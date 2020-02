Una vacanza insolita e sostenibile nelle Cinque Terre

È facile capire perché le Cinque Terre siano così famose, perché turisti di tutto il mondo si recano nei borghi di questo angolo di Liguria: basta esserci stati. Io me ne sono follemente innamorata qualche anno fa e spero di tornarci presto, ma vorrei farlo senza danneggiare questo territorio così incredibile e così delicato. Proprio per la loro bellezza infatti, le Cinque Terre sono fortemente colpite dall’overtourism, soprattutto in estate. E se proprio non possiamo viaggiare in bassa stagione, possiamo scoprire questo paradiso di blu e verde in modo sostenibile, partendo da questi angoli insoliti e meno turistici.

Un agriturismo nella biologica Val di Vara

Varese Ligure, splendido borgo medievale, è il primo paese in Europa ad aver conseguito la certificazione comunitaria di qualità ambientale, grazie alla decisa apertura verso l’agricoltura biologica e l’utilizzo di energie alternative. Qui si trova Il Gumo, un agriturismo circondato da una campagna ancora incontaminata, nonché ottimo punto di partenza per raggiungere le Cinque Terre.





Perché è sostenibile: il Gumo è un agriturismo biologico che produce ortaggi, marmellate, conserve e liquori. Inoltre si utilizzano prodotti per la pulizia ecologici e sono presenti lampadine a basso consumo e riduttori di flusso per l’acqua.

Cosa fare: da questo borgo pieno di fascino possiamo risalire il fiume Vara, esplorando la valle, attraverso i sentieri 601 e 602 che ci porteranno alla scoperta di un tratto dell’Alta Via delle Cinque Terre.

Distanza dalle Cinque Terre: circa un’ora

Prezzo: da 60€ a notte per due persone

A metà strada fra le Cinque Terre e Portofino

Saliamo di quota e raggiungiamo l’agriturismo Monte Pù, che offre una vista mozzafiato che arriva al mare, la possibilità di vivere seguendo i ritmi della natura e un’accoglienza autentica e familiare.





Perché è sostenibile: la struttura è in bioarchitettura e gli host si impegnano ogni giorno per salvaguardare l’ambiente, producendo cibo biologico, facendo la raccolta differenziata

Cosa fare: un breve itinerario immerso nella natura, da fare a piedi o in bicicletta, con lo sguardo verso il mare.

Distanza dalle Cinque Terre: un’ora e 10

Prezzo: da 60€ a notte per due persone

Nell’entroterra, a ridosso del Parco delle Cinque Terre

Torniamo tra i boschi della Val di Vara dove ci aspetta l’agriturismo Il Filo di Paglia, meta ideale per coloro che vogliono godersi una vacanza rigenerante nell’entroterra ligure, circondati dal verde ma a vicini alle Cinque Terre. Dopo aver esplorato la zona potrai godervi un’ora di massaggio tradizionale cinese e assaporare la cucina biologica del ristorante.





Perché è sostenibile: l’agriturismo biologico mette a disposizione una casa in paglia, totalmente ecologica, con pannelli fotovoltaici. Inoltre la struttura recupera le acque piovane per i sanitari.

Cosa fare: dopo aver esplorato il mare, dopo essersi tuffati nel blu, certe volte si desidera un’alternativa. Il Vara, a pochi minuti dalla struttura, offre numerose zone dove è è possibile nuotare e tuffarsi, godendosi il sole, l’acqua fresca e pulita, l’ombra degli alberi e la tranquillità.

Distanza dalle Cinque Terre: 35 chilometri

Prezzo: da 80€ a notte per due persone

Nel cuore del Parco Naturale delle Cinque Terre

Una casa rustica e piena di fascino immersa nel verde del Parco delle Cinque Terre: ecco cosa ti aspetta a Memola, nel Podere Memolandia. Da qui il mare è raggiungibile in pochi minuti e il giardino, che è più un parco privato, invita al relax.





Perché è sostenibile: la casa dispone di pannelli solari, riduttori di flusso per l’acqua e lampadine a basso consumo.

Cosa fare: noleggia una mountain-bike dalla struttura stessa e parti alla scoperta dei dintorni, la natura ti avvolgerà e potrai scoprire gli incredibili paesaggi delle Cinque Terre.

Distanza dalle Cinque Terre: 15 minuti

Prezzo: da 150€ a notte per quattro persone

Un’oasi verde sul mare delle Cinque Terre

Il Resort La Francesca è circondato dai colori e profumi della natura e offre 55 abitazioni con vista mare, disseminate in un parco di 15 ettari. Ad ovest del Parco Nazionale Marino delle Cinque Terre, il resort è incastonato in un luogo davvero suggestivo e propone numerosi servizi tra cui un ottimo ristorante tipico.





Perché è sostenibile: l’elettricità usata è al 100% pulita, la struttura è accessibile senza auto e i detergenti utilizzati sono ecologici.

Cosa fare: lo storico tracciato ferroviario dell’800 che univa Levanto e Framura è stato trasformato in una bellissima pista ciclabile, che passa anche da Bonassola, a pochi metri dal resort.

Distanza dalle Cinque Terre: 15 chilometri

Prezzo: da 60€ a notte per due persone

A pochi minuti dal centro di Levanto

Immerso nel verde, a Levanto, ti aspetta l’agriturismo A’ Taversa. È una casa rurale recentemente ristrutturata con un occhio di riguardo al rispetto dell’ambiente che offre ogni comfort moderno necessario per vivere una vacanza spensierata.





Perché è sostenibile: qui l’energia viene da sole, i detergenti sono green e la lampadine a basso consumo.

Cosa fare: da Levanto puoi raggiungere le Cinque Terre e il borgo di Monterosso non solo in treno in pochi minuti, ma anche a piedi attraverso un bellissimo sentiero di 8 chilometri che si inoltra nella vegetazione selvaggia e si apre sul mare.

Distanza dalle Cinque Terre: 5 minuti

Prezzo: da 60€ a notte per due persone

Un resort alle porte delle Cinque Terre

Dimentica i ritmi quotidiani e lo stress e concediti alla bellezza: il resort Costa Morroni dispone di una serie di appartamenti tutti perfettamente accessoriati per garantire il massimo confort alla tua vacanza ai confini del parco delle Cinque Terre.





Perché è sostenibile: l’acqua è riscaldata dal sole e sono presenti riduttori di flusso per l’acqua.

Cosa fare: dopo aver raggiunto il borgo di Monterosso in treno o a piedi perché non scoprire tutte le Cinque Terre attraverso sentieri mozzafiato?

Distanza dalle Cinque Terre: 5 minuti

Prezzo: da 170€ a notte per due persone