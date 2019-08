Lusso in alta quota: eco-hotel tra le Alpi

Un eco-chalet di design tra le Alpi, un centro benessere con piscina vista affacciata su vette meravigliose e ancora un ristorante gourmet che serve piatti squisiti e biologici: ecco 10 luoghi speciali tra le Alpi dove il lusso si sposa con il rispetto della natura per offrirti così un weekend davvero indimenticabile.

Piscina con vista in Val Venosta

Ci troviamo in Alto Adige, ad un’altitudine di 1540 metri. L’Alpin & Relax Hotel Gerstl domina l’intera vallata della Val Venosta che potrai così ammirare dalla bellissima piscina o direttamente dalla finestra della tua suite di lusso. La struttura dispone di una magnifica area wellness, che comprende una sauna panoramica, un infinity pool di 17 metri e tanto altro. È inoltre il posto giusto per assaggiare non solo piatti, ma anche ingredienti fatti al 100% in Alto Adige: tutte le delizie preparate nel ristorante sono cucinate usando solo prodotti locali, nel giro di 30 km.

Design contemporaneo ma accogliente

Superiamo il confine italiano per ritrovarci nel mezzo di una natura incontaminata e spettacolare. Vicino a Salisburgo, a pochi passi dalle piste, nella Perla Alpina Werfenweng troverai il Bergresort Werfenweng, un hotel di lusso che unisce il design contemporaneo all’atmosfera delle tipiche cabine alpine. Un ristorante gourmet, bellissime suite, e una vasta area wellness completano l’offerta di questa struttura eco-sostenibile.

Accesso diretto alle piste da sci più grandi d’Austria

Svegliati con l’aria fresca di montagna e il canto degli uccelli e poi vivi un’esperienza indimenticabile nel Naturhotel Edelweiss Wagrain. Siamo ancora in Austria, in mezzo allo Skiwel Amadè. La struttura tra i tanti servizi offre la prima Green Spa d’Europa che comprende anche una piscina naturale con acqua di montagna.

Il fascino e il lusso delle tradizioni

Si torna in Italia per arrivare a Limone Piemonte, Perla Alpina in provincia di Cuneo. Qui possiamo soggiornare al Bragard Hotel, una struttura che si contraddistingue per la bellezza degli interni e la particolarità dei servizi che ti faranno sentire come a casa. Nel ristorante si cena a lume di candela, con il suono e il caldo dello scoppiettante camino in pietra.

Nel cuore della Val Passiria

Eccoci di nuovo in Alto Adige, per vivere l’esperienza di una vacanza meravigliosa e di lusso nella bellissima Val Passiria, precisamente nella Perla Alpina di Moso in Passiria. Tuffiamoci quindi nella spettacolare piscina In-Door e Outdoor dell’Hotel Pfeldererhof che ti vizierà con il suo centro benessere, le suite di lusso con vista sulle montagne e i piatti del ristorante Wine&Dine.

Il profumo del legno

In una natura che toglie il fiato, nel cuore delle Alpi austriache, troviamo l’Hotel Forsthofalm dove potrai fare yoga ammirando le montagne, rilassarti nella Sky Spa o nella piscina sul tetto con vista a 360°. Qui le stanze profumano di pino e romanticismo e ogni cosa vive in armonia tra lusso e natura.

Nel cuore della Stiria

Siamo ancora in Austria per sentire il potere e la bellezza della meravigliosa natura della Stiria, fatta di splendidi paesaggi, aria sana e acqua purissima. In questo scenario spettacolare troviamo un eccellente centro termale, una cucina gourmet più volte premiata e un’ospitalità di alto livello: è l’Almwellness Hotel Pierer, hotel quattro stelle superior per una vacanza di lusso e natura.

Totale relax nelle montagne della Germania

Soggiornare al Biohotel Berghotel Ifenblick significa regalare al proprio corpo e la propria mente un benessere mai provato prima. La giornata inizia con uno sguardo alle vette delle Alpi dell’Algovia e procede con una colazione a buffet. Poi è possibile scegliere tra yoga, escursioni, nordic walking o il bellissimo centro benessere.

Grazia alpina e mediterranea

Alpina Resort è un’oasi di benessere tra le montagne. Ci troviamo in Alto Adige, vicino all’elegante Merano, tra prati verdi, frutteti e boschi di montagna. Qui ti aspettano piscine e vasche in un meraviglioso giardino mediterraneo, un centro benessere di 2000 metri quadri con vista mozzafiato, ristorante gourmet e spazi interni armoniosi di pietra, legno e vetro.

Nell’unico comune d’Italia senza strade

A Chamois non ci sono strade carrozzabili, ma i suoni, i profumi e i paesaggi della natura e Maison Cly, un hotel 4 stelle di charme che offre un ambiente romantico e accogliente, dove potrai dormire coccolato dal calore del legno, rilassarti in un intimo centro benessere e gustare le delizie valdostane nei due ristoranti.

Quale eco-hotel sceglierai per la tua vacanza di lusso in alta quota?