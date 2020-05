COVID-19: Prodotti Eco-friendly per la Pulizia e la Disinfezione

La pandemia dovuta al Coronavirus COVID-19 ha colpito molto duramente il settore turistico. Tuttavia, le precauzioni da prendere durante la pandemia non devono necessariamente riportare l’uso di prodotti monodose nell’ospitalità. In altre parole, la sfida è riuscire a combattere la diffusione del virus e, allo stesso tempo, mantenere un’ospitalità green con pulizia e disinfezione eco-friendly.

Ci sarà un aumento dei rifiuti dovuto all’uso di guanti, maschere e panni per la pulizia, ma è possibile evitare un ritorno totale all’usa e getta. Ad esempio, per ridurre i rifiuti, è possibile utilizzare maschere di tessuto lavabili e riutilizzabili, che riescono a filtrare il 90% del droplet e un terzo dell’aerosol. Inoltre, applicando un filtro all’interno è possibile aumentare l’effetto filtrante della maschera. È una soluzione più ecologica rispetto all’usa e getta.

La salute deve essere una priorità

Durante questo periodo, è necessario utilizzare prodotti per la pulizia e la disinfezione in grado di eliminare il COVID-19. Pertanto, potrebbe essere necessario utilizzare prodotti con ingredienti che di solito si evitano. Questo è un grande problema per le persone e per la salute ambientale.

Prodotti contro il coronavirus

Certamente, sappiamo che i prodotti per la pulizia e la disinfezione efficaci sono a base di alcool o cloro (tipo candeggina).

ATTENZIONE!

È necessario utilizzarli con attenzione perché contengono sostanze volatili in grado di causare irritazione e tossicità. Pertanto, quando si utilizzano questi prodotti, l’ambiente deve essere ventilato.

Prodotti da evitare

Sono sconsigliati i detergenti a base di ipoclorito di sodio (dannosi per l’ambiente, ma anche per la pelle e il sistema respiratorio) e i composti di ammonio quaternario, i quali possono essere tossici se inalati e sono noti per causare difetti alla nascita e sono anche tossici per la vita marina se entrano nei corsi d’acqua.

Alternative eco-friendly per la pulizia e la disinfezione

Acquista prodotti per la pulizia e la disinfezione, aggressivi contro il coronavirus, ma delicati per il pianeta. Questi prodotti eco-friendly fanno bene alla salute di tutti! Le seguenti macchine possono disinfettare e sterilizzare gli ambienti contaminati. Tuttavia, per il loro acquisto è richiesto un investimento iniziale.

1. Sanificazione con vapore a 160 gradi

Puoi disinfettare le stanze in modo più naturale ed eco-sostenibile usando i pulitori a vapore. Queste macchine possono disinfettare superfici e pavimenti lavabili, eliminando fino al 99,99% di virus, germi e batteri.

2. Pulizia all’ozono

Le macchine all’ozono (O3) possono disinfettare spazi limitati, grazie all’azione antifungina e battericida dell’ozono. Questi dispositivi mobili vengono posizionati al centro della stanza e lasciati accesi per 90 minuti. Il processo di sanificazione prevede la trasformazione dell’ossigeno in ozono fino alla saturazione della stanza. Durante il funzionamento del macchinario nessuno deve entrare nella stanza, per non inalare l’ozono, essendo un gas tossico, pericoloso per la salute. Alla fine del ciclo, l’ozono ritorna ossigeno. Al termine, la purificazione e la sterilizzazione da qualsiasi tipo di inquinante presente nell’aria sono garantite.

3. Pulizia con perossido di idrogeno

Puoi disinfettare le stanze usando macchinari che nebulizzano un prodotto disinfettante a base di perossido di idrogeno (H2O2), distruggendo i batteri senza generare umidità. Il trattamento non produce composti organici volatili e non è tossico o cancerogeno. Dopo circa 20 minuti la degradazione del prodotto è superiore al 99,99%.

Saponi e gel igienizzanti ecologici

Puoi scegliere sul mercato saponi per mani ecologici e gel igienizzanti a base biologica. Puoi anche cercare altri detergenti realizzati con specifici ingredienti attivi con tossicità inferiore, come ad esempio:

perossido di idrogeno,

acido citrico,

alcool etilico (etanolo),

acido L-lattico,

acido caprilico (acido ottanoico)

timolo.

Scegli prodotti eco-friendly certificati

La Carta per la pulizia sostenibile promuove la sostenibilità nel settore della pulizia e dell’igiene ed è in linea con l’economia circolare. Puoi cercare questo marchio sui prodotti, per garantire elevati standard di sicurezza ambientale e ridurre al minimo i rifiuti. Questa è un’etichetta riconosciuta che soddisfa i requisiti della norma ISO 14025 per le etichette e le dichiarazioni ambientali di tipo III.

Entra nella “nuova normalità”

L’obiettivo principale è garantire la massima sicurezza a te, ai tuoi ospiti e ai tuoi dipendenti, offrendo agli ospiti un’esperienza positiva e una vacanza confortevole. L’ospitalità durante questo periodo si adatterà alle nuove circostanze, in cui devono essere garantiti i più alti standard sanitari e il necessario distanziamento sociale. Facciamo del nostro meglio per mantenere pulizia e disinfezione eco-friendly in conformità con basi sostenibili e sane, per un futuro più green!

30

Immagine di copertina: Villa ecologica Home sweet Home Dalmatia