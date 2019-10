Vacanze sul Lago: 10 itinerari slow in Italia

Un lago incastonato tra la natura, borghi incantati che si affacciano sulle acque limpide, e un’atmosfera quasi magica: l’Italia regala incantevoli ambienti lacustri, perfetti per una vacanza green. Scopriamo i laghi più belli e gli itinerari da fare a piedi (o in bicicletta) per assaporare al meglio questi luoghi.

Ogni lago è un piccolo gioiello: non c’è modo migliore per scoprire questi luoghi che a piedi o in bicicletta. Partiamo insieme alla scoperta dei laghi più belli d’Italia, e pedaliamo o camminiamo immersi in scorci da cartolina.

Lago di Garda, tra le montagne e i limoni

Il lago di Garda è un lago tutto da scoprire, tra il Trentino, la Lombardia e il Veneto. Presto sarà possibile fare tutto il giro del lago in bicicletta, ma per adesso ci sono tanti itinerari da fare. Oggi vi consigliamo di arrivare sulle sue sponde dalla bellissima Mantova, pedalando lungo il bellissimo fiume Mincio e arrivando a Peschiera sul Garda.

Curiosità: uno dei 25 immissari del Lago di Garda è considerato il fiume più corto del mondo, il fiume Aril è lungo 175 metri!

Dove dormire: a Torbole, in Trentino, ci aspetta l’Eco Hotel Bonapace, una struttura a impatto zero che offre cibo biologico, confortevoli camere e una bellissima vasca idromassaggio in terrazza. Non lontano da Peschiera del Garda c’è invece il Bio Agriturismo Vojon.

Lago Maggiore e le sue isole

Saliamo in funivia fino alla cima del Monte Mottorone e da qui arriveremo a Baveno. Inizialmente seguiamo il segnavia VM3 che raggiunge la baita CAI Alpe Nuovo. Da qui proseguiamo verso la cima del Monte Zughero e poi, attraverso un bosco di betulle, alle pendici del Monte Crocino. Qui la vista è mozzafiato, sembra quasi un balcone sul meraviglioso specchio d’acqua. Continuano verso il Rifugio Papà Amilcare e successivamente verso la cima del Monte Camoscio, secondo punto panoramico dell’itinerario. Da qui, dopo tre ore di camminata, raggiungiamo Baveno, piccolo borgo che si affaccia direttamente sulle acque azzurre.

Curiosità: arte, natura e architettura si mischiano insieme nelle 3 isole del Lago Maggiore, l’elegante Isola Bella, la pittoresca Isola dei Pescatori e la colorata Isola Madre.

Dove dormire: Paola e Alberto vi invitano nel B&B Il Feriolo, a Baveno.

Lago d’Orta, atmosfera romantica

Ci spostiamo di pochi chilometri per raggiungere il romanticissimo Lago d’Orta, incastonato tra il verde delle Alpi e i boschi piemontesi. In poco meno di 4 ore è possibile fare il giro del lago in bicicletta, percorrendo il cosiddetto Anello Azzurro, un itinerario suggestivo che offre meravigliosi panorami.

Curiosità: molti scrittori e poeti sono stati ispirati da questo gioiello, tra cui Honoré de Balzac, Eugenio Montale e Carlo Emilio Gadda.

Dove dormire: Immerso nel verde delle colline, a pochi minuti dal Patrimonio Unesco del Sacro Monte, il B&B Bellavista gode di una fantastica vista.

Lago Trasimeno, tra le colline dell’Umbria

71 chilometri in bicicletta per scoprire i paesaggi del Lago Trasimeno e dei suoi dintorni. Scopriamo questo paradiso naturale tra canneti e ninfee, tra uccelli e castelli percorrendone l’anello ciclabile.

Curiosità: questo luogo non offre solo panorami naturali, ma anche antiche testimonianze di storia. Ad esempio, fu teatro di una delle più grandi disfatte dei Romani, contro i Cartaginesi sotto la guida di Annibale nel 217 a.C.

Dove dormire: per dormire in modo sostenibile vicino a questo bacino puoi scegliere tra l’Agriturismo La Dogana, che offre un ambiente rurale e un’immensa piscina, e il Cantico Della Natura, un ecoresort con vista.

Lago di Bracciano e il suo castello

Per scoprire questa perla del Lazio e i suoi dintorni partiamo per un breve itinerario in bici all’interno del Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano. Si parte dal comune di Anguillara Sabazia e si percorrono 7,8 chilometri attraverso i prati che offrono meravigliosi punti panoramici sui laghi, sui monti Sabatini e sulla campagna romana.

Curiosità: Il Castello di Bracciano, anche noto come il Castello degli Odescalchi, è una delle visite obbligate della zona.

Dove dormire: in cima ad una necropoli etrusca, a pochi passi dal lago, puoi soggiornare presso Suncave Gardens, suggestivo B&B che offre uno stile di vita autentico e cibo biologico. Verso il bosco di Manziana ci aspetta Casacocò, delizioso rifugio di charme nel verde della Tuscia romana

Lago di Resia e il suo campanile

Il più grande lago dell’Alto Adige è costeggiato da un sentiero di 15 km, percorribile sia apiedi che in bici e perfetto per ammirare da vicino questo meraviglioso specchio d’acqua.

Curiosità: Il piccolo paese di Curon fu sommerso nel 1950 in seguito alla creazione di una grande diga che unificò 3 laghi. Da allora, la torre di un campanile spunta dall’acqua, rendendo inconfondibile e magico il Lago di Resia.

Dove dormire: scopri tutte le strutture ricettive eco-sostenibili vicini a questo gioiello altoatesino!

Lago d’Iseo e le sue piramidi

5 ore di cammino per scoprire questo lago di rara bellezza, incastonato tra monti e colli, dove si affacciano antichi e magici borghi. Si parte da Lovere, dalla chiesa di San Giorgio. Qui si prosegue a sinistra lungo via Celeri, per poi immergersi nei boschi di castagno. Si arriva così prima in località Devine e successivamente in località Carassone. Ora la strada, a tratti in salita e sempre immersa nella vegetazione, ci porta al Santuario di San Giovanni da cui si ha un’incredibile vista su tutto il bacino e sulla Valle Camonica. Si riprende il cammino, procedendo a sinistra verso l’abitato di Bossico, balcone naturale sul lago a 900 metri di altitudine. Raggiunta la strada asfaltata, si svolta a destra e si prosegue fino al bivio con la Santella “Madonnina degli Steegn”. Si imbocca quindi la strada in discesa e si tiene la sinistra dopo circa 50 metri. Si attraverso prati e boschi sino ad arrivare alla storica Villa Pincio. Si prosegue quindi per Ceratello, frazione di Costa Volpino. Qui attraversiamo il centro storico, e seguiamo la strada provinciale che ci riporta verso Lovere.

Curiosità: Montisola è la perla del lago d’Iseo ed è anche l’isola lacustre più grande d’Europa.

Dove dormire: vicino a Iseo puoi soggiornare in questa bellissima fattoria immersa nel verde, che produce vino Franciacorta DOC, olio e miele biologico.

Lago di Caldonazzo, un tuffo in un lago alpino

Vicino a questo incantevole lago del Trentino parte un bellissimo itinerario, lungo la ciclabile della Valsugana, terra di mele e vigneti, che arriva sino a Bassano del Grappa.

Curiosità: è un lago alpino, ma le temperature dell’acqua arrivano facilmente ai 24° nel mese di Agosto, rendendolo uno fra i laghi più caldi dell’Europa meridionale.

Dove dormire: a 200 metri dalla spiaggia puoi soggiornare in questo B&B eco-friendly che offre 3 camere con bagno privato, colazioni biologiche 30e un immenso giardino.

Lago di Piediluco vicino alla Cascata delle Marmore

Un itinerario semplice e adatto a tutti permette di visitare il Lago di Piediluco e l’imperiosa Cascata delle Marmore. Si parte in bici dal Parco I Campacci, a Marmore, vicino al belvedere sulle Cascate. Da qui proseguiamo a sinistra, pedalando lungo il corso del fiume Velino, e in poco più di cinque chilometri arrivi a Piediluco, proprio sulle rive dell’omonimo specchio d’acqua. Si continua quindi verso Colli sul Velino, immersi nella natura. Da qui si torna quindi verso il punto di partenza.

Curiosità: il Monte Caperno, che si eleva sulla riva, è comunemente chiamato Montagna dell’Eco perché da esso è possibile udire un chiaro eco, in condizioni favorevoli, anche di un intero endecasillabo.

Dovedormire: il B&B I Cavalieri del Lago è una villa in pietra, immersa nel verde di 5 ettari di parco e natura, con piscina riscaldata, orto biologico e accoglienza per cicloturisti.

Lago di Nembia, a 800 metri di altitudine

Il nostro viaggio tra i laghi d’Italia termina in Trentino, a ridosso delle Dolomiti del Brenta. Qui si trova due laghi quello di Nembia, oasi di pace immerso nella natura incontaminata, e quello di Molveno. I due laghi sono collegati da un facile itinerario: 14 chilometri percorribili a piedi, in bicicletta o con le ciaspole in inverno.

Curiosità: nei dintorni è facile incontrare volpi, cervi e caprioli.

Dove dormire: questo hotel eco-sostenibile è perfetto per gli amanti della natura e dello sport, ma anche per le famiglie con i bambini. Offre colazione tipica, spiaggia privata e sauna.