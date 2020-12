8 Agricampeggi Eco-Friendly Per La Tua Vacanza In Camper In Italia

Se state organizzando una vacanza in camper e state cercando i luoghi perfetti per sostare immersi nella natura e respirare l’aria di campagna, gli agricampeggi sono la risposta giusta.

Ma che cos’è un agricampeggio? Un agricampeggio è una soluzione che unisce l’essenzialità della vacanza in camper al relax offerto da una sosta in fattoria. L’agricampeggio è infatti un agriturismo che mette a disposizione dei suoi ospiti aree di sosta in cui pernottare e servizi essenziali quali energia elettrica e servizi igienici.

Questa soluzione offre l’opportunità di scoprire i gioielli paesaggistici e naturali nei pressi dell’agriturismo ed anche di assaporare i prodotti tipici del territorio. L’agricampeggio è perciò ideale per il viaggiatore che vuole vivere la vacanza in camper ma ha anche voglia di prendersi una pausa dalla città e immergersi nella natura.

I paesaggi incontaminati, i ritmi lenti della vita in campagna, i suoi sapori autentici, la sensazione di libertà e spensieratezza. Gli 8 agricampeggi che vi proponiamo saranno in grado di regalarvi tutto questo. E qualora non disponessi di un camper non disperare! Esistono portali web che ti offrono l’opportunità di noleggiare un camper per la tua vacanza a prezzi super vantaggiosi. Pronti per partire?

Tra i Colli Morenici e il Lago di Garda

Tra i vigneti dei Colli Morenici, a 5 minuti dal Lago di Garda, l’agriturismo ecologico Le Nosare è stato realizzato secondo i principi di risparmio energetico e idrico, nel massimo rispetto dell’ambiente. Per la vostra vacanza in camper avrete a disposizione spaziose piazzole di sosta dotate di bagno privato. Il ristorante propone ottimi piatti vegetarianai, a base di prodotti biologici e locali.

Quest’oasi di relax è una tappa immancabile per gli amanti del cicloturismo, che potranno noleggiare le biciclette e percorrere l’affascinante pista ciclabile che costeggia il fiume Mincio e collega importanti località turistiche come Peschiera del Garda.

È l’agricampeggio ideale per famiglie con bambini poiché dispone di un parco giochi nel verde.

Agricampeggio con gli asinelli in Sardegna

L’agriturismo Agripaules, in provincia di Nuoro, prende il nome dall’altopiano in cui è situato, dominato dal massiccio calcareo del Supramonte. Itinerari di eco-turismo o indimenticabili trekking con gli asinelli vi permetteranno di scoprire quest’area naturale ricca di testimonianze archeologiche.

Il suo ristorante propone piatti della cucina tradizionale sarda ed offre prodotti biologici e a km 0, tra cui ottimo formaggio prodotto da pascolo allevato in modo semi brado.

Tra i profumi e i colori della Sicilia

Lilybeo Village è un piccolo agricampeggio eco-friendly circondato da splendidi uliveti, vigneti e piante aromatiche che ricordano i profumi tipici della Sicilia. Durante la vostra vacanza in camper potrete rilassarvi e godervi un bagno in piscina.

Situato nell’incantevole Marsala, è il punto di partenza ideale per visitare le vicine isole Egadi e la Laguna dello Stagnone – meta ambita degli appassionati del kite e windsurf.

Nel Parco Naturale della Maremma Toscana

L’agriturismo Podere Mulinaccio è un tipico podere toscano situato nella Maremma ed in una delle aree più lontana dall’inquinamento luminoso della regione. Questo permette ai suoi visitatori di poter ammirare degli spettacolari cieli stellati. Per la vostra vacanza in camper potrete disporre anche di lavatrici e lavapiatti.

L’aria protetta del Parco Regionale della Maremma offre itinerari artistici e culturali oltreché naturalistici. Ne è esempio la palude Diaccia Botrona, paradiso per gli amanti del birdwatching poiché caratterizzata dalla presenza di oltre 200 specie di uccelli. Resterete meravigliati alla vista degli animali selvatici tipici della Maremma come istrici, daini, caprioli, cinghiali, tartarughe, che si muovono liberamente nel bosco.

Tra mare e zafferano, nella Riviera Ligure

L’agriturismo lo Zafferano, nel cuore della piana di Albenga, lungo la riviera ligure, è l’ideale per chi vuole gustare sapori locali e prodotti preparati secondo la tradizione. Da non perdere i piatti a base di zafferano, prodotto a km zero, e uova fresche. L’azienda Agrituristica dispone di spiaggia privata attrezzata ed offre ai propri ospiti un soggiorno accogliente in un contesto bucolico ed a contatto con gli animali della fattoria.

Tra l’entroterra di Savona, con i suoi tesori storici e culturali, il mare azzurro con le lunghe spiagge sabbiose della riviera, non avrete che l’imbarazzo della scelta!

Tra ulivi e limoni, in Lunigiana

L’Agriturismo Cascina dei Peri è una cascina eco-friendly lungo la costa ligure circondata da ettari di vigneti ed oltre un migliaio di piante d’ulivo. Qui gusterete una cucina genuina e della tradizione, preparata con prodotti a km 0 ed accompagnata da ottimi vini prodotti dall’azienda agricola.

Oltre a lunghe camminate nei boschi o lungo il litorale, non perdete l’occasione di poter visitare le imperdibili Cave di marmo bianco di Carrara!

Agricampeggio biologico in Alto Salento

Situata nell’Alto Salento, nelle campagne dell’incantevole borgo medievale di Carovigno, la masseria Bellolio è circondata da ulivi millenari da cui viene prodotto un eccellente olio extravergine biologico.

Da non perdere una visita alla città bianca di Ostuni, a solo 10 minuti dalla masseria, ed alla riserva faunistico-marina di Torre Guaceto, con oltre 1200 ettari di verde che s’immerge nell’azzurro cristallino del mare.

Nel Parco dei Gessi Bolognesi

Nel comune di Ozzano dell’Emilia, all’interno del Parco dei Gessi Bolognesi, l’agriturismo Dulcamara è stato ristrutturato seguendo i principi della bioedilizia. Esso utilizza energia da fonti rinnovabili e dispone di sistemi di fitodepurazione impianto fotovoltaico. Qui si può degustare una cucina vegetariana preparata con ingredienti biologici e di stagione. Su richiesta sono disponibili anche menù vegani e celiaci.

L’agriturismo è dog-friendly ed ha anche un Servizio di Maneggio e Equitazione. E’ perciò l’ideale per escursioni a cavallo, oltre che a piedi ed in bici alla scoperta di questo angolo incontaminato di Emilia.

A questo punto non vi resta che scegliere il vostro agricampeggio preferito e partire per la tua fantastica vacanza in camper!

Immagine di copertina: foto via Canva