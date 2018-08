10 idee per una vacanza slow all’insegna delle camminate

Approfittiamo delle vacanze per sperimentare tutti gli incredibili benefici delle camminate. 10 consigli green da non perdere per scegliere una vacanza slow, spegnendo l’automobile e mettendo in moto le nostre gambe.

Camminare fa bene al corpo e all’anima. Se ancora non lo sai, i benefici di una lunga passeggiata sono tanti… e di grande effetto! Allora cosa aspetti? Parti per una vacanza slow alla ricerca di quella natura che solo chi esplora a piedi può conoscere davvero. Ecco per te 10 consigli green per la tua vacanza all’insegna delle camminate. Spostati a piedi, respira e vivi bene!

1. Camminare in alta quota





Immergiti in un territorio ricco di paesaggi mozzafiato come quelli offerti dalle bellissime Dolomiti. Fare trekking lungo i percorsi più intrepidi o una semplice passeggiata per gli itinerari più facili sarà un piacere non solo fisico, ma dell’anima. Aria fresca e sana di montagna e una natura primordiale e autentica saranno il contorno ideale della tua vacanza slow. Porta con te scarpe da trekking e una borraccia d’acqua per restare idratato e viaggiare comodamente.

Il nostro consiglio green: se scegli una Perla Alpina, ovvero una destinazione tra le Alpi che promuove la mobilità sostenibile, avrai più opportunità per muoverti a piedi, con i mezzi pubblici, in bici elettrica, a cavallo e persino in slitta (o carrozza) trainata dai cavalli.

2. Passeggiare sulla riva del mare

Se la vostra destinazione è il mare ogni scusa è buona per camminare un po’: dalle lunghe passeggiate sulla spiaggia alle camminate sul lungomare gremito di negozietti e vita notturna. Mentre sei in spiaggia, i benefici di una passeggiata sulla sabbia o immerso nell’acqua fino al ginocchio saranno anche raddoppiati: il terreno morbido e il movimento dell’acqua del mare rendono più difficili i movimenti, con la conseguenza di farti consumare tante più calorie rispetto ad una camminata per una strada normale.

Il nostro consiglio green: lasciati travolgere ed ispirare da questi bellissimi itinerari vista mare in Italia! Cammina guardando il mare, ascolta la voce rilassante delle onde e scopri le mille sfumature dell’acqua del mare cambiare da ogni prospettiva, in mezzo a panorami incredibili.

3. Itinerari lenti tra laghi e panorami da sogno





Se la tua destinazione è il lago, sicuramente avrai occasione di fare qualche passeggiata sensazionale. Laghi come quello di Braies o di Carezza nel Trentino Alto Adige offrono un panorama unico grazie alle montagne che li circondano, e il percorso che li costeggia è perfetto per la tua camminata immerso nella natura. Altri laghi, come il Lago di Garda o il Lago di Como ad esempio, sono contornati da paesini affacciati sulle loro sponde. Qui potrete dunque prendere una delle viette del paese e iniziare così la vostra passeggiata, oppure andare direttamente sul lungolago e godervi la vista. A Bellano sul Lago di Como, inoltre, potrete fare una bellissima passeggiata rinfrescante all’interno del suggestivo “canyon delle cascate”!

Il nostro consiglio green: per la tua fuga eco-friendly, dai un’occhiata a questi 10 laghi d’Italia. Passeggiate sul lungolago, borghi colorati e pittoreschi, gite in barca e paesaggi verdissimi ti aspettano!

4. Vacanza slow all’insegna del trekking urbano

Scegli una meta urbana per la tua vacanza e ritrova il piacere di una camminata alla volta della città. Se è un borgo medievale, proverai il piacere di camminare per le viette della cittadina, immaginando di essere in un luogo in cui il tempo si è fermato. Se andrai in una città più grande o moderna, una passeggiata per il centro o i suoi dintorni sarà il modo migliore per scoprire luoghi diversi e osservare sotto un’altra prospettiva l’architettura e la vita della città. Quella prospettiva cioè di chi non va di fretta, ma di chi è attento all’esplorazione e ai particolari o a quegli angoli a cui normalmente non faresti caso.

Il nostro consiglio green: Resta aggiornato e segui le iniziative della giornata nazionale del trekking urbano. Non perdere neanche un’occasione per coniugare un viaggio culturale, alla scoperta della storia e dei palazzi della città, con della sana attività fisica… in ogni periodo dell’anno!

5. Cammino di Santiago, alla ricerca dell’armonia tra corpo e spirito

Il cammino di Santiago di Compostela è sicuramente tra gli itinerari a piedi più famosi. L’intero percorso è lunghissimo, misura 800 km e partendo dall’Italia vi farà attraversare la Francia e la Spagna, ma puoi decidere tu come gestirlo e da dove iniziare la tua camminata. Lungo il tragitto ci sono moltissime strutture ricettive pronte ad ospitare i “pellegrini”, per cui se vi stancaste o se voleste riposarsi per un certo periodo, avrete tutte le comodità per farlo. Sarà sicuramente un’esperienza memorabile, capace di suscitare emozioni e di far nascere nuove amicizie tra i compagni di viaggio che troverete con voi sulla strada.

Il nostro consiglio green: anche l’Italia è ricca di itinerari spirituali, meno famosi, ma altrettanto unici e interessanti. Intraprendi uno di questi cammini e fai la tua esperienza di un viaggio diverso dal solito, un viaggio che è sopratutto interiore, oltre che fisico.

6. Riscopri l’Italia a piedi, percorrendola coast to coast





Italia Coast 2 Coast è un itinerario di 410 km che attraversa l’Italia dal Mar Adriatico al Mar Tirreno, passando per ben 4 regioni: Marche, Umbria, Lazio e Toscana. L’intero itinerario dura più o meno 18 giorni e vi porterà alla scoperta di territori unici, dalla meravigliosa riviera del Conero all’Argentario, passando per bellissimi borghi medievali come Assisi e Orvieto e terminando nella Maremma, nella riserva naturale di Orbetello.

Il nostro consiglio green: da Sirolo alla Spiaggia delle Due Sorelle, esplora i paesaggi unici e la natura incontaminata della Riviera del Conero percorrendo questo bellissimo sentiero!

7. Camminate lungo l’antica Via Francigena

Dal Gran San Bernardo a Roma, la Via Francigena è una sentiero lungo 1000 km e adatto a tutti. Portate con voi i vostri figli e date inizio a questa esperienza: ripercorrete insieme i passi degli antichi che, molti anni prima, si trovavano su quella stessa strada per viaggiare tra la capitale e il resto del territorio. La guida della Via Francigena pensa anche a chi si mette in viaggio a piedi per la prima volta, dando preziosi consigli sul come affrontarlo e indicando le tappe e le meraviglie italiane da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Il nostro consiglio green: la Val d’Orciada, soprattutto da San Quirico a Acquapendente, è sicuramente il tratto di via Francigena che non puoi lasciarti sfuggire. Riscopri te stesso in mezzo a paesaggi naturali, isolati e di pace assoluta!

8. Archeotrekking, sulle tracce della storia

Immergiti in un’atmosfera antica e torna indietro nel tempo percorrendo la Via degli Etruschi. Un itinerario che si estende tra due musei, l’inizio e la fine di un intero percorso nella storia degli etruschi. Partendo dal Museo Archeologico “Francesco Nicosia” dell’antica città di Artimino, in Toscana, la Via ti porterà ad attraversare gli Appennini per arrivare a Marzabotto, dove troverai il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” , in Emilia Romagna. Il paesaggio naturale che vi accompagnerà, arricchito dalla storia e dalle testimonianze lasciate dall’antica civiltà, renderanno la tua camminata anche una vera camminata culturale.

La Via degli Dei è un altro percorso che, ideato da un gruppo di escursionisti bolognesi, collega Bologna a Firenze attraverso il territorio anticamente occupato dagli etruschi. Anch’esso ti farà passare tra gli Appennini che collegano le due regioni, e precisamente per i Monti Adone, Ionis, Venere e Luario, nomi che si riferiscono alle antiche divinità e che conferiscono quindi all’intinerario il nome di “Via degli Dei”.

Il nostro consiglio green: scarica la mappa dei cammini dell’Emilia Romagna, conosci tutti gli itinerari e scegli quello più adatto a te.

9. Camminate tra monasteri e natura

Se vuoi staccare la spina dallo stress quotidiano e prenderti un po’ di tempo per te stesso, riflettere e ritrovare la tua pace interiore, ti consiglio di scegliere una camminata spirituale. Itinerari come quello di San Francesco ti faranno passare tra monasteri, monumenti, luoghi naturali e di una pace incredibile, che avranno un effetto potentissimo nel donarti una nuova armonia con te stesso e con il mondo.

Il nostro consiglio green: da Pieve Santo Stefano a Gubbio, ripercorri i passi e scopri i luoghi della vita di San Francesco. Cammina verso il santuario della Verna, all’interno delle Foreste Sacre, un luogo in cui regna una pace surreale, dove i monaci di un tempo venivano a meditare sommersi in una natura incontaminata.

10. Vacanza Slow nel suggestivo Parco del Delta del Po

Vieni al Parco del Delta del Po, dove vengono organizzate delle escursioni che portano alla scoperta di un’area naturale completamente protetta, per farti vivere un’esperienza di connessione con la natura in relax e tranquillità. Potrai osservare gli animali vivere indisturbati secondo i loro ritmi e passeggiare per territori che normalmente non sono così ben visibili nè accessibili alle persone.

Il nostro consiglio green: il Delta del Po è un luogo ricchissimo di fauna, quindi aguzza la vista e osserva gli animali che vivono nel loro habitat! Fai un giro a piedi o cogli l’opportunità di fare una gita in barca a vela ed esplora i dintorni in modo silenzioso, eco sostenibile e divertente.

