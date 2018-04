Ecco alcuni degli hotel ecologici delle Alpi, tra Italia e Francia, più attenti alla mobilità dolce, per una vacanza eco-sostenibile e senza auto! Ce n’è per tutti i gusti, da rustici e accoglienti rifugi ad eleganti hotel a quattro stelle: scegliete quello che fa per voi e scoprite qual’è il suo impegno per l’ambiente e per la promozione della mobilità dolce. C’è chi offre agli ospiti comode biciclette elettriche o sconti speciali per arrivare con i mezzi pubblici, chi propone servizi di transfer gratuiti e tessere per utilizzare senza costi i mezzi pubblici.

1. Tra gli hotel ecologici, questo è elegante e familiare, in Trentino

All’Hotel alle Alpi Beauty e Relax nel centro di Moena (Trentino – Italia), sentitevi come a casa! Fatevi coccolare dai raffinati servizi di questo hotel. Circondati da meravigliosi paesaggi alpini, è il luogo ideale per una vacanza nella natura. Stanze accoglienti, cucina strepitosa e un grande centro benessere vi attendono in questo piccolo paradiso alpino!

Che c’è di green: l’hotel è accessibile senza auto e mette a disposizione un servizio di noleggio biciclette. L’elettricità è prodotta per il 100% da fonti rinnovabili, con l’utilizzo di lampadine a basso consumo e di sensori di movimento per le luci. Per tutte le stanze il cambio asciugamani è su richiesta e nei bagni non troverete prodotti monodose usa e getta. La cucina utilizza prodotti biologici e a Km0.

2. Rustico ed accogliente, uno chalet eco-friendly in Piemonte

Albergo Ristorante Chalet del Lago – Ceresole Reale (Piemonte – Italia): una residenza d’altri tempi di fronte al lago di Ceresole Reale, un piccolo albergo che vi accoglierà per serate romantiche e soggiorni sereni. Immersi nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, tra aquile e stambecchi, potrete passeggiare lungo i sentieri o divertirvi con lo sci di fondo o le racchette da neve.

Che c’è di green: l’albergo è perfettamente accessibile senza auto e i proprietari sono a disposizione degli ospiti per fornire trasferimenti in paese, incentivando l’utilizzo dell’autobus. Gli arredi delle stanza sono eco-compatibili e il servizio di cambio asciugamani è su richiesta. Per scaldare l’acqua si utilizzano panelli solari e per non sprecarla tutti i rubinetti hanno i riduttori di flusso.

3. Comodo e naturale, un camping ecologico nel Parco del Gran Paradiso

Camping Casa Bianca – Ceresole Reale (Piemonte – Italia). Un moderno campeggio immerso nel verde del parco Nazionale del Gran Paradiso, dove troverete tutti i servizi di cui avete bisogno per passare delle vacanze senza pensieri, anche con i vostri amici a quattro zampe! I dintorni offrono moltissime opportunità per praticare attività outdoor nella natura: dalle passeggiate alle ascensioni, dallo sci di fondo al pattinaggio sul ghiaccio, il divertimento è garantito!

Che c’è di green: una doccia è ECO se dura poco: in 5 minuti si consumano fino a 60 litri di acqua ed energia! Il Campeggio Casa Bianca utilizza i pannelli solari termici per riscaldare l’acqua sanitaria che è utilizzata dai nostri clienti per l’uso quotidiano. I pannelli si basano su un principio molto semplice: utilizzare il calore proveniente dal sole e utilizzarlo per il riscaldamento e la produzione di acqua calda che può arrivare fino a 85°C in estate, ben al di sopra dei normali 40°C necessari per una doccia. Per questo motivo, l’utilizzo delle docce da parte dei campeggiatori è gratuito ma nel caso di giornate non soleggiate sia i clienti che i proprietari della struttura devono essere parsimoniosi nell’utilizzo della risorsa acqua.

4. Tradizionale e raffinato, un hotel ecologico in Friuli

Hotel Posta – Forni di Sopra (Friuli Venezia Giulia – Italia). Circondato dalle magnifiche Dolomiti Friulane, questo hotel offre 38 comode stanze arredate in stile alpino, quasi tutte con balcone che si affaccia sul panorma circostante. Il ristorante offre sia la gustosa cucina friulana che quella nazionale, con particolare attenzione alle intolleranze alimentari degli ospiti.

Che c’è di green: l’hotel utilizza prodotti per la pulizia ecologici ed è attento alla raccolta differenziata. Sono stati installati pannelli solari per la produzione di acqua calda, mentre per il risparmio energetico, troverete lampadine a basso consumo, elettrodomestici in classe energetica A e sensori automatici per l’accensione delle luci.

5. Genuino ed autentico, un rifugio immerso nella Natura

Benvenuti al Rifugio Guido Muzio, struttura del Club Alpino Italiano a Ceresole Reale (Italia). E’ il luogo che state cercando per vivere un’esperienza di relax e condivisione in una struttura certificata “slow” all’interno del più antico parco nazionale italiano. Troverete piccole e accoglienti stanze riscaldate, con letto a castello e un’ottima cucina, che offre piatti che vanno dagli antipasti piemontesi e della tradizione montana, con salumi e formaggi delle vallate alpine, alla pasta ripiena e tagliatelle al ragù di selvaggina accompagnate da dolci e torte fatte in casa!

Che c’è di green: in rifugio si propone una esperienza diversa dal turismo tradizionale. Potrai conoscere da vicino cosa significa turismo lento e sostenibile, apprezzare la cucina a Km zero con piatti tipici del territorio di montagna, utilizzare i mezzi pubblici per spostarti e fare escursioni a piedi sia in estate che in inverno.

6. Semplice e delicato, un hotel eco-friendly nel Parco del Vanoise

Hotel La Turra – Termignon (Francia): relax ed evasione in tutte le stagioni, nel cuore del Parco Naturale del Vanoise. La posizione strategica dell’hotel vi permetterà di esplorare facilmente tutto il territorio del parco e di divertirvi negli ampi comprensori sciistici circostanti!

Che c’è di green: l’hotel è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici ed offre cucina tipica a partire da prodotti biologici locali.

7. Confortevole e ricercato, un hotel ecologico nel cuore della Val di Fassa

Goditi relax e comodità all‘Hotel Maria – Moena (Italia), nel cuore della Val di Fassa, circondato da magnifici prati alpini e dalle vette dolomitiche. Con la neve potrete sciare in bellissimi comprensori, nelle altre stagioni le attività outdoor che si possono praticare sono davvero tantissime! L’hotel offre comode stanze con vista panoramica, un elegante ristorante e una spa, riservata agli ospiti, con piscina, idromassaggio e sauna.

Che c’è di green: per il risparmio energetico l’hotel utilizza lampadine a basso consumo e sciacquoni in doppia modalità. E’ inoltre attento alla raccolta differenziata. Per gli ospiti che arrivano con i mezzi pubblici è disponibile il servizio noleggio biciclette.

8. Luminoso ed ospitale, uno hotel green in Francia

Allo Chalet du Lys – Termignon (Francia) troverete camere che profumano di legno e attenzione per il dettaglio. L’hotel si trova in val Cenis, circondato dalla magnifica natura del Parco Naturale de la Vanoise. La sauna dell’hotel vi aspetta per un momento di relax, mentre la cucina è sempre pronta a preparare gli ottimi piatti locali.

Che c’è di green: potrete raggiungere la struttura con il treno, partendo da Parigi o Lione. L’edificio è costruito secondo i principi della bio-edilizia e utilizza pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Immagine di copertina: foto di Anita Cason