Se trovare la meta perfetta che metta d’accordo tutta la famiglia vi sembra difficile, non vi preoccupate! Una coppia di nostri cari lettori è in cerca di consigli: trovare la destinazione perfetta per una vacanza green in famiglia e…in bicicletta! Ecco allora i nostri suggerimenti.

“Buongiorno Ecobnb,

siamo una coppia di Trento e vi scriviamo per chiedere qualche consiglio per una vacanza ecologica con la nostra bimba di 14 mesi. Ci piacerebbe trascorrere 2 settimane a settembre conciliando mare e natura… l’ideale sarebbe potersi spostare in bicicletta, vista la comodità dei carrelli per bambini!

Potete consigliarci qualche bella vacanza? Aspettiamo le vostre soluzioni! Grazie mille.”

Carissimi amici,

la vostra è un’idea davvero bellissima. Tra le strutture di Ecobnb ce ne sono molte che soddisfano tutti i vostri bisogni. Eccovi quindi alcuni spunti per poter viaggiare in tutta Italia con i bambini nella natura, con piste ciclabili semplici e il mare a pochi passi. Viaggiare in bicicletta non è mai stato così bello!

Nelle Marche: in sella tra mare e colline verdeggianti





Immerso nel verde della meravigliosa Riviera del Conero, vi aspetta il relais Acanto Country House. Questo antico casolare in pietra con piscina, si trova a pochi km dal mare e proprio lungo uno dei percorsi più amati dell’area: l’anello della Pecorara, perfetto per gli appassionati della bicicletta (che potrete noleggiare presso la struttura!). Ma non solo, a breve distanza si trovano anche molte località d’interesse storico e culturale, dalla Basilica di Loreto a Recanati.

L’ideale per chi vuole partire alla scoperta delle bellezze naturali e culturali tra le dolci colline delle Marche…con tutta la famiglia!

In Campania: tutta la famiglia in bicicletta in Cilento





Sulla meravigliosa costa del Cilento, a due passi dal mare, l’Eco Residence Villa Andrea accoglie i suoi ospiti in bilocali e trilocali con vista piscina. Qui potrete avventurarvi in bicicletta, noleggiabile al residence, alla volta delle bellezze storiche e naturali che circondano quest’angolo di verde, come per esempio Paestum.

Perfetto per le famiglie che desiderano avere la libertà di un appartamento fronte mare e potersi spostare in bicicletta da un posto all’altro.

In Liguria: 3 proposte green per tutta la famiglia, dalle Cinque Terre a La Spezia





Agli Eco-friendly Apartments Clelia vi sentirete come a casa vostra, ma nelle Cinque Terre: chi viaggia con la famiglia e con bambini piccoli, troverà tutte le comodità necessarie sia all’interno dell’appartamento, sia fuori: come la spiaggia privata, la piscina e un rigoglioso giardino dove rifugiarsi nelle ore più calde. Ma sopratutto le biciclette a disposizione degli ospiti. E nei dintorni? Basta una breve escursione in treno per raggiungere Monterosso, e da lì scoprire a piedi le Cinque Terre!

La meta perfetta per chi viaggia con i più piccoli e ama il mare.





Sempre vicino alle Cinque Terre, il Resort La Francesca è proprio ciò che cercate se volete soggiornare vicino al mare. Perchè si affaccia proprio su acque cristalline, in una baia nascosta! Per gli ospiti più piccini, a disposizione c’è anche una grande area giochi. Da qui potrete avventurarvi lungo la pista ciclabile che costeggia il mare da Levanto a Framura: quando soffia il Libeccio lo spettacolo è impagabile.

L’ideale per chi vuole pedalare con vista mare!





Alle spalle le montagne, di fronte le acque limpide della Liguria. L’Hotel Sette Archi vi accoglierà con una vista splendida sul mare e sul porto di Bocca di Magra. Da qui potrete partire in bicicletta alla volta del parco di Montemarcello.

Perfetto per voi che, anche davanti alla distesa blu del mare, sentite un po’ nostalgia delle montagne!

In Emilia-Romagna: Rimini su due ruote





Spostandoci sulla costa adriatica, Rimini è la meta ideale per una vacanza su due ruote, all’insegna del relax di tutta la famiglia, sopratutto se fuori stagione! Ed è proprio ciò che troverete all’Hotel Luxor di Igea Marina, vicinissimo al Parco Naturale del Gelso: ben 2’500 ettari di verde da esplorare e tante aree gioco per i bambini.

L’ideale per chi segue una dieta vegana ed è attento alla sostenibilità: a disposizione degli ospiti ci sono tante city-bike per una vacanza green!

In Puglia: 4 proposte in bicicletta tra Brindisi e Taranto





Ulivi secolari, dune di sabbia e natura incontaminata: sono questi gli ingredienti dell’Azienda biologica MATER, che vicino a Brindisi vi farà scoprire tutte le spiagge nascoste della costa pugliese… in bicicletta! Il progetto MATER vi farà dormire nella Riserva Marina Naturale di Torre Guaceto, circondati dalla tipica macchia mediterranea, casa di un grandissimo numero di uccelli.

Ci piace proprio perchè da qui basta un attimo per raggiungere le spiagge nascoste ed immerse nel silenzio di una riserva naturale!





Se siete alla ricerca di un alloggio tipico pugliese, allora non perdetevi il Trullo Cicerone! Qui potrete pernottare sia nel trullo, che in una yurta all’interno di un’azienda biologica di sussistenza, tra vigneti, orti ed alberi. Tutto è rigorosamente biologico e pensato per offrirvi una vacanza irripetibile: per i più piccoli, tiro con l’arco, trampolino e swing di scopa-strega; per i più grandi, lezioni di cucina e di fotografia con i proprietari… che sono degli esperti!

Da non perdere quindi per tutte le attività nel cuore della natura, che sapranno sicuramente accontentare grandi e piccini!





La piccola Masseria Vivere Ostuni è un angolo nascosto di paradiso che si affaccia sul verde lussureggiante della Valle d’Itria. A soli 5 km dalla bellissima Ostuni – che si può raggiungere comodamente in bicicletta – qui troverete un ambiente ristrutturato con materiali naturali.

Insomma, il punto di partenza ideale per avventurarvi in direzione Ostuni e verso la costa pugliese con tutta la famiglia!





Dall’Agriturismo Salinola da Fabio e Paola, basta pochissimo per raggiungere la splendida Ostuni e le acque cristalline del mare pugliese. Potrete gustare i sapori tipici e autentici della zona, dall’olio al vino del Salento. Un’occasione imperdibile per visitare anche il Parco delle Dune Costiere in bici, seguendo questo percorso.

Ci piace proprio perchè da qui potrete assaporare la vera essenza della Puglia!

In Toscana: senz’auto in direzione Viareggio





Presso la Guesthouse Arsella di Viareggio troverete tutto ciò che può servire quando si viaggia con bambini piccoli. Questa eco-struttura è a soli 50m dalla spiaggia e altrettanto vicina al Parco Pineta, un’oasi di verde dove i bambini potranno divertirsi tra giostre, minigolf e tantissime altre attività. Da non perdere anche questo itinerario, da Viareggio al Lago di Massaciuccoli, pensato apposta per le famiglie.

Perfetta per chi vuole rinunciare completamente all’auto e viaggiare solo su due ruote!

In Veneto: alla scoperta di Venezia e della laguna in bici





Ci spostiamo verso il Triveneto, verso il meraviglioso Agriturismo Settecentoalberi: tra Treviso e Venezia, qui il verde si estende a perdita d’occhio. Un’ambiente luminoso e unico vi aspetta con una colazione biologica spettacolare, lezioni di cucina per i grandi e tantissimo spazio per il divertimento dei piccoli! E noi vi consigliamo anche di inforcare la bicicletta per scoprire Venezia e la sua laguna lungo un itinerario (anche in battello!) dal fascino inconfondibile.

La meta ideale per chi ama l’aria aperta e vuole scoprire Venezia in maniera originale.

Gli spunti per organizzare un soggiorno green per tutta la famiglia – e in sella alla bicicletta – sono davvero tantissimi. Da Nord a Sud, il nostro Bel Paese vi aspetta per una vacanza all’insegna della sostenibilità!

Immagine di copertina: foto di Alesia Kazantceva via unsplash.

