Pulizie Green: Consigli per Detergenti Eco Sostenibili

Spesso per le pulizie della nostra casa utilizziamo detergenti che contengono sostanze chimiche, dannose per noi e l’ambiente. Perché non provare ad utilizzare detergenti ecologici ? Meglio ancora se fatti in casa, con pochi e semplici ingredienti.

È interessante citare una ricerca realizzata da Greenpeace sui detergenti maggiormente utilizzati, tale studio ha rilevato che in gran parte di essi sono presenti delle microplastiche in formato liquido, semisolido o solubile.

Si possono sostituire i normali prodotti in commercio con ottime alternative naturali: bicarbonato di sodio o il succo di limone per esempio! Per non parlare delle potenzialità del dentifricio o dell’aceto bianco. Una scelta green ed eco-sostenibile che vi permetterà di risparmiare denaro e di ridurre il vostro impatto ambientale.

Vi proponiamo dei consigli utili per realizzare detergenti naturali ed efficaci per la pulizia della vostra casa.

Realizzare un Detergente Multiuso per Pavimenti, Cucine, Bagni e Finestre

Un’ottima idea è quella di creare un detergente naturale che possa essere utilizzato su diverse superfici. Vi basterà mescolare: un cucchiaio di sodio borato, un cucchiaio di sapone liquido, un cucchiaio di succo di limone e un quarto di acqua calda. Da questa miscela di ingredienti otterrete un ottimo detergente naturale pronto per essere utilizzato durante le vostre pulizie casalinghe.

Mentre per pulire le finestre potete riempire una bottiglia spray con dell’acqua e 2 cucchiai di succo di limone o 1/2 tazza di aceto bianco.

Detergente per Vasche da Bagno

Mescolate bicarbonato di sodio e dell’acqua, con questa miscela strofinate bene la vasca. Se volete, potete lucidarla con uno spruzzo del detergente multiuso di cui abbiamo parlato prima.

Lucido per Mobili e Pulizia dei Tappeti

In una tazza mescolate dell’olio minerale con dell’aceto bianco. Strofinate con un panno pulito e il risultato sarà sorprendente. Mentre per i vostri tappeti potete cospargere del bicarbonato di sodio sul tappeto e poi passare l’aspirapolvere. Invece se devi trattare delle macchie, mescola 1/4 di tazza di sapone liquido e 1/2 tazza di acqua calda. Applica la miscela sulla macchia e strofina, dopodiché ti basterà risciacquare con dell’acqua e asciugare.

Non solo per i Denti: Utilizzare il Dentifricio anche per Pulire Casa

Ebbene sì, parliamo proprio del dentifricio che normalmente si utilizza per la pulizia dei denti. Può avere anche un uso alternativo per le pulizie del bagno. Mettete del dentifricio in un panno morbido o su un vecchio spazzolino: un rimedio eccezionale per pulire i rubinetti o il bocchettone della doccia. È ottimo anche per pulire gli specchi del bagno!

Ulteriore Suggerimento: come Mantenere il tuo Scarico libero da Intasamenti senza Liquidi Corrosivi!

Mettete due cucchiai di bicarbonato di sodio dentro/sopra lo scarico del lavandino o della vasca. Versate una tazza di aceto sul bicarbonato. Aspettate circa cinque minuti e e poi versate dell’acqua bollente sul residuo di soda/aceto. Se questo non dovesse funzionare, provate nuovamente. A volte è necessario ripetere l’operazione una seconda volta.

Il rispetto dell’ambiente può partire anche da piccole e semplici azioni quotidiane, come le pulizie di casa. Iniziate ad utilizzare prodotti biologici ed ecologici anche durante la vostra economia domestica, con pochi e facili passaggi potrete ottenere degli ottimi detergenti ecologici.

Immagine di copertina via CanvaPro