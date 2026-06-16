Cerchi un’idea originale per un weekend nelle Marche? Se ami i libri, i borghi autentici e il turismo lento, il Passaggi Festival di Fano potrebbe essere l’occasione perfetta per scoprire una delle città più affascinanti della costa adriatica e vivere un’esperienza culturale sostenibile.

Ogni anno, tra la fine di giugno e l’inizio dell’estate, Fano si trasforma in una grande cittadella della cultura grazie a Passaggi Festival, l’unica manifestazione italiana interamente dedicata alla saggistica. Presentazioni di libri, incontri con autori, mostre, laboratori, eventi per bambini e visite guidate animano il centro storico e il lungomare, offrendo centinaia di occasioni di incontro e approfondimento.

La cosa più bella? Quasi tutti gli eventi sono gratuiti e i luoghi del festival sono facilmente raggiungibili a piedi, rendendo questa manifestazione un perfetto esempio di turismo culturale sostenibile.

Cos’è il Passaggi Festival

Passaggi Festival nasce con l’obiettivo di valorizzare la saggistica in tutte le sue forme: politica, storia, economia, ambiente, giornalismo, viaggi, scienza, biografie e molto altro.

Durante il festival, Fano ospita decine di autori e relatori in alcune delle location più suggestive della città, tra piazze storiche, cortili, bastioni e spazi affacciati sul mare Adriatico.

A differenza di molti festival letterari, qui il protagonista non è un singolo tema, ma il confronto tra idee, punti di vista e discipline diverse, offrendo ai visitatori un’esperienza culturale ricca e stimolante.

Perché visitare Fano durante il festival

Dall’Arco di Augusto al Palazzo Malatestiano, passando per le antiche mura: Fano custodisce oltre duemila anni di storia nel cuore delle Marche.

Una città da vivere a piedi

Fano è una delle città più piacevoli delle Marche per chi ama camminare. Il centro storico conserva ancora importanti testimonianze romane e rinascimentali, tra cui il celebre Arco d’Augusto, le antiche mura e la centrale Piazza XX Settembre.

Durante il Passaggi Festival, passeggiare tra un evento e l’altro diventa parte integrante dell’esperienza di viaggio.

Fano, la città di Vitruvio

Oltre al mare e agli eventi culturali, Fano è conosciuta anche come la città di Vitruvio, il celebre architetto e ingegnere romano autore del trattato De Architectura. Proprio qui sorgeva la Basilica progettata da Vitruvio, una delle opere più importanti dell’architettura romana descritte direttamente dall’autore. Ancora oggi la città conserva un forte legame con questa figura, che ha influenzato profondamente l’urbanistica e l’architettura occidentale.

Mare e cultura nello stesso weekend

Pochi festival possono vantare una posizione così privilegiata. Dopo una presentazione letteraria è possibile raggiungere in pochi minuti le spiagge cittadine, fare una passeggiata sul lungomare o fermarsi in uno dei tanti locali che valorizzano i prodotti del territorio.

Un evento a basso impatto ambientale

La maggior parte degli appuntamenti si svolge nel centro storico, riducendo la necessità di utilizzare l’automobile. Questa dimensione raccolta rende il festival particolarmente interessante per chi cerca esperienze culturali sostenibili e autentiche.

Cosa vedere nei dintorni di Fano

La Gola del Furlo, a pochi chilometri da Fossombrone: un paradiso naturale tra canyon, sentieri panoramici e paesaggi mozzafiato nel cuore delle Marche.

Se hai a disposizione qualche giorno in più, il territorio circostante offre numerose opportunità per esplorare le Marche più autentiche.

La Gola del Furlo

A circa trenta minuti da Fano si trova uno dei luoghi naturali più spettacolari della regione: la Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo. Sentieri panoramici, pareti rocciose, boschi e punti di osservazione rendono quest’area perfetta per escursioni e birdwatching.

Fossombrone

Adagiata lungo il fiume Metauro, Fossombrone è un elegante borgo storico spesso trascurato dai grandi flussi turistici. Le sue piazze, i vicoli e il magnifico paesaggio collinare circostante la rendono una base ideale per esplorare l’entroterra marchigiano.

Fossombrone raccontata attraverso tre scorci simbolici: il suggestivo ponte sul Metauro, e la Rocca Malatestiana di Fossombrone vista da nord-ovest. Foto via Wikimedia.

Urbino

Patrimonio UNESCO e culla del Rinascimento italiano, Urbino merita senza dubbio una visita. Il Palazzo Ducale, le strade medievali e il panorama sulle colline marchigiane la rendono una delle città d’arte più belle d’Italia.

Dove dormire: un appartamento sostenibile a Fossombrone

Per vivere il Passaggi Festival lontano dalla confusione e immergersi nella tranquillità delle colline marchigiane, una soluzione ideale è il soggiorno presso Torricelli 15, un accogliente appartamento eco-sostenibile situato nel centro storico di Fossombrone.

Torricelli 15: un’accogliente casa eco-friendly a Fossombrone, perfetta per un weekend tra cultura, natura e borghi autentici delle Marche.

La posizione è perfetta: abbastanza vicina a Fano per partecipare agli eventi del festival, ma immersa in un contesto autentico e rilassante, lontano dalle aree più affollate della costa.

Da qui è possibile raggiungere facilmente:

Fano e il Passaggi Festival

la Gola del Furlo

Urbino

le colline del Montefeltro

percorsi ciclabili e sentieri naturalistici

Soggiornare a Fossombrone permette inoltre di scoprire una parte meno conosciuta delle Marche, fatta di piccoli produttori locali, paesaggi rurali e ritmi lenti.

Un weekend sostenibile tra cultura e natura

Il Passaggi Festival rappresenta un’occasione speciale per unire la passione per i libri alla scoperta di un territorio straordinario.

Tra incontri culturali, passeggiate sul mare, borghi storici e paesaggi naturali, Fano e l’entroterra marchigiano offrono tutti gli ingredienti per un viaggio autentico e sostenibile.

Se stai programmando una fuga culturale nelle Marche, lasciati ispirare da questo festival unico e scegli un soggiorno rispettoso dell’ambiente per vivere il territorio con lentezza e consapevolezza.

Immagine di copertina: chiesa di San Francesco a Fano, foto di Paolo Rossi, via Wikimedia