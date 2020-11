I 12 Migliori Agriturismi Biologici e Hotel Eco-Friendly delle Marche

Vuoi organizzare la tua vacanza green nelle Marche? Scopri gli agriturismi biologici e i bnb eco-friendly da non perdere!

La sostenibilità è un tema sempre più importante, anche quando viaggiamo. Se cerchi una vacanza immersa nella natura le Marche sono una destinazione ideale: in questa regione troverai infatti luoghi ameni e incontaminati, scogliere a picco sul mare, paesaggi collinari incantevoli e antichi borghi ricchi di tradizioni. Se vuoi organizzare la tua vacanza in modo eco-friendly, la scelta dell’alloggio è fondamentale. Per questo abbiamo deciso di partire alla scoperta delle strutture ricettive più belle ed eco-sostenibili delle Marche. Agriturismi biologici, appartamenti eco-friendly, bed & breakfast ecologici, resort sostenibili, immersi nella natura e ricchi di fascino. Tenetevi forti e prendete nota!

1. Un bio agriturismo vegan e romantico tra le colline di Macerata

Questo meraviglioso agriturismo eco-friendly e vegan delle Marche offre la possibilità di soggiornare in romantiche camere matrimoniali, in appartamento e persino in una botte di legno. L’esperienza eno-gastronomica è assicurata, infatti l’intera colazione è a buffet con prodotti a km 0 preparati direttamente dai proprietari. I ristorante stile provenzale propone menù vegano, che utilizza solo prodotti italiani e dell’orto locale.

Perché è green: Le fonti energetiche utilizzate sono al 100% rinnovabili, la cucina è a km 0 e c’è un orto biologico. La struttura è dotata di pannelli solari e adotta il metodo del recupero e del riuso dell’acqua piovana. Le lampadine sono a basso consumo energetico e i prodotti per la pulizia ecologici.

A partire da: 120 € a notte in camera matrimoniale

Info: Coroncina

2. Una Country House ecologica nella campagna di Osimo

Adagiata sulle colline della bellissima città di Osimo, a 25 km dalle spiagge del Conero, questa fattoria biologica offre un’esperienza indimenticabile a tutti coloro che la sceglieranno. Dalla piscina con vasca idromassaggio alle stanze progettare secondo i principi del Feng-shui, sarete accompagnati in un’esperienza di relax quasi mistica e surreale. Ogni stanza è arredata seguendo le teorie del Feng-shui ed è dotata di ogni confort possibile, per donare agli ospiti sensazioni di relax e leggerezza. In particolare ogni stanza ha un bagno privato con cabina doccia, televisore, asciuga-capelli, e riscaldamento-raffreddamento autonomo. Non manca un ristorante, la zona esterna verde attrezzata con parco giochi, piscina ed infine il barbecue.

Perché è green: L’energia della casa proviene al 100% da fonti rinnovabili. La prima colazione è a base di prodotti bio e locali. Il riscaldamento è geotermico. L’acqua è riscaldata dal sole, grazie ai pannelli solari, e viene recuperate e riutilizzata per il giardino. La country house è impegnata nella raccolta differenziata ed ha eliminato totalmente l’usa e getta. Infine, favorisce la mobilità dolce con un servizio di noleggio biciclette per gli ospiti.

A partire da: 72 € a notte per la stanza quadrupla

Info: Airone Country House

3. Slowcanda, un Bed & Breakfast eco-sostenibile e inimitabile nelle Marche

Per chi vuole fare un tuffo indietro nel tempo e sentire gli antichi profumi della sua infanzia, l’Agriturismo Slowcanda è la destinazione perfetta. L’eco-bnb si trova in Località Bacciardi, un luogo quasi magico nel quale una trentina di case, una piazza e una chiesa, fanno da sfondo a un paesaggio indescrivibile. Il piccolo centro sotto al monte Nerone non è raggiungibile con i mezzi pubblici, caratteristica che lo rende ancor più speciale. Le stanze della locanda sono due: una matrimoniale e una tripla, ognuna delle quali ha il bagno.

Perché è green: Un luogo ameno come pochi, uno di quelli che ti ruba il cuore e che difficilmente riuscirai a dimenticare. L’alloggio è stato ristrutturato in bioedilizia, con particolare attenzione per il recupero delle acque piovane. Naturalmente non potevano mancare i pannelli solari e, proprio come i vecchi tempi, la stufa a legna per scaldarsi! Nel ristorante si possono gustare solo prodotti locali, preparati direttamente dai proprietari. I cibi son tutti fatti in casa, dal pane alla pasta, fino ad arrivare al latte e alle marmellate per la prima colazione.

A partire da: 70 € a notte in camera matrimoniale

Info: Agriturismo Slowcanda

4. Ritorno alla Natura tra le colline di Macerata

Che dire di questo splendido agriturismo ecologico che permette a chi la sceglie, di vivere a contatto con la natura al 100%? Sicuramente è perfetto per tutti quelli che amano la natura a 360 gradi e che, oltre al relax, cercano del buon cibo biologico da gustare, abbracciando l’opzione vegana/vegetariana. Le colline marchigiane che fanno da cornice a questa struttura, daranno riposo e pace ai pensieri di chi vi alloggia, lasciando i problemi aldilà dei loro confini.

La struttura offre una sala relax dove poter ascoltare e suonare della buona musica, leggere un libro e perché no bere un buon calice di vino sotto un cielo pieno di stelle. Se siete amanti della natura, della semplicità che essa può offrire, se amate gli animali e avete bisogno del calore che solo una ambiente famigliare sa dare, allora siete nel posto giusto!

Perché è green: La struttura ricettiva è realizzata in bioarchitettura, e perciò risparmia risorse e riduce le sue emissioni di carbonio. L’energia del sole viene utilizzata per riscaldare l’acqua delle docce, grazie ai pannelli solari. Inoltre vengono utilizzati prodotti per la pulizia biologici e lampadine a basso consumo. Il menù del ristorante è a base di prodotti bio e a km zero.

A partire da: 80 / 110 € a notte.

Info: Ritorno alla Natura Veg

5. Come in un sogno, in vista di Urbino

Locanda della Valle Nuova è un agriturismo biologico circondato da oltre quindici ettari di campi coltivati e boschi. Qui puoi soggiornare in tre bellissime casette immerse nel verde. Non manca niente: le cucine sono complete di tutto e gli interni degli appartamenti sono accoglienti e moderni.

L’esterno regala la possibilità di rilassarsi nel grande giardino, nella piscina, nella terrazza o nell’ampia campagna circostante. Oltretutto c’è la magnifica possibilità di fare un giro con i cavalli, essendoci anche gli istruttori a vostra disposizione. In aggiunta non manca la possibilità di svolgere tour eno-gastronici e passeggiate alla ricerca del tartufo.

Perché è green: I materiali utilizzati per la ristrutturazione della fattoria sono tradizionali, con l’aggiunta di finestre con vetrocamera e collettori solari che producono acqua calda. Una stufa ad alto rendimento, alimentata con la legna dei boschi, riscalderà le vostre serate nei mesi più freddi. Per non parlare dei pannelli fotovoltaici che producono in media ogni anno il 184000 Kwh di elettricità; ogni anno nell’atmosfera ci sono 100000 kg di CO2 in meno grazie a questi impianti. Si può dire che Valle Nuova sia ad emissioni zero!

A partire da: 95 € a notte in appartamento per 2 persone

Info: Locanda della Valle Nuova

6. Un B&B eco-friendly nella campagna di Osimo

Tra le colline delle Marche, spicca questo B&B che sembra aspettare proprio voi per accogliervi e rendere unica la vostra vacanza. Questa struttura a conduzione famigliare vuole regalare a chi decide di viverla anche solo per un giorno, un’esperienza unica che faccia tornare in auge l’amore per le vecchie passioni e per la bellezza della vita.

Perché è green: Tra le opzioni eco-sostenibili scelte dal B&B ci sono: cibo a km0, elettricità pulita, recupero e riuso delle acque piovane. L’edificio è realizzato in bioarchitettura, con pannelli solari per la produzione di acqua calda, e riduttori di flusso per il risparmio idrico. I prodotti utilizzati per la pulizia e i saponi sono ecologici.

A partire da: 70 € a notte in camera matrimoniale

Info: B&B Campodisole

7. Un agriturismo bio tra vigneti e colline delle Marche

Non solo un semplice agriturismo, ma un insieme di passione e tradizione che accompagna i proprietari da tempo. Proponendo un excursus storico che riguarda le scelte dei proprietari di questo magnifico posto, vediamo come l’azienda agricola sia ubicata alle pendici del Monte San Vicino sui terreni di proprietà della famiglia Pettinelli. Precisamente, tra vigneti e tradizione, nasce un ottimo vino di nome Caecus, imbottigliato dedicato ad un missionario ceco, parente della famiglia. Tra i vigneti e le colline, questo Agriturismo offre il giusto compresso per passare piacevoli momenti di relax senza dimenticare di rispettare la natura e l’ambiente.

Perché è green: Tra le alternative eco-sostenibili dedicate al cliente troviamo stucchi e vernici a basso impatto ambientale, pannelli solari e recupero delle acque piovane. In più il cibo è a km0, le lampadine sono a basso consumo e perfino l’aria condizionata è eco-sostenibile in quanto riutilizza il riciclo dell’aria fresca.

A partire da: 75 € a notte in camera matrimoniale

Info: Agriturismo Da Foschetta

8. Benessere e Confort vicino al fiume Aso

Siamo nelle Marche, in un bellissimo borgo immerso nella natura, recuperato seguendo tutti i principi ecologici migliori e circondato da vigneti e colline, accanto al fiume Aso. Gli appartamenti tra i quali scegliere sono molteplici, tutti completi di ogni confort e a misura di ogni esigenza. Il fiume Aso dona sollievo e pace a chi si lascia cullare dal suono delle sue acque che scorrono; la strada che collega l’Agriturismo alla piccola spiaggia del fiume, rende questo posto una vera e propria oasi di piacere.

Perché è green: Senza dubbio questo Agriturismo è il posto perfetto per alloggiare se si vogliono scoprire le bellezze delle Marche, avendo un punto di appoggio comodo ed ecologico. La ristrutturazione della casa colonica è avvenuta seguendo criteri eco-compatibili e di bio- edilizia. Le antiche pietre che reggevano la struttura sono state mantenute come simbolo di tradizione, mentre sia i tetti che i solai sono in materiale naturale. L’isolamento acustico e termico rende ancor più piacevole la permanenza degli ospiti e, sul gazebo, è possibile notare i pannelli fotovoltaici.

A partire da: 65 € a notte in camera matrimoniale

Info: Agriturismo La Curtis

9. Appartamenti eco-sostenibili tra le colline di Fermo

Non solo un semplice alloggio, ma dei veri e propri appartamenti premiati per la loro bellezza, sostenibilità e lusso. L’antica casa colonica è stata acquistata nel 2015 da Bob e Ian, i quali hanno avuto la lungimiranza di creare 6 splendidi appartamenti ecologici. Immersi nella natura a Francavilla d’Ete, in provincia di Fermo, gli appartamenti hanno una piscina condivisa e un proprio giardino privato. Così ogni ospite ha la possibilità di godere di una propria oasi di pace e relax.

Per rendere il soggiorno anche un momento di conoscenza ed incontro, ogni settimana viene organizzata una pizza party gratuita per gli ospiti. Il contatto con la natura e il contatto umano, sono due delle cose più importanti della vita e Bob e Ian sono riusciti a creare, con questo luogo, il connubio perfetto tra i due.

Perché è green: la struttura ricettiva ha un giardino biologico, un frutteto, un giardino di erbe, polli ruspanti per uova fresche ogni giorno. La piscina è riscaldata con i pannelli solari e trattata in modo ecologico con pulizia all’ozono. Gli appartamenti, realizzati in bioarchitettura, utilizzano energia da fonti rinnovabili e riducono al minimo gli sprechi di acqua ed elettricità.

A partire da: 124 € a notte per appartamento

Info: Award Winning Eco Apartments

10. Agriturismo Girolomoni: come in una splendida cartolina

Situato tra le verdi colline delle Marche, questo Agriturismo è composto da due strutture: il Monastero del 1380 e la Locanda, la quale dispone di 9 camere e 2 monolocali. I posti per gli ospiti sono in totale 25 e sull’altopiano delle Cesane, oltre all’Agriturismo c’è anche una Fondazione culturale, un pastificio e un Molino.

Qui il tempo sembra essere quasi sospeso, tra sentieri e passeggiate in paesaggi incantevoli, mentre al di fuori il mondo corre senza sosta.

Perché è green: Naturalmente il rispetto per l’ambiente gioca un ruolo principale nella filosofia di questa struttura. Infatti qui viene coltivato cibo biologico a km 0 e, nella Locanda, oltre ad assaporare i prodotti dell’Agriturismo, sarà possibile assaggiarne anche altri sempre biologici e rispettosi dell’ambiente. Specificatamente anche qui troviamo fonti rinnovabili al 100%, bio-architettura, riduttori di flusso per l’acqua e recupero e riuso delle acque.

A partire da: 52 € a notte per monolocale o camera matrimoniale

Info: Agriturismo Girolomoni

11. Un relais eco-friendly nel Parco del Conero

Questo relais eco-friendly è ricavato in un antico casolare in pietra all’interno del parco del Conero. Esso è un luogo accogliente e piacevole, nel quale trascorrere un rilassante vacanza prima di immergersi di nuovo nella frenesia di tutti i giorni. prato. Di sera, lo spettacolo delle lepri che si rincorrono e dei fagiani che cercano cibo, sarà meraviglia per gli occhi degli ospiti.

Perché è green: Il progetto di recupero di questa struttura è in perfetta sintonia con criteri eco-sostenibili. Oltretutto l’arredamento è composto da materiale esclusivo proveniente da mercatini e fiere d’antiquariato. Anche qui si utilizzano fonti rinnovabili al 100%, riduttori di flusso dell’acqua, prodotti eco per la pulizia, pannelli solari e lampadine a basso consumo.

A partire da: 90 € a notte per camera matrimonale

Info: Acanto Country House

12. Una country house ecologica tra Marche e Umbria

Un bed & breakfast eco-friendy immerso nella natura delle Marche, composto da due casali del’800 e la Country House. Tra boschi e montagne, al confine tra l’Umbria e le Marche, ma vicini a città d’arte, borghi e siti naturalistici, questo Eco-bnb è il posto eco-sostenibile perfetto per una vacanza lontana dal caos di tutti i giorni.

Perché è green: ristrutturazione avvenuta seguendo criteri di bio-architettura e uso di pannelli fotovoltaici e pannelli solari per l’acqua. Riscaldamento a pavimento e sterilizzazione della piscina a sale. E ancora recupero dell’acqua piovana, riciclo dell’acqua e raccolta differenziata. Non è tutto! Infatti qui si possono trovare elettrodomestici di classe AA/AAA, prodotti bio a km 0, lampade a basso consumo e prodotti per la pulizia bio.

A partire da: 60 € a notte.

Info: Ca Paravento B&B e Country House

Qual’è il rifugio ecologico perfetto per le vostre vacanze?