Soste di Bellezza: 15 fattorie biologiche e di charme

Per chi è sempre in cerca di nuove avventure, di nuove idee per esperienze autentiche e viaggi originali, ecco15 idee per un weekend romantico e biologico in fattoria, assaggiando squisiti prodotti e vini locali, partecipando alle attività di campagna, e riscoprendo il piacere e la bellezza di vivere connessi con la natura in questi agriturismi e tenute eco-sostenibili dal fascino unico.

Un agriturismo biologico in un’affascinante dimora storica





Quella che nel 1600 era un’antica dogana dove coloro che varcavano il confine fra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana sostavano in cerca di ristoro, è diventata ora un meraviglioso agriturismo biologico dove potrai trascorrere una vacanza a Sorano a impatto zero. Le camere sono arredate con oggetti, colori e artefatti comunicativi esposti a rotazione da artisti provenienti da tutto il mondo. Tra i capi di zafferano e spirulina, gli ospiti hanno a disposizione un portico arredato con divani e comodi cuscini, un giardino con un albero secolare con chaise long e amache, un gazebo, un teatro di paglia dove durante l’estate è possibile assistere al cinema sotto le stelle, una Bio Piscina con acqua salata e una romantica vasca per due riscaldata a legna.

Perché è green: il 100% dell’energia usata è prodotta da fonti rinnovabili. Le acque reflue sono fitodepurate ed usate per l’irrigazione della parte agricola. La colazione e tutte le pietanze del ristorante sono prodotte con prodotti aziendali biologiche o di aziende bio della zona.

Da non perdere: scopri questo interessante itinerario lungo la Via Granducale, una passeggiata tra boschi incantati, tombe etrusche e castelli Romani.

Agriturismo di charme adagiato tra le colline del Chianti Rufina





A soli 15 minuti da Firenze, in Val di Sieve, ti aspetta l’agriturismo La Fontaccia, il luogo perfetto per gustare i sapori toscani, dall’eccellente olio extra vergine biologico prodotto direttamente dall’azienda ai prelibati vini della zona. È possibile scegliere tra 3 camere e 2 appartamenti, tutti arredati con cura, riutilizzando mobili d’epoca e oggetti tipici della cultura contadina toscana.

Perché è green: la struttura è 100% eco-sostenibile grazie all’energia pulita utilizzata, al risparmio idrico e ai prodotti ecologici utilizzati.

Da non perdere: naturalmente, non puoi lasciare questo angolo di paradiso senza aver sorseggiato e gustato un ottima bottiglia di Chianti, vino rosso famoso in tutto il mondo.

Fascino e natura nel Parco Regionale Spina Verde





Siamo in provincia di Como, in uno dei più bei parchi della Lombardia, caratterizzato da terrazzamenti,, meravigliosi panorami e tranquillità. Qui ti aspetta Cascina Rodiani, un’ospitalità green, situata sulla sommità del monte di Drezzo, che coniuga il miglior confort e la natura. Potrai gustare prodotti genuini, esclusivamente biologici, eco-solidali e locali, trascorrere notti da sogno nelle bellissime camere da letto realizzate con materiali ed arredamenti di recupero.

Perché è green: risparmio energetico, pannelli solari, risparmio sull’acqua e cibo biologico rendono questa struttura davvero green.

Da non perdere: in soli 15 minuti potrai raggiungere il meraviglioso Lago di Como o il Lago di Lugano, luoghi splendidi dove trascorrere ore di relax.

Fattoria di charme in Alta Langa





Che ne pensi di una casa in mezzo al bosco, circondata da castagni, betulle, querce, prati e altre meraviglie nel cuore incontaminato dell’Alta Langa? I Pascoli di Amaltea è un agriturismo con un grande fascino, dove potrai immergerti nella quotidianità di un’azienda agricola biologica, coi suoi formaggi artigianali e gli animali o rilassarti sotto la pergola o in un’amaca, o ancora scoprire i dintorni in bicicletta. Alessandro e Arianna ti invitano nella loro casa, dove le camere sono arredate con materiali riciclati e vecchi oggetti riadattati e la colazione è a base di prodotti biologici. È il posto perfetto anche per i bambini che possono godere di un cortile chiuso per giocare sicuri e della Fattoria didattica con animali e laboratori.

Perché è green: l’agriturismo effettua la raccolta differenziata, utilizza prodotti sfusi, biologici, biodinamici, e nessun monodose, e l’acqua calda viene riscaldata con i pannelli solari.

Da non perdere: nell’agriturismo si allevano le pecore delle Langhe, antica razza in via di estinzione, grazie alle quali vengono prodotti ottimi formaggi. Acquistali direttamente in azienda o la Mercato della Terra di Alba in Piazza Pertinace.

Romantico agriturismo nel verde delle Marche





Nel cuore delle Marche, regione ancora sconosciuta al turismo di massa ma che offre incantevoli paesaggi, troverai l’agriturismo La Curtis, un’antica casa colonica circondata da vigneti e frutteti. Gli appartamenti a disposizione degli ospiti sono arredati con stile e dotati di ogni confort, nel giardino ti aspetta un’ampia piscina e un meraviglioso gazebo, nella sala colazioni un camino riscalderà le fredde mattine invernali. E mentre i bimbi si divertono nel parco giochi immerso nella natura, potrai degustare vino, olio, conserve di pomodori e tanto altro nella suggestiva cantina.

Perché è green: la struttura e gli appartamenti sono stati recuperati secondo i principi di bioedilizia, l’energia è 100% rinnovabile e si evitano sprechi di acqua.

Da non perdere: vicino all’agriturismo scorre il fiume Aso, che con la sua piccola spiaggia fluviale di sassi immersa tra gli alberi renderà il tuo soggiorno ancora più speciale.

Fattoria di charme sulle pendici dell’Etna





Tra i profumi di agrumi e ulivi, sul versante nord-est dell’Etna, c’è BagolArea, una meravigliosa azienda agricola biologica con 24 ettari di biodiversità fra orto, agrumeto, frutteti, vigneti e bosco curati secondo i principi della permacultura, che offre ai propri ospiti incantevoli appartamenti e anche uno chalet di legno. Potrai decidere di partecipare all’attività agricola, scoprire i diversi itinerari di ecoturismo o semplicemente rilassarti in un’amaca ammirando l’Etna e gustando i gli squisiti prodotti biologici della fattoria.

Perché è green: tutti gli edifici che compongono la struttura sono provvisti di pannelli fotovoltaici e solare termico, ci sono i riduttori di flusso per l’acqua e l’eco-sostenibilità è sempre stato al centro di questo progetto.

Da non perdere: dimentica la macchina e arriva all’agriturismo su un treno davvero speciale: la Circumetnea viaggia intorno al vulcano attraversando numerosi paesini e panorami lavici indescrivibili.

Agriturismo biologico tra le colline del Montefeltro





Trascorri momenti indimenticabili immerso nel verde del Montefeltro, a pochi passi dal Mar Adriatico, dalla meravigliosa insenatura naturale della baia della Vallugola e dalla meravigliosa Urbino. Qui ti aspetta Villa Rosa, un agriturismo di charme dove potrai respirare i profumi della campagna, assaporare i piatti tipici della zona, e immergerti in paesaggi mozzafiato. Le camere sono perfette per una fuga romantica, con i loro soffitti con le travi, le pareti con pietra a vista e i letti in ferro battuto.

Perché è green: l’antico casolare immerso nel verde è stato ristrutturato con le più moderne tecniche della bio-edilizia, utilizza energie al 100% da fonti rinnovabili e nel ristorante troverai solo materie prime biologiche e a km zero.

Da non perdere: in autunno potrai partecipare alla raccolta del tartufo bianco nella riserva naturale dell’agriturismo, o anche solo assaggiare questo cibo così pregiato.

Un’immensa piscina, grani antichi e tranquillità in una fattoria di charme in Garfagnana





Ci spostiamo nel cuore della Garfagnana, tra le Alpi Apuane e l’Appennino Tosco-Emiliano, dove ci aspetta l’Antico podere De Stefani, un’oasi di pace dove vivere una vacanza naturale, tra un tuffo in piscina, il silenzio della campagna, una passeggiata in bici, una degustazione e le sagre di paese.

Perché è green: l’energia elettrica è certificata al 100% da fonti rinnovabili, gli interventi di recupero edilizio sono stati realizzati ottimizzando l’isolamento termico con l’impiego di materiali riciclati e prodotti in Italia.

Da non perdere: Scopri il percorso Garfagnana Trekking, un itinerario ad anello, che, partendo da Castelnuovo di Garfagnana, in nove tappe, permette di effettuare l’intero giro della valle.

Charme e natura in un agriturismo di Sicilia





L’Agriturismo biologico Case don Ignazio è un antico caseggiato rurale completamente ristrutturato, immerso nella campagna di Noto, a pochi minuti dalla riserva di Vendicari e dal mare. Qui potrai soggiornare in confortevoli appartamenti circondati dalla macchia mediterranea, passeggiare tra le erbe aromatiche, raccogliere i prodotti dell’orto e rilassarti seguendo il ritmo della natura, dimenticando la frenesia della quotidianità.

Perché è green: la fattoria utilizza energia pulita da pannelli fotovoltaici e solari, riduce i rifiuti, fa ricorso alla bioarchitettura, e promuove l’agricoltura biologica.

Da non perdere: scopri questo facile itinerario per scoprire a piedi le bellezze della riserva di Vendicari.

Immensa fattoria vicino a Gubbio





Villa Dama era un tempo un antico borgo composto da cinque casolari colonici e 170 ettari di vigneti, uliveti e sentieri e ora è un bellissimo agriturismo biologico dove ogni vacanza è unica e speciale. Le camere e gli appartamenti sono disposti nei 5 casolari che distano circa un chilometri dalla villa centrale, dove si trova il ristorante. Qui potrai gustare i prodotti dell’azienda: carni, verdure, formaggi, salumi, vino, olio, tutto è prodotto in loco dall’azienda stessa. Potrai partecipare a corsi di cucina, o di casearia, alla settimana della vendemmia o della raccolta delle olive, potrai visitare la fattoria e gli animali, o tuffarti in una delle due piscine in pietra.

Perché è green: l’energia è pulita, il cibo è esclusivamente bio, l’acqua viene riscaldata dal sole, e i prodotti per la pulizia sono ecologici.

Da non perdere: all’interno dell’immensa tenuta troverai tanti sentieri da percorre a piedi o in bicicletta!

Agriturismo vegano alle porte del Parco delle Dolomiti Bellunesi





Per chi ha scelto di intraprendere uno stile di vita vegano o per chi vuole provarlo, c’è il BioAgriturismo Campo di Cielo, una struttura in legno massiccio a zero emissioni ai piedi delle Dolomiti, a 5 Km da Feltre e a 20 Km da Belluno. L’agriturismo produce vino, frutta, verdura, mais e offre agli ospiti 5 camere con ampi bagni, un ristorantino vegano, sauna e biblioteca.

Perché è green: l’edificio è in bioedilizia e l’energia è 100% pulita!

Da non perdere: Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi racchiude tesori naturali inestimabili, non perdere i selvaggi Monti del Sole, con le cascate della Soffia.

Agriturismo biologico e di charme nella Maremma Toscana





A pochi passi dalle Terme di Saturnia troverai Terre Brune, un esclusivo agriturismo immerso nella natura incontaminata della Maremma Toscana, con antichi edifici in pietra circondati da ulivi. È un luogo magico, dove la natura viene prima di tutto, e gli ambienti sono romantici e fatti per regalare benessere agli ospiti.

Perché è green: bioarchitettura, cibo biologico, risparmio idrico ed energetico rendono la struttura eco-sostenibile.

Da non perdere: scopri questo bellissimi itinerario nel cuore della Maremma da percorrere in bicicletta, passando tra graziosi borghi per arrivare alle terme di Saturnia.

Una fattoria biologica con vista sulle colline del Monferrato





Qui nel Monferrato, in Piemonte, nascono i vini più pregiati d’Italia nei dolci pendii coltivati a vite, dove si nascondono antichi borghi e castelli arroccati. L’Agriturismo Le Piagge è il punto di partenza ideale per visitare questa zona. La struttura offre 7 camere da letto, ognuna diversa dall’altra e tutte arredate in stile tradizionale, una bellissima piscina e una cucina naturale.

Perché è green: La struttura usa i riduttori di flusso per l’acqua, le lampadine a basso consumo e i prodotti per la pulizia ecologici.

Da non perdere: all’interno della struttura puoi provare il percorso di Tiro con l’Arco Campestre. E se sei un principiante puoi anche richiedere lezioni private.

Un agriturismo di charme con un vero Trullo





A 4 chilometri da Alberobello, ti aspetta Masseria Torricella, una suggestiva masseria bianca, tipica della Puglia, con con piscina riscaldata, idromassaggio e un ottimo ristorante per gustare la squisita cucina pugliese. Gli spazi sono arredati con gusto, nel rispetto del più antico stile contadino, dai letti in ferro battuto alle federe ricamate a mano. Qui puoi dormire in un trullo, per un’esperienza unica ed emozionante!

Perché è green: la fattoria è 100% sostenibile grazie al suo impegno su energia, cibo, e acqua.

Da non perdere: è il posto perfetto per un weekend in bici! Potrai noleggiare una bici direttamente qui e scoprire i boschi e i dintorni.

Agriturismo romantico tra le colline di Camaiore





Eccoci di nuovo in Toscana, per soggiornare presso Borgo4Case, un agriturismo con una meraviglia vista sulle colline della Versilia. Qui troverai una bellissima piscina con acqua salata senza cloro chimico, marmellate fatte in casa, un profumato olio extra vergine d’oliva e romantiche camere da letto.

Perché è green: la fattoria si impegna a proteggere l’ambiente da più di 20 anni e lo fa attraverso i pannelli fotovoltaici e solari, il recupero delle acque e le lampadine a basso consumo.

Da non perdere: scopri gli angoli nascosti della Versilia attraverso questo itinerario da fare a piedi o in mountain-bike.