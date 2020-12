Benessere ad Alta Quota: 10 Wellness Eco-Hotel tra le Alpi, in Europa

10 strutture eco-sostenibili per una vacanza benessere in montagna, tra sauna e bagni di fieno.

Hai mai desiderato vivere l’emozione di una vacanza benessere circondato dai paesaggi di meravigliose montagne? Lasciati coccolare in uno di questi 10 hotel e agriturismi eco-friendly, tuffati in bellissime piscine con vista e scopri il piacere di trascorrere le tue vacanze in montagna, tra le Spa più scenografiche d’Europa.

In Val Passiria per un bagno ai fiori di fieno

L’Hotel Pfeldererhof è il luogo perfetto per vivere la Val Passiria, in Alto Adige. Qui potrai gustare prodotti locali e piatti deliziosi, dormire in camere con vista spettacolare sulle cime circostanti e dedicarti al tuo benessere con l’ampia offerta wellness della struttura: piscine, sauna e tantissimi trattamenti tra cui un indimenticabile bagno ai fiori di fieno per allentare dolori e tensioni.

Puro relax in Val Vanosta

Rimaniamo in Alto Adige, per scoprire l’Alpin & Relax Hotel Das Gerstl. La piscina lascia senza fiato: potrai godere di un bagno in mezzo a un magnifico paesaggio. E dopo un’escursione tra le montagne altoatesine potrai scegliere tra un’ampia gamma di trattamenti per il tuo benessere, dalla cosmesi alle mele al bagno nella lana di pecora.

A Moena, tra trattamenti ayurvedici e bagni al miele

Dall’Alto Adige al Trentino, ecco l’hotel ecosostenibile Leading Relax Hotel Maria. Un hotel a conduzione familiare che ti accoglie nel cuore della Val di Fassa, offrendoti il meglio. Dalla cucina genuina e raffinata sino a un incredibile centro benessere.

Profondo relax a Werfenweg

Siamo in Austria, in una Perla Alpina a più di 900 metri di altitudine. Qui ci aspetta il Travel Charme Bergresort, hotel in legno e materiali naturali. Una piscina riscaldata, diverse saune e trattamenti speciali ti faranno ritrovare la pace e il benessere.

La sauna più alta d’Europa

Torniamo in Alto Adige per rilassarci nella sauna più alta d’Europa, a 2.845 metri d’altezza, in Val Senales. Il Rifugio Bella Vista offre un’esperienza davvero unica di relax! Inoltre d’inverno è possibile dormire in un vero e proprio igloo!

Aromaterapia tra gli Appennini

L’agriturismo Casa delle Erbe è immerso nell’Appennino Parmense ed è il luogo perfetto per un weekend romantico di benessere. L’azienda produce gli oli essenziali che vengono poi usati nei trattamenti del centro benessere.

Argilla e fieno nel Parco Nazionale del Gran Paradiso

Una grande casa di montagna: così gli host descrivono il loro Hotel Bellevue a Cogne. Il centro benessere, insieme alla piscina, al bagno di vapore e alla biosauna, offre bellissimi trattamenti, come l’impacco caldo snellente all’argilla verde, haloterapia in grotte saline e massaggi in letti di paglia e foglie di mais.

Bagni al latte di capra in Austria

Natura e benessere sono gli ingredienti principali dell’offerta del Natur und Wellnesshotel Höflehne. Circondato da bellissime montagne, l’hotel offre diversi trattamenti insoliti, come il bagno al latte di capra, per una pelle più liscia, e il bagno alla birra, perfetto per la circolazione il metabolismo.

Gourmet e Benessere

Siamo a Wagrain, località di montagna vicino a Salisburgo. Il meraviglioso Naturhotel Edelweiss Wagrain, con accesso diretta al comprensorio sciistico più grande dell’Austria, offre un raffinato ristorante e un ricco centro benessere. Lasciati coccolare dai massaggi con fiori ed erbe appena raccolti.

L’unico ostello al mondo con servizi benessere

Il wellnessHostell4000 si trova a Saas Fee, in Svizzera. In questa bellissima struttura in legno potrai concludere in bellezza una giornata intensa, rilassandoti nell’area benessere di 19000 metri quadri, tra saune, piscine e docce a cascata.