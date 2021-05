Ospitalità Green: 10 Passi per un Approccio Sostenibile

Adottare un approccio più sostenibile non è facile, ma seguendo queste 10 azioni potrai compiere i primi passi per una riqualificazione in chiave eco-firendly della tua struttura ricettiva

Come trasformare il tuo hotel o struttura ricettiva in un’ospitalità green?

Per gli operatori economici la scelta di gestire la propria struttura ricettiva in modo ecologico può talvolta sembrare poco immediata e non di facile realizzazione. Ma non è così! Per questo motivo, vogliamo suggerire 10 azioni semplici da intraprendere per iniziare un percorso che migliori la vostra offerta ricettiva e la renda il più possibile sostenibile.

1. Cibo Biologico e a Chilometro Zero per la tua Ospitalità Green

Lo sviluppo della tecnologia ha avuto un risvolto importante sui prodotti agroalimentari, con l’introduzione di tecniche di produzione che modificano radicalmenete le qualità di un prodotto. Cercate di utilizzare cibo biologico, ancora meglio se locale, coltivato con metodi naturali. Se avete degli spazi verdi attorno alla vostra struttura potreste iniziare da alimenti facili da coltivare per poi passare a quelli che richiedono più tempo ed energia. Per adottare uno stile alimentare più sostenibile potreste anche realizzare menù vegetariani o vegani, offrendo così una più ampia possibilità di scelta per i vostri ospiti.

2. Bioarchitettura e Materiali in Armonia con L’Ambiente

Ridurre i consumi di energia all’interno del proprio edificio è un passo fondamentale verso un’ospitalità che si possa definire più green. Avere un’efficienza energetica nella propria struttura permette di migliorare l’efficacia degli impianti con meno risorse e di ridurre più rapidamente le emissioni di gas serra. È interessante sapere che attualmente la fonte di energia più ecologica ed efficiente è la pompa di calore.

3. Elettricità da Fonti Rinnovabili al 100%

Se non riuscite ad autoprodurvi energia elettrica o vi risulta difficile farlo potreste entrare in contatto con un fornitore che vi dia la possibilità di utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili.

Ecobnb, per esempio, ha una convenzione con la cooperativa “ènostra” che fornisce energia proveniente da impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici con garanzia d’origine. Inoltre un’idea interessante è quella di costituire una rete energetica locale che sia utilizzabile dalle strutture presenti nella stessa zona.

Su Ecobnb si può selezionare”Elettricità da fonti rinnovabili al 100%” nel filtro di ricerca “Ecosostenibilità” e trovare strutture che già utilizzano energia pulita, traendone spunti interessanti.

4. Pannelli Solari per L’Acqua Calda

Il sole gioca un ruolo importante nel ritmo della vita e può essere davvero importante anche per il funzionamento della vostra ospitalità green. Se questa si trova in una zona esposta alla luce i pannelli solari termici saranno un ottimo strumento per riscaldare l’acqua, soprattutto d’estate.

5. Pulizia Ecologica

Per la pulizia dela vostra ospitalità green cercate di sfruttare detergenti di origine naturale che siano privi di sostanze chimiche dannose. Potreste produrli autonomamente, ma affidarvi anche a dei fornitori qualifcati.

Un fornitore valido è, per esempio, “Officina Naturae” un’azienda che produce prodotti per la pulizia ma anche cosmesi con ingredienti principalmente italiani e biologici. Potreste iniziare facendovi arrivare dei campioni dei loro prodotti e verificare la loro efficacia.

Un’altra ottima idea è quella di utilizzare i dispenser ricaricabili per i saponi, eliminando così le confezioni monodose e la plastica con cui vengono realizzati gli imballaggi.

6. Riciclare Rifiuti

Organizzate una raccolta differenziata dei rifiuti, informandovi anche sui sistemi adottati nella vostra zona o territorio. Ad esempio in Trentino molti hotel hanno adottato un sistema di differenziazione dei rifiuti all’interno della stessa struttura migliorandonde la gestione.

7. Mobilità Sostenibile

Cercate di offrire la possibilità di raggiungere la vostra strutttura ricettiva anche a chi non ha la macchina o a chi decide di non volerla utilizzare. Per chi arriva in treno, per esempio, potreste organizzare un servizio di transfer dalla stazione alla vostra struttura.

Promuovete l’utilizzo dei mezzi pubblici, fornendo tutte le informazioni utili a riguardo e adottando strategie che incentivino tale pratica. Potreste realizzare uno sconto sul prezzo del biglietto oppure organizzare un aperitivo di benvenuto per gli ospiti.

Un altro ottimo servizio potrebbe essere quello di mettere a disposizione dei clienti delle bicilette, così da promuovere una visita sostenibile del territorio.

8. Riduttori del Flusso di Acqua

Lo spreco d’acqua è oggi un grave problema ed è sempre più diffuso. Un’azione pratica da realizzare nella vostra struttura potrebbe essere, ad esempio, l’acquisto dei riduttori di flusso (da non confondere con gli aereatori) che sono utilizzati per ridurre il flusso dell’acqua nei rubinetti. È consigliabile un riduttore che limiti il flusso a meno di 6 litri al minuto.

Riuscirete così a risparmiare fino a 26 g di emissioni di CO2, in pratica come piantare un albero al giorno.

9. Recuperare e Riutilizzare L’Acqua

Nella tua ospitalità green cerca di puntare sulla raccolta e il riutilizzo delle acque piovane, con sistemi di purificazione potrete impiegarla anche nel sistema di irrigazione degli spazi verdi adiacenti la struttura.

Implementa un sistema di riutilizzo dell’acqua, ad esempio ricicla l’acqua residua della doccia e riusala per lo scarico del WC. Ridurrai notevolmente l’utilizzo di acqua nuova ogni volta.

10. Comunica le Tue Scelte Responsabili

La comunicazione delle tue scelte green è un ottimo strumento di condivisione e di marketing. Far conoscere l’ecologia della tua struttura può attrarre anche tutte quelle persone che si stanno avvicinando alla sostenibilità.

Prova a realizzare anche dei cartelli da collocare in tutta la struttura per incentivare gli ospiti ad adottare le tue scelte ambientali, come il risparmio idrico o la raccolta differenziata dei rifiuti. Utilizza il materiale gratuito messo a disposizione da Ecobnb.

Adottare strategie e progetti volti alla riqualificazione in chiave sostenibile di una struttura ricettiva non è semplice e richiede tempo. Ti consigliamo di partire da piccoli gesti, informarsi è un primo passo importante per intraprendere questo percorso.

Se vuoi far parte della comunità di Ecobnb assicurati di rispettare almeno 5 delle 10 caratteristiche ecologiche principali evidenziate sopra, ottenute dalla comparazione di vari Ecolabel europei del turismo.

Immagine di copertina via CanvaPro