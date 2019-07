Una magica location nella natura della Liguria

C’è un posto in Liguria davvero speciale, una location magica che sa di libertà. Sulle rive di un torrente potrai vivere una vacanza naturale, dove riscoprire la bellezza dell’essenziale, il piacere di stare distesi al sole, di leggere un buon libro, di ascoltare il suono del bosco, di camminare a piedi nudi tra il verde.

Qui potrai dormire in una delle due tende bianche circolari, fatte in cotone con piattaforme di legno che possono ospitare ciascuna fino a 4 persone. Ma forse definirle tende è riduttivo: una superficie di 25 mq arredata con pochi mobili, tappeti originali del Marocco e della Siria, tessuti pregiati e comodi cuscini, per un’atmosfera naturale e romantica. L’architettura così leggera è stata scelta sia per rispettare l’ambiente che per farti vivere gli spazi esterni al massimo: tutto è un invito a ritrovare una connessione con la terra, il suono dello scorrere del fiume, con gli alberi e le rocce circostanti.





C’è anche una SPA naturale: nel giardino circostante le tende troverai una bellissima e romantica vasca, all’interno l’acqua del fiume riscaldata a legna, perfetta per un ristoro profondo per la tua anima. Potrai assaporare la gioia di un bagno senza confini, sotto le stelle o di giorno, alternandolo alle fresche acque del fiume, proprio dove sembra formare una piscina: un sistema calidarium-frigidarium del tutto particolare e naturale.

Ma questa location non è perfetta solo per provare un’esperienza indimenticabile di glamping, in questo idilliaco scenario dove natura e semplicità ti avvolgono si possono anche organizzare piccoli eventi come cerimonie e matrimoni, con un massimo di 25 ospiti, e vivere così tutto il fascino di una festa nella natura, in un luogo al di fuori dell’ordinario dove tutto è semplice, ma sempre curato in ogni dettaglio. La location è disponibile anche per ritiri di yoga, che può prevedere anche l’utilizzo di una tenda sospesa, e se ci pensi c’è un posto migliore per farlo?







Attorno, una Liguria poco nota e tutta da scoprire. Siamo nel comune di Tiglieto, che fa parte del parco naturalistico Parco di Beigua, un territorio da esplorare a piedi e in bicicletta attraverso gli innumerevoli itinerari che passano tra le colline che separano il mare e i monti Liguri.