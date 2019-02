Luoghi da favola per il tuo eco-matrimonio in Italia

Eccolo. Forse l’hai sempre sognato o forse prima di incontrarvi pensavi che non era per te. Ma in ogni caso è deciso: stai per sposarti ed è arrivato il momento di organizzare il matrimonio, quello che sarà uno dei giorni più belli della tua vita, un ricordo da custodire per sempre. Tendenza del momento, ma anche e soprattutto una scelta responsabile è il matrimonio eco–friendly: una cerimonia sostenibile, una celebrazione del vostro amore che sia prima di tutto rispettosa dell’ambiente. Ogni aspetto del tuo matrimonio piò essere green, ma la prima decisione da prendere è la location per il ricevimento. Siamo qui per aiutarti, perché sappiamo che per il tuo eco-matrimonio, un giorno così speciale, serve un posto altrettanto speciale, e sappiamo anche che non è così facile trovarlo. Ecco perché qui troverai 18 location sostenibili perfette per le tue nozze: agriturismi, country house e ville da favola.

Casale romano: un eco-matrimonio nel Parco delle Gole dell’Alcantara

Un’antica tenuta immersa tra i profumi delle arance e dei limoni, a due passi da Taormina e dall’Etna. Casale Romano fu costruito nel 1888 dall’avvocato Gaetano Romano per la moglie donna Lucietta. Ancora oggi è di proprietà della stessa famiglia ed è stato recentemente restaurato. Elegante e sofisticata, la struttura può occuparsi del ricevimento del tuo matrimonio eco per 80 persone e dispone di 35 posti letto, che possono diventare 80 appoggiandosi alle strutture vicine. Per la tua cerimonia, propone inoltre un DJ di fama internazionale, degustazioni di olio e vino 40, avventure in Quad Bike sull’Etna e show cooking.

Borgo Valle Rita: country resort in Puglia

103 ettari sulle colline dell’Alto Salento, dove c’è un torrente, il palmeto che introduce a masseria Girifalco, feudo costruito nel XIV secolo, il profumo della terra e di casa ed eleganti dimore che portano i nomi degli agrumi del giardino. Borgo Valle Rita mette a disposizione una chiesetta in campagna per cerimonie religiose o simboliche, può organizzare un delizioso ricevimento per 80 persone ed ospitarne nelle camere e negli appartamenti 50 (gli altri ospiti potranno soggiornare le strutture vicine). Il tuo eco-matrimonio potrà svolgersi anche a bordo piscina e potrà includere anche delle passeggiate per i tuoi ospiti alla scoperta della biodiversità.

Agriturismo Masseria Bellolio: il tuo eco-matrimonio tra ulivi millenari

Un agriturismo biologico, una splendida masseria bianca cinquecentesca con uno splendido panorama sul mare e circondata da ulivi centenari, sull’ultima collina dell’alto Salento. Bellolio è perfetto per chi cerca un luogo che sia elegante e allo stesso tempo rurale, autentico. La struttura potrà occuparsi del ricevimento per 80 ospiti, nonché del servizio fotografico, del DJ o della musica live e di spettacoli di danza.

IPoderi: agriturismo eco-chic in Toscana

Una piscina riservata per gli sposi con vista sulla Val D’Orcia e ai piedi del Monte Amiata, un ricevimento dove 80 ospiti potranno gustare i piatti tipici locali, vegetariani su richiesta, un immenso giardino, ambienti in stile contadino e un’atmosfera rilassante: ecco il tuo eco-matrimonio nel cuore della Toscana, nell’agriturismo IPoderi. La struttura può ospitare 22 persone, ma può concordarsi con le strutture vicine per accomodare 100 persone.

Centro Anidra: eco-matrimonio nell’entroterra ligure

Nel cuore della magnifica area di Genova-Portofino-Cinque Terre, tra i boschi della Valle Sturla e Chiavari, si trova la struttura del Centro Anidra, luogo ideale per organizzare il tuo matrimonio eco-friendly. La tua cerimonia potrà essere svolta nel bosco, vicino a una cascata e in mezzo all’orto medievale. Qui potrai organizzare un ricevimento biologico per 150 persone, 60 di queste potranno soggiornare nelle diverse tipologie di alloggi della struttura. Altre 60 persone possono invece soggiornare nelle strutture vicine.

La Caminatha: il tuo matrimonio green nel cuore delle Dolomiti

Ai piedi del monte Pelmo, tra le Dolomiti Friulane, la famiglia Boscolo ti aiuta ad organizzare il matrimonio dei tuoi sogni: un wedding planner ti aiuterà nell’organizzazione della cerimonia e la struttura proporrà un ricevimento con cucina tradizionale per un massimo di 120 persone. L’hotel e i suoi ambienti caratteristici può ospitare 90 persone, che possono diventare anche 400 appoggiandosi alle strutture nei dintorni.

Acqua di Friso: un autentico agriturismo sul mare

Localizzato sopra una verde collina affacciata sul mare della Calabria, l’agriturismo Acqua di Friso è circondato da un bosco di pini e da un agrumeto e ha sbocco privato su una spiaggia estesa e selvaggia. Vanta un ristorante biologico segnalato da “Accademia della cucina Italiana” e può organizzare un ricevimento per 80 ospiti. Tra camere e suite nel casale, villette ecologiche nell’agrumeto, casette country con cucina e caminetto può ospitare 24 persone, ma collabora anche con altre strutture mettendo così a disposizione 80 posti letto.

Agriturismo Il Duchesco: agriturismo biologico nella Maremma

Se sogni un ricevimento per un massimo di 120 ospiti in una location naturale, ma curata in ogni dettaglio, tra i paesaggi incantevoli della Toscana, l’agriturismo biologico Il Duchesco è il luogo che stai cercando. La struttura, che offre la possibilità di prenotare estetista e parrucchiere, ha 35 posti letto.

Antico Feudo San Giorgio: il tuo eco-matrimonio in Sicilia

In una cornice rurale e autentica tra i paesaggi siciliani puoi vivere un momento di festa conviviale e allegro. L’Antico Feudo San Giorgio è un bellissimo agriturismo nel Parco delle Madonie che si occuperà del ricevimento, per un massimo di 130 persone, e dell’allestimento della sala o degli spazi esterni. Il menù potrà essere concordato e prevede l’utilizzo di numerosi prodotti dell’azienda agricola stessa. Le camere, le suite e gli appartamenti della struttura possono ospitare 44 persone, può organizzare il soggiorno di 130 ospiti nei dintorni.

La Francesca: un’elegante cerimonia in un’oasi verde sul mare

Una piccola oasi lontana dal rumore, un resort ecosostenibile immerso nel verde e affacciato sul mare delle Cinque Terre. All’interno del ristorante, adagiato sull’ultima balza della collina a strapiombo sul mare, con una grande terrazza di circa 350 mq, è possibile organizzare buffet e pranzi da 150 persone, che potranno godere di superbi panorami sul Parco Nazionale Marino di Punta Mesco. Presente un comodo parcheggio e una bellissima piscina. All’interno del resort possono soggiornare 180 ospiti.

Welcome Lucania: tra la cultura e i sapori della Basilicata

Chi vuole organizzare un matrimonio tra le bellezze della Basilicata può affidarsi a Welcome Lucania, associazione che opera per l’affermazione e la valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche, storiche e turistiche del territorio lucano. Ti affiancheranno nell’organizzazione del ricevimento, proponendo location da sogno e menù tipici. Massimo 250 persone.

Camping Lac Lexert: un matrimonio in campeggio

Per le coppie che amano la natura e vogliono sposarsi in un luogo non convenzionale, esiste la possibilità di organizzare il ricevimento in un campeggio, tendenza che sta attualmente spopolando negli Stati Uniti. Lac Lexert si trova in Val D’Aosta, a pochi passi da uno splendido laghetto e in mezzo a una natura mozzafiato. L’aperitivo e il buffet degli antipasti può essere organizzato nel dehor, in mezzo al verde.

Village & Camping Florenz: eco-matrimonio in spiaggia

Vuoi festeggiare il tuo matrimonio guardando il mare? A Comacchio puoi farlo, sulla spiaggia di fronte al Village & Camping Florenz che organizza eleganti ricevimenti, con menù principalmente a base di pesce, per un massimo di 250 persone.

Pulicaro: un matrimonio eco-chic

Avvolto dalle colline della Tuscia laziale, Pulicaro è un meraviglioso angolo di emozioni e natura incontaminata tra Orvieto e il lago di Bolsena. L’agriturismo offre ampi spazi comuni, al chiuso e all’aperto, servizi di catering con cucina tipica che comprende i prodotti dell’azienda agricola. Il ricevimento può essere organizzato per un massimo di 170 persone, gli alloggi della struttura possono invece ospitare 25 persone, altre 75 potranno dormire nei dintorni.

Sette Archi: ricevimento sul lungomare pedonale di Bocca di Magra

Un aperitivo sotto il porticato, davanti al mare, e a seguire un pranzo o una cena, a buffet o con portate servite, nel giardino a bordo piscina che sarà ad uso esclusivo del ricevimento: ecco il tuo eco-matrimonio in Liguria, presso l’hotel Sette Archi. La struttura propone menù tipici liguri per un elegante ricevimento per 80 ospiti.

Villa Dama: agriturismo sulle colline di Gubbio

Natura che ti avvolge, cibo biologico e ospitalità sono solo alcune delle cose che troverai a Villa Dama, una location davvero da sogno per un eco-matrimonio in Umbria. Un’azienda agraria di 170 ettari, vigneti, uliveti, campi coltivati, frutteti, sentieri e un romantico borgo composto da cinque casolari colonici costituiscono l’agriturismo, che può organizzare un ricevimento per 100 persone.

