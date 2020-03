Con il forte inquinamento a livello mondiale e il suo importante impatto negativo sull’ambiente, sempre più persone hanno iniziato a adottare accorgimenti eco-friendly in tutto ciò che fanno. Quando si tratta di inquinamento, però, c’è un aspetto che spesso non viene nominato. Di solito si parla di grandi fabbriche e dell’inquinamento della plastica, raramente sentiamo parlare dei danni causati dal turismo. Fortunatamente, le persone hanno iniziato ad accorgersene e a prendere provvedimenti riguardo all’etica di viaggio, pianificando viaggi eco-friendly e sostenibili.

Viaggiare ci fornisce numerosi vantaggi, e personalmente credo che sia la sola attività in grado di assicurare ogni volta un’esperienza unica. Dovremmo elogiare il viaggio, la nostra stessa possibilità di viaggiare e non procurare ancora più danno al luogo in cui viviamo, la Terra.

Proteggere il nostro meraviglioso pianeta, che tutti sogniamo di vedere prima o poi, richiede davvero poco impegno. Quindi, perché non farlo? Senza dimenticare che esperienze sorprendenti, uniche e persino insolite ci aspettano nel momento in cui decidiamo di averne cura. Pertanto, se ne avete cura davvero, in questo post ci occuperemo di come si pianifica un viaggio eco-friendly.

Preparare i bagagli

Avere bagagli leggeri è una scelta eco-friendly. Viaggiare leggeri è il modo migliore di viaggiare: con pochi bagagli avrete meno peso e probabilmente userete tutto ciò che avete portato. Inoltre, pensate a quanti soldi risparmierete, e soprattutto al fatto che il vostro aereo non dovrà consumare maggiori quantità di CO2 per trasportare valigie piene di vestiti ed accessori che il più delle volte non vengono nemmeno usati.

Insomma, quando preparate i bagagli dovreste chiedervi: “Questo mi serve davvero? È eco-friendly?”. Certo, i vestiti sono solamente vestiti e la vostra valigia non sarà il più grande pericolo per l’ambiente. Però, quando si tratta di fare la valigia, i vostri beni di prima necessità e soprattutto il modo in cui li imballate sono le cose a cui bisogna prestare più attenzione.

Non solo, dovreste anche optare per prodotti green sia per voi stessi che per l’ambiente: fate in modo di poter riutilizzare tutto ciò che avete preparato. Sì, intendo che persino i vostri assorbenti dovrebbero essere riutilizzabili; ma nella misura in cui questo non sia possibile, allora assicuratevi che i vostri prodotti siano riciclabili. La natura vi ringrazierà.

Mezzi di trasporto

Ciò che sappiamo da tempo è che viaggiare in aereo è il mezzo più dannoso per l’ambiente. Ovviamente spesso non abbiamo scelta, per via della lunga durata dei viaggi o dei viaggi oltre oceano. Il minimo che possiamo fare è scegliere accuratamente la compagnia aerea: la scelta migliore è la compagnia più eco-friendly. Certamente la vostra sicurezza è al primo posto, e l’inquinamento al secondo, ma io credo che questi due aspetti possano essere combinati.

Ogni qual volta possibile, scegliete il treno, i trasporti pubblici, la bicicletta o andate a piedi. Viaggiare via terra non solo protegge l’ambiente, ma vi farà vivere esperienze autentiche e particolari. Vedrete molto di più, esplorerete di più, imparerete di più ma soprattutto scoprirete molto di più.

Scegliere l’alloggio

Più il vostro alloggio sarà eco-friendly, meglio sarà. Ma del resto non ha senso soggiornare in un hotel a 5 stelle che consuma sicuramente tante, troppe risorse. Viaggiare deve basarsi sull’esperienza, non sull’ostentamento. Per questa ragione, potete prendere in considerazione affittacamere, camere in ostelli, famiglie ospitanti, e per i più avventurosi e un po’ selvaggi si può sempre dormire in tenda! Comunque, non intendo dire che il più economico è il migliore, non è una questione di soldi.

Attualmente ci sono molte strutture ricettive che colgono l’importanza di prendersi cura dell’ambiente e lo fanno a prezzi accessibili, perciò non potrà fare che bene dare un’occhiata a luoghi come questi.

Mangiare e bere

Cibo e bevande costituiscono una grande parte del viaggio. Ogni posto del mondo offre gusti e sapori diversi che dovremmo provare una volta nella vita. Questo è il bello di viaggiare: ampliare i nostri gusti, in tutto ciò che troviamo, e sperimentare più novità possibili.

Ma come possiamo farlo prendendoci cura del pianeta? Cercate e scegliete ristoranti green, da non intendere come vegani, ma che utilizzano prodotti a km zero e proteggono il territorio.

Ciò che dovreste sicuramente fare è evitare i ristoranti costosi e catene internazionali, preferendo invece cibo locale. In questo modo la vostra esperienza sarà ancora più autentica ed i piccoli ristoranti, inoltre, non procurano grandi danni al pianeta.

Siate consapevoli del Paese che visitate

Il pianeta Terra è un posto eccezionale: l’aspetto migliore è quanto gli esseri umani possono essere diversi, a prescindere dalla distanza tra di essi. Un esempio lampante è l’Europa. Qui le persone vivono secondo principi e culture molto divergenti, pur vivendo oltre confine.

Dato che siamo tutti così diversi e curiosamente, a volte, molto simili, prima di partire per una destinazione è bene informarsi sulla sua etica riguardo al rispetto per l’ambiente. Alcune culture, infatti, rispettano e custodiscono la natura, mentre altri Paesi non ci prestano molta attenzione.

Restate più a lungo in ogni destinazione

Possiamo ora essere d’accordo sul fatto che viaggiare può effettivamente essere causa di inquinamento, specialmente se cambiate luogo di giorno in giorno. Viaggiando molto, da una destinazione ad un’altra, dovrete constatare che avrete a malapena il tempo di vivere il vostro soggiorno al meglio, ed in più porterete maggiore inquinamento nell’aria.

Più a lungo si resta in una meta, meglio sarà. Avrete così tempo di camminare di più, di scoprire più cose, di godervi il vostro tempo. Per di più, avrete anche tempo per cercare qualche attività che sia green durante il vostro viaggio eco-friendly.

Non pagate per l’acqua

Ultimo, ma non meno importante: come consumiamo e ci procuriamo l’acqua mentre viaggiamo. C’è persino una politica a riguardo negli aeroporti, che vieta le bottiglie d’acqua portate da casa e ti costringe a comprarne nell’aeroporto stesso. Naturalmente, la scelta è nostra; questa politica esiste per buone ragioni. Ma ancora molti di noi non sono consapevoli delle scelte eco-friendly per l’acqua in bottiglia. Sarebbe abbastanza comprare una bottiglia riutilizzabile o una borraccia e questo non risulterebbe più un grave problema.

In questo modo sareste in grado di riempire le vostre bottiglie un po’ ovunque, senza dover inquinare maggiormente il nostro pianeta con plastica monouso per soddisfare il nostro bisogno di acqua. Inoltre, essere e restare idratatati non dovrebbe essere un costo. È un bisogno primario e dovrebbe essere perciò gratuito.

Conclusione

Viaggiare è forse l’esperienza più appassionante e straordinaria che possiamo vivere. Si può imparare e scoprire così tanto anche dalle vacanze più brevi. Mi piace pensare che ognuno di noi abbia solo da guadagnare per ogni viaggio che intraprende.

Tuttavia, per quanto meraviglioso sia, viaggiare porta più danni di quanto possiamo immaginare all’ambiente, e di conseguenza a noi stessi. Tutti dovremmo pianificare un viaggio eco-friendly, ed è più semplice di quanto si pensi, come avete potuto leggere qui.

Avere cura di ciò che ci circonda significa avere cura di noi stessi. Quindi, cerchiamo di essere migliori, di fare del nostro meglio, così che i nostri viaggi potranno diventare anche più incredibili di quanto non lo fossero prima.