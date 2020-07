Casal dei Fichi, magia e sostenibilità nel cuore delle Marche

Ci sono storie che fanno bene al cuore, che fanno sorridere. Che fanno bene al mondo. Come quella che ci hanno raccontato Bob e Ian, che dopo aver vissuto a Manchester, nella Silicon Valley e a Londra hanno deciso di cambiare vita e trasferirsi nelle Marche, intraprendendo una grande avventura nel turismo sostenibile.

Casal dei Fichi nasce 15 anni fa ed è la realizzazione di un sogno, ma anche il risultato di un grande lavoro e di un immenso amore per la natura. Bob e Ian sono riusciti a creare un luogo davvero magico, dove sostenibilità e lusso si fondono perfettamente e dove è facile sentirsi tra amici. Ecco quello che ci hanno raccontato del loro alloggio sostenibile nelle Marche.

Qual è la storia del vostro bellissimo alloggio sostenibile nelle Marche?

Ci siamo innamorati di questa regione poco conosciuta, delle sue spiagge magnifiche, delle maestose montagne e della tranquillità della campagna. Abbiamo deciso di condividere questo angolo di mondo. Così 15 anni fa abbiamo fondato Casal dei Fichi convertendo una fattoria abbandonata in 6 appartamenti di alta qualità. La struttura si trova nel verde, in una posizione rurale. È vicino ai centri cittadini cosicché gli ospiti abbiano un facile accesso a tutti i negozi, i ristoranti e le strutture di cui hanno bisogno, ma ben fuori dai soliti percorsi turistici. Abbiamo iniziato scavando un pozzo per fornire l’acqua necessaria per il progetto di restauro, che ora integra un serbatoio di stoccaggio dell’acqua piovana per annaffiare il giardino e coltivare ortaggi. Questo ci ha aiutato a piantare oltre 100 alberi. La ristrutturazione ha richiesto oltre 2 anni, durante i quali abbiamo collaborato con artigiani della zona.

L’impegno per la sostenibilità ambientale di Casal dei Fichi

“La nostra ambizione è di rendere un piacere la vacanza sostenibile“, ci dice Bob. È per questo che Casal dei Fichi è stato costruito e gestito pensando all’ambiente, senza dimenticare il piacere dell’accoglienza e del vivere bene. Le iniziative ambientali adottate sono così tante che è difficile elencarle tutte: pannelli solari riscaldano l’acqua e la piscina, l’energia elettrica arriva da fonti rinnovabili, gli ospiti ricevono bottiglie riutilizzabili che finanziano progetti di risanamento nei paesi in via di sviluppo, un sistema di ozono pulisce e disinfetta con un uso minimo di cloro la piscina, gli ospiti possono raccogliere la frutta dal frutteto e le verdure dall’orto, ci sono colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Semplicemente gustando un pasto in uno dei fantastici ristoranti locali, gli ospiti possono aiutare con l’iniziativa Treedom, che finanzia la piantagione sostenibile di alberi in Kenya fornendo lavoro locale e aiutando a combattere i cambiamenti climatici. E tanto altro.

La tua vacanza nel bellissimo alloggio sostenibile nelle Marche

Soggiornare in uno degli appartamenti di Casal dei Fichi significa anche scegliere il miglior punto di partenza per scoprire la regione. Le Marche regalano paesaggi sconfinati e suggestivi, città rinascimentali e borghi dove vivere tutta l’autentica esperienza italiana. Tra i luoghi imperdibili c’è sicuramente il Parco del Conero e la degustazione di vino è una delle attività che non può mancare. Durante la tua vacanza a Casal dei Fichi non diventerai amico solo di Bob e Ian, ma anche della signora del negozio di alimentari e del signore che vende l’olio. Bob inoltre ci ha raccontato un’esperienza che gli ospiti apprezzano particolarmente.

“Ogni settimana ospitiamo una pizza party, acquistiamo la farina dal nostro mulino locale e produciamo noi stessi l’impasto. Forniamo gli ingredienti e accendiamo il nostro tradizionale forno a legna. Gli ospiti preparano le loro pizze e incoraggiamo tutti a condividerle e gustarle con qualche bicchiere di vino del nostro vigneto locale. Dobbiamo aver tenuto oltre 250 feste e ognuna è sempre molto divertente. È una fantastica opportunità per noi per conoscere un po’ meglio i nostri ospiti e per farci conoscere. Spieghiamo ai bambini che le uniche regole sono divertirsi e sporcarsi, anche molti adulti riescono a sporcarsi di farina.”

Qual è il premio più importante che Casal dei Fichi ha ottenuto?

Ogni premio è un grande onore, ma il più grande premio che riceviamo è la soddisfazione dei nostri ospiti. Con oltre 500 recensioni di trip advisor a 5 stelle, siamo la struttura più votata nelle Marche. Molti dei nostri ospiti tornano ogni anno e nel 2019 il 60% dei nostri ospiti ha soggiornato con noi in precedenza. Molti di loro sono diventati grandi amici ed è sempre meraviglioso sapere che un ospite ha cambiato la propria vita per diventare più rispettoso dell’ambiente come risultato di qualcosa che gli è piaciuto a Casal dei Fichi. Il nostro premio più recente è stato assegnato da Shortyz, che è stato particolarmente gratificante poiché siamo stati selezionati da esperti del settore e poi abbiamo vinto con un voto pubblico. Ciò ha dimostrato che sia l’industria che gli ospiti stanno riconoscendo la nostra filosofia e le nostre iniziative ambientali.

Cosa significa per te far parte della comunità Ecobnb?

È fantastico far parte di Ecobnb, speriamo che le nostre iniziative ambientali incoraggino gli ospiti a stare con noi, ma è ancora più importante per noi che sempre più aziende riconoscano che una vacanza sostenibile è ormai un must per più e più viaggiatori. Per loro è importante tanto quanto le ottime strutture e le viste mozzafiato. Ecobnb incoraggia tutti a esaminare costantemente come possono continuare a rendere la propria attività più sostenibile e allo stesso tempo migliorare il comfort e il divertimento degli ospiti. È una vittoria per tutti e soprattutto per il pianeta.

Bob e Ian non offrono solo degli appartamenti dotati di ogni comfort in mezzo a una natura sorprendente. Offrono soprattutto la possibilità di vivere un’esperienza genuina che lascerà un segno indelebile.