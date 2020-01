6 Fattorie Green per una Perfetta Fuga Romantica nelle Marche

Nonostante il periodo natalizio sia un periodo di festa, porta con sé tanto trambusto. Per questo tutti noi prima di tornare alla vita di tutti giorni, sentiamo di meritarci ancora qualche giorno di relax e riposo. Se sei alla ricerca di un po’ di pace per ricaricarti prima di tornare alla tua routine, non puoi perderti queste fattorie green nelle Marche: 6 agriturismi biologici ed eco-sostenibili perfetti per una rapida, ma romantica e rigenerante fuga nella Natura.

1. Agriturismo Girolomoni

L’agriturismo Girolomoni, nel cuore delle Marche, è una struttura Green con cibo a Km 0, riportata a nuova vita. Infatti, l’agriturismo è nato dal recupero di un territorio abbandonato e scartato da anni, dove giace un vecchio monastero del 1380. Oggi, il monastero, riportato al suo antico splendore, ospita la chiesa della SS Trinità. In questa fattoria green potrete godere di una splendida vista panoramica, che vi accompagnerà per tutto il soggiorno.





2. Agriturismo Coroncina

Questo agriturismo biologico, recuperato da un vecchio casale, è la perfetta destinazione per una fuga per due. La Coroncina si trova tra le colline marchigiane. Rispettosa dell’ambiente, offre ai suoi ospiti cucina vegetariana, vegana e prodotti provenienti esclusivamente dall’azienda agricola della struttura. La fattoria dispone inoltre, di un centro benessere e di camere immerse nei boschi, per garantire ai propri ospiti l’intimità e il riposo di cui hanno bisogno.





3. Acanto Country House

Immerso nella riviera del Conero a due passi dal mar di Sirolo, giace il relais Acanto Country House. L’agriturismo nasce dalla curata ristrutturazione di un vecchio casale su un poggio, dal quale ammirare le colline e il mare. Il relais vanta un parco di 10.000 mq, dove potrete fare passeggiate, anche di notte, e ammirare la fauna locale e le distese di grano.





4. Relax e Natura nelle Marche

Questo Bio-Agriturismo situato a Fontegeloni (AN) nasce dal recupero di vecchi casali, ristrutturati con la Bio-edilizia. Inoltre, la struttura offre prodotti locali e a Km 0, grazie alla presenza di terreni tutti di agricoltura biologica. Le terre dell’azienda, offrono vigneti DOC, ulivi, alberi da frutto e ortaggi. Il bio-agriturismo è perfetto per chi è alla ricerca di una fuga nelle campagne, a contatto con la tradizione.





5. Agriturismo La Curtis

Se sei alla ricerca di un incontro col passato, l‘agriturismo la Curtis è ciò di cui hai bisogno! La struttura circondata da vigneti e un frutteto di 3 ettari, è stata recuperata da un’antica casa colonica, nei pressi del fiume Aso. Questo borgo, ristrutturato con la bio-edilizia, dispone di ogni confort e vanta viste mozzafiato sulla natura e sui borghi antichi, dai quali è circondato. L’agriturismo la Curtis è l’esempio che è possibile recuperare bellezze storiche, nel pieno rispetto della natura e dell’ambiente.





6. Campo di Sole

Immerso nelle campagne Marchigiane, il B&B Campo di Sole fonde l’innovazione con la tradizione in un progetto ambientale e nel recupero di un tipico casale dei primi del 900. Si tratta di una struttura immersa nelle campagne, dove potrete apprezzare il silenzio, la privacy delle stanze e soprattutto l’autenticità del luogo.





Non perdere l’occasione di soggiornare in questi luoghi così rispettosi per la Natura. Inizia il tuo anno con una fuga rigenerante e condividi con noi la tua esperienza!

Immagine di copertina: Ryan Holloway da Unsplash