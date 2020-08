Stai programmando il tuo prossimo viaggio e cerchi qualcosa di davvero insolito, ma rispettoso della natura? Ecco i 20 ecohotel più particolari e incredibili del mondo. Soggiornando in questi luoghi eco-sostenibili avrete la possibilità di visitare posti meravigliosi e vivere esperienze uniche. Ma non solo: scegliendo queste strutture eco-friendly potrete ridurre l’impatto della vostra vacanza sull’ambiente.

1. Igloo Village Stockhorn, Svizzera

Immerso tra i ghiacciai della Svizzera, l’eco-hotel Igloo Village Stockhorn è completamente costruito con ghiaccio e neve. Il tuo rifugio in alta quota sarà un vero igloo di ghiaccio. Per rilassarti e riscaldarti potrai immergerti nella piscina calda del centro benessere o gustare una bevanda nel bar. Il luogo ideale per vivere un’avventura invernale diversa dal solito.

2. Ecocapsule Guttannen, Svizzera

Tra le montagne dell’Oberland Bernese, nel piccolo villaggio di Guttannen, il tuo hotel eco-friendly è davvero minimalista. La prima Ecocapsule della Svizzera è alimentata da celle solari integrate nel tetto e da un generatore eolico.

3. Treehotel, Svezia

Treehotel ti offre un’esperienza unica: tre magnifiche camere dal design contemporaneo ed eco-sostenibile tra le cime degli alberi. Ogni camera, infatti, ha una vista spettacolare sul fiume Lule, nel nord della Svezia.

4. Casa Tarsan – Luxury Eco Lodge, Spagna

Casa Tarsan, è la tua casa nella natura ispirata a Gaudí. Perfetto per escursioni, passeggiate nella natura e mountain bike, questo ecohotel ti offre viste incredibili sul mare e sulle montagne valenciane.

5. Ecocio Offgrid Backpackers Hostel, Filippine

Un fantastico ostello verde immerso nella natura di Coron, nelle Filippine. Qui potrai gustare deliziose ricette vegetariane e vegane a base di prodotti a km zero. La sua posizione è ideale per fare escursioni.

6. L’Ane Vert, Marocco

L’Ane Vert è un eco-lodge nascosto nel mezzo della campagna berbera del Marocco. Di fronte all’oceano Atlantico, potrai assistere a spettacolari tramonti ogni sera. Avrai, per di più, la possibilità di gustare piatti tipici locali.

7. Lighthouse Porer, Croazia

Lighthouse Porer è un faro appartato su un isolotto vicino a Pola, in Croazia. La meta perfetta per una fuga romantica e se vuoi allontanarti dallo stress della vita quotidiana, respirando il profumo del mare.

8. Banana Eco Camp, Azzorre

Viaggiare sostenibile può essere anche economico. Lo dimostra questo bellissimo ecohotel situato nella parte meridionale dell’isola di Terceira, vicino alla città vecchia Angra do Heroismo. Il nome Banana Eco Camp, è dato dalla postazione di questa struttura ricettiva eco-friendly nel cuore della fattoria biologica di banane. Qui potrai soggiornare in bellissime casette di legno e bambù immerse nel verde.

9. EcoHotel Sextantio, Italia

Sextantio “Le Grotte della Civita” è situato nel cuore storico dei Sassi. Si tratta di un Albergo Diffuso esclusivo, ricavato in 18 grotte, recuperate con un attento restauro conservativo nel pieno rispetto del patrimonio culturale locale.

10. Secluded seafront gem *Vesna*, Croazia

Questo incantevole cottage è immerso nella ricchezza naturale dell’isola di Brazza, in Croazia. Qui potrai goderti la massima privacy e avere una spiaggia solo per te.

11. Bioagriturismo Coroncina, Italia

Coroncina è un antico casale trasformato in un raffinato agriturismo vegan ed ecofriendly tra le dolci colline delle Marche. In questo agriturismo biologico troverai ottimi cibi locali, menù vegani o vegetariani, centro benessere, piscina, e potrai persino dormire in camere insolite a forma di botti di legno.

12. Le Moulin de Maître Cornille, Francia

Soggiorna in un autentico mulino provenzale del 18º secolo, di fronte al Pont du Gard, in uno dei più bei villaggi della Francia. Intorno al mulino si trovano molti villaggi con edifici romani, il parco naturale regionale della Camargue, il fiume Gardon e molto altro ancora.

13. Into the Wild Algarve Eco Glamping, Portogallo

ITWA è un campeggio ecologico unico, che si trova in una splendida area naturale sulla costa sud-occidentale del Portogallo, a pochi chilometri dalle sue rinomate spiagge. Soggiorna qui, dormendo in comode tende da safari o nella suggestiva casa sull’albero, assaporando il silenzo e la bellezza della natura.

14. Green Vibe Projection – Eco Hotel, Canada

Green Vibe Projection si trova vicino alla bellissima città di Mont-Tremblant, in Canada. Qui potrai svolgere un sacco di attività invernali ed estive: sci, campeggio, passeggiate nella natura, escursioni, pallavolo, tennis e molto altro ancora.

15. Featherbed Railroad B&B Resort, California

Questo originale B&B e Resort eco-friendly si trova in California, tra la natura incontaminata che circonda la ferrovia Featherbed. In questo ecohotel davvero insolito potrete scegliere uno dei nove vagoni d’epoca decorati a tema trasformati in accoglienti suite.

16. Wild Cabine – Chalet Alpino, Italia

Se vuoi vivere un’avventura nella natura incontaminata delle Alpi Italiane, Wild Cabine è il posto giusto per te. Questo chalet eco-friendly si trova vicino Bergamo, immerso in una foresta di abeti a 1700 metri di quota. Non ha elettricità, né bagno, e l’acqua si raccoglie da una sorgente naturale.

17. The Mortola Tower Luxury Eco Resort, Italia

The Mortola Tower Luxury Eco Resort, ti offre la possibilità unica di soggiornare in un loft ecofriendly ricavato in un antica torre circondata da un meraviglioso giardino botanico con vista mozzafiato sul bellissimo mare della Liguria. A pochi km è possibile raggiungere la Francia.



18. Swell Eco Lodge, Africa

Swell Eco Lodge si trova in Africa, nella parte nord del fiume Mdumbi. Questo eco-lodge ti offre una spettacolare vista sul mare, la possibilità di scoprire le tradizioni locali ed immergerti nella vita del villaggio.



19. Natur Pur im Tiny House “Fritz”, Austria

Una tiny house eco-friendly e minimalista immersa nella natura meravigliosa delle Prealpi della Bassa Austria, a soli 100 km da Vienna. Questo ecohotel ti offre un’immersione esclusiva nella natura incontaminata, lontano dai percorsi turistici di massa. Qui puoi trascorrere la tua vacanza green e soddisfare il tuo bisogno di relax e avventura.

20. Broger’s End, Australia

Broger’s End è un progetto nato per dare nuova vita ad una vecchia fattoria e trasformarla in un ecohotel sostenibile e a tema con il paesaggio nativo australiano. Avrai a disposizione 160 acri di pacifica campagna australiana in cui poter svolgere qualsiasi attività.



Sii curioso, scopri il mondo e viaggia in modo sostenibile. Lì fuori ci sono migliaia di luoghi green e magici che ti aspettano. Dopo questa lista, niente più scuse e via ai tuoi viaggi eco-friendly.

Cover Image: photo by Edvin Johansson, via Unsplash