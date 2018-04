8 location perfette per un weekend tra le rose

Immagina i suoni della natura che ti cullano e ti invitano al relax, una distesa di verde, l’esplosione di colore dei fiori e il profumo delle rose: non sembra il modo perfetto per staccare dall’ufficio, evadere dalla routine quotidiana e dedicarsi al proprio benessere?

La primavera è il periodo perfetto per partire insieme al vostro partner o ai vostri amici più cari per godersi la natura, in una struttura ricettiva eco-sostenibile immersa nella campagna, per un weekend tra le rose.

Un giardino di rose vicino Venezia





In un’atmosfera di pace e armonia, immersa nella campagna del Veneto, c’è Ca’ delle Rose, un delizioso bed&breakfast, dove potrai dedicarti alla lettura, attardandoti sospesi fra terra e cielo, godendo di ore silenti e liete e assaporando sapori. Nel giardino viene coltivata una preziosa collezione di Rose Antiche, coltivate secondo i principi della biodinamica. Inoltre, ogni prodotto offerto dal B&B, dalla prima colazione, ai detergenti luxury per il bagno, è biologico.

Da non perdere: le città d’arte del Veneto, insieme ai i suoi borghi, si trovano tutti a pochi chilometri dalla struttura. Venezia, Treviso o Padova: devi solo scegliere!

Curiosità: il giardino si sviluppa in due parti, entrando ci s’incammina lungo la passeggiata formata da 25 archi ricoperti da rose antiche, rampicanti e ramblers, poi si accede al pomario e al roseto spontaneo che muta ad ogni stagione. A maggio puoi partecipare agli eventi e alle conferenze proposte dal Castello di Cordovado per l’annuale Omaggio alle Rose.

Nella Tuscia Romana





A solo un’ora da Roma si trova Casacocò, un rifugio di charme circondato da un bellissimo parco con piscina in pietra e mosaico. Potrai riposare in bellissime camere, gustare un ottima colazione con dolci fatti in casa e rilassarti nella natura.

Da non perdere: un itinerario in bici alla scoperta del bosco e della Caldara di Manziana, luoghi unici poco distanti da Roma.

Curiosità: più di 7 ettari e mezzo di parco circondano la struttura, dove gli ulivi sono in compagna di querce, allori, camelie e glicini, dove i profumi delle erbe aromatiche si fondono con quelli dei lillà, delle ortensie e delle oltre seicento rose scelte e curate dal padrone di casa. Le varietà di rose sono più di 350 e ogni anno vengono inoltre organizzati corsi di potatura. Sabato 26 e domenica 27 maggio 2018, puoi visitare il giardino di Casacocò, che in occasione della Festa delle Rose sarà ad ingresso libero.

Uno chalet tra le rose delle Dolomiti





In un paesaggio da sogno, nel comune di Forno di Zoldo, nel cuore delle Dolomiti, si trova la struttura Orserose, un eco-residence pensato per il totale comfort degli ospiti. Il complesso è formato da vari chalet, costruiti in legno e pietra e circondati da un bellissimo giardino.

Da non perdere: 4 km a piedi per scoprire la natura, l’arte e la storia della Val di Zaldo.

Curiosità: Luisanna, host della struttura, adora le rose e note un amore intenso per il giardinaggio. Ecco perché nel giardino è possibile trovare numerose varietà di questo incredibile fiore.

Tra i nuraghi della Sardegna





Nella campagna sarda ti aspetta un’accogliente B&B eco-sostenibile. Il Giardino di Valentina offre ai suoi ospiti un’antica casa sapientemente ristrutturata e circondata da un grande giardino, tra gelsomini, rose e ulivi secolari.

Da non perdere: ci troviamo nel cuore della Sardegna a pochi passi dai nuraghi di Barumini e Serri, perfetti per comprendere la storia millenaria della storia.

Curiosità: nel bellissimo giardino sono presenti anche le rinomate rose della Bulgaria, dal profumo indescrivibile e utilizzate anche per la cosmesi e la medicina.

Rose che guardano il mare





Ci spostiamo in Liguria, dove ci aspetta la Mortola Tower, una torre risalente al ‘500 divenuta una bellissima struttura eco-sostenibile e di lusso. Le camere romantiche e di design sono circasse da un immenso giardino, a picco sul mare, dove tra migliaia di piante si trovano diverse varietà di rose.

Da non perdere: potrai passeggiare nel verde dei giardini botanici di Hambury, la cui storia risale alla seconda metà dell’Ottocento.

Curiosità: tra le diverse varietà di rose sono presenti numerose varietà antiche, difficili da trovare in altri luoghi.

Un agriturismo biologico tra Siena e Arezzo

Il Capoverso è un tipico podere toscano, che mette a disposizione appartamenti arredati con cura, una bellissima piscina e un bellissimo giardino con fiori antichi, ulivi e rose, perfetto per godere del sorprendente silenzio della notte.

Da non perdere: i numerosi itinerari enogastronomici attorno alla struttura, per scoprire i sapori unici di questa regione.

Curiosità: all’interno dell’agriturismo è possibile assistere anche alla fioritura di trenta e più varietà di rose.

Un’antica villa romana





Dove duemila anni fa sorgeva una villa romana oggi c’è la Tenuta Colfiorito, che offre camere e appartamenti, un immenso giardino con rose, piante ed erbe aromatiche.

Da non perdere: nelle vicinanze della tenuta si trovano alcune delle Ville Romane più suggestive come Villa Adriana e Villa d’Este.

Curiosità: la struttura è anche azienda agricola con un uliveto e un vigneto, grazie al quale produce un ottimo olio e vino.

Nel cuore della Val d’Orcia





In un’atmosfera idilliaca si trova il Podere Isabella, con una vista spettacolare a 180 gradi sulle colline della Val d’Orcia. La struttura, con pannelli fotovoltaici, è composta da un edificio principale un annesso, per un totale di 23 posti. La proprietà è circondata da un giardino con macchia mediterranea, piante aromatiche, cipressi, rose, due fontane, piscina e solarium.

Da non perdere: la struttura è disponibile anche per ritiri di yoga.

Curiosità: qui potrai sentirti solo con la natura, senza rinunciare al lusso semplice e a ogni moderno comfort.

Ti potrebbero interessare anche: