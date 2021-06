Come Regalare delle Vacanze in Montagna indimenticabili

A quell’amica che non può stare molto tempo senza scalare una montagna o all’altro amico che è sempre in spiaggia ma che forse dovrebbe provare qualcosa di nuovo: regalare delle vacanze in montagna è un dono perfetto per tutti e un gesto davvero speciale, perché ti permette di offrire alle persone che ami la possibilità di vivere un’esperienza magica che rimarrà sempre nel cuore.

Lo sci o le ciaspole d’inverno, le passeggiate nel verde durante la bella stagione, il calore di un caminetto acceso, i paesaggi che solo i borghi montani sanno offrire: questo e tutto quello che non si può raccontare a parole è ciò che doni quando scegli di regalare delle vacanze in montagna. E con le nostre Gift Card farlo è davvero semplice. Scopriamo insieme le migliori vacanze in montagne da regalare e da vivere!

Regalare delle vacanze in montagna in una Perla Alpina

Le Perle Alpine sono quelle località montane, distribuite tra Svizzera, Germania, Slovenia, Austria e Italia, che hanno deciso di investire in un mondo più sostenibile puntando alla mobilità dolce. In questi piccoli paradisi terrestri infatti è possibile vivere una vacanza senza auto, utilizzando bici elettriche in noleggio, trenini e carrozze.

Una notte romantica in chalet

Cosa c’è di più romantico di uno chalet immerso nella neve? Che sia per un anniversario o per una sorpresa inaspettata, vivere un soggiorno nell’intima atmosfera del legno e del camino è sempre un’idea perfetta.

Una vacanza nel borgo montano dove le auto non arrivano

Al cospetto del Cervino si trovano Chamois e La Magdeleine, due piccoli comuni della Valle d’Aosta che hanno deciso di proteggere insieme l’ambiente, diventando un’unica Perla Alpina. Le due località sembrano uscite da un libro di fiabe e inoltre Chamois è stato il primo paese in Italia a bannare completamente le automobili. Una vacanza eco-sostenibile perfetta!

Regalare delle vacanze in montagna selvagge

Forse non tutti sanno che la Sardegna è anche montagna. Se stai cercando un regalo per qualcuno di avventuroso o per chi non sa mai scegliere tra alta quota e mare, questa è sicuramente l’idea migliore e più originale: un soggiorno in un antico villaggio di pastori recuperato in chiave sostenibile, immerso nella macchia mediterranea e a pochi minuti dall’acqua cristallina e dalle montagne dell’isola.

Vacanza benessere in alta quota

Varcare la porta di Alphotel Tyrol significa scoprire un mondo fatto di relax, benessere e natura. Questo hotel di Racines, in Alto Adige, regala ai suoi ospiti un’esperienza davvero magica, tra coccole e buon cibo, in una location mozzafiato.

Una notte in un rifugio

Regalare delle vacanze in montagna a 2536 metri di altitudine? Si può! Sogno di Berdzè è un autentico rifugio di montagna situato sopra Cogne che regala quell’accoglienza tipica dei luoghi di montagna.

Campeggio nel Parco del Gran Paradiso

Il Camping Casa Bianca offre la possibilità di vivere una vacanza in contatto diretto con la natura selvaggia del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Qui è possibile soggiornare anche i confortevoli bungalow realizzati al 100% in legno e con tutti i comfort necessari per una vacanza senza pensieri.

Regalare delle vacanze in montagna con soggiorno in baita

7 ettari di bosco che circondano una bellissima baita, tra l’incanto della Val dei Mocheni: Odomi Maso è la scelta ideale per chi ama viaggiare in famiglia o con gli amici, a stretto contatto con la natura, ma sempre in totale privacy e tranquillità.

Tra montagna e mare, lungo la Via del Sale

Un’altra possibilità per un regalo agli amanti della montagna è sicuramente un weekend a Limone Piemonte, alla scoperta della Via del Sale, un percorso di due giorni che che si snoda tra Piemonte, Francia e Liguria, dove un tempo i commercianti trasportavano il sale dalla costa verso l’entroterra.

Regalare delle vacanze in montagna con i bambini

E per chi viaggia con i bambini c’è la possibilità di vivere avventure indimenticabili in Val Passiria e nella Perla Alpina di Plan, un villaggio car-free. Tra viaggi in slitta, labirinti e stambecchi, grandi e piccoli non dimenticheranno facilmente questa vacanza!

