostre verdure dell’orto biologico, un clima informale con personale attento ad ogni desiderio.

Infatti, ciò che viene apprezzato di più è il clima di relax e di accoglienza che si vive non appena si entra: gli ospiti possono muoversi tra gli spazi della casa esattamente come se fossero tornati a trovare un gruppo di vecchi amici nella loro casa di campagna! Nel nostro giardino c’è poi spazio per tante attività in compagnia: si può giocare a pallavolo, organizzare un barbecue oppure godersi una passeggiata con affascinanti scorci sulla valle.

Tra le buone pratiche di sostenibilità che avete adottato, quali vi hanno dato maggiori soddisfazioni?

Quando è nata Casa Cares, nella nostra Toscana, abbiamo deciso di installare i pannelli solari ed il sistema di fitodepurazione. In più c’è la raccolta differenziata e la produzione di compost, ma certamente la pratica più soddisfacente è l’orto e l’oliveta biologica.

Infatti, ai nostri ospiti consigliamo sempre una visita guidata all’orto ed al frantoio, con un assaggio finale del nostro olio biologico. Qui possono scoprire le diverse varietà di olivo, le erbe aromatiche, raccogliere un frutto direttamente dall’albero e poi gustare i nostri piatti cucinati con le verdure di stagione bio appena raccolte.

Cosa significa per voi essere un “Ecobnb”?

Per noi essere un Ecobnb vuol dire saper accogliere e mettere a proprio agio i nostri ospiti, far godere loro il proprio tempo in compagnia a Casa Cares.

Se siete alla ricerca del ritiro perfetto, per scoprire la vera Toscana in compagnia, Casa Cares vi aspetta!

