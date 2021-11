La Gola del Furlo, un affascinante canyon delle Marche

Dove andare in vacanza nelle Marche? A Montalto nelle Marche, piccolo borgo medievale in una posizione ideale per visitare la regione: in mezz’ora si arriva sulla costa adriatica e in altrettanto tempo si possono raggiungere i monti Sibillini, le Grotte di Frasassi e le città d’arte. Le Marche sono ancora una regione poco nota al turismo di massa: […]