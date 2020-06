Vacanze lontano dalla folla: 10 location immerse nella natura in Italia

Sarà un’estate particolare questa, in un mondo ferito e diverso. Ma c’è qualcosa che non è cambiato in questi mesi. È la natura. Nei duri mesi del lockdown si è anzi ripresa alcuni dei suoi spazi, ricordandoci il nostro impatto, la sua forza, la sua bellezza. Nei tanti giorni che abbiamo trascorso in casa non abbiamo sentito solo la mancanza del contatto umano, dei nostri amici, ma anche del mare, del vento tra i capelli, dello stupore davanti a un tramonto tra le montagne, del verde intenso di una foresta. E ora è arrivato il momento di riprovare quelle emozioni che solo la connessione con la natura può farci provare.

Ecco per te 10 incredibili location lontano dalle folle e immerse nella natura collocate in giro per l’Italia. Perfette per una vacanza post Covid.

Un agriturismo biologico nella campagna toscana

Un’antica dogana del ‘600 trasformata in un affascinante agriturismo biologico e glamping: soggiornando a Sant’Egle la tua vacanza sarà a impatto zero. Si tratta di una struttura ecocompatibile e preservatrice di biodiversità. Il 100% dell’energia usata è prodotta da fonti rinnovabili. Le acque reflue sono fitodepurate ed usate per l’irrigazione della parte agricola. Qui la natura incontra il lusso, per una nuova esperienza sensoriale alla scoperta del silenzio e della bellezza.

Vacanza vegan ed eco-friendly tra le colline marchigiane

Coroncina è un antico casale trasformato in un raffinato agriturismo eco-sostenibile. Qui potrai vivere una vacanza rigenerante al ritmo della natura, gustando ottimi prodotti locali in menù vegani o vegetariani e riscoprendo l’intimità e l’accoglienza genuina. A disposizione degli ospiti 2 camere e un mini appartamentino di grande charme, immerse nel silenzio dei boschi, con un panorama a 360°.

A picco sul mare della Liguria

Un bellissimo giardino che sembra tuffarsi nel blu del mare ligure: Mortola Tower è un’affascinante residenza d’epoca del 1500, trasformata in una struttura da sogno. Amerai la natura incontaminata che avvolge l’antica casa, il microclima particolare, la vista mozzafiato e i particolari arredi degli ambienti interni ed esterni.

Immersione totale nella natura lombarda

Svegliarsi con il profumo dei dolci fatti in casa e del pane da gustare con marmellate casalinghe, ascoltare il cinguettio degli usignoli e lo scrosciare di un torrente, ammirare una natura incontaminata. Se ti sembra la giornata perfetta, l’Agriturismo Valtidone Verde è quello che stai cercando. La struttura si erge su un cocuzzolo di una collina, sovrastante la vallata e di fronte al castello di Zavattarello le cui luci di sera donano un’atmosfera speciale; è immersa nella pace e gode di un’esposizione privilegiata.

Un bio-agriturismo trai i boschi trentini

Nel Parco Naturale della Lessinia ti aspetta un antico rustico dal tipico tetto in pietra locale e abbellito da una grande meridiana. È l’agriturismo Malga Riondera, situato al centro di un grande prato circondato da boschi di latifoglie e conifere. La struttura è stata completamente ristrutturata di recente secondo i principi della bioedilizia utilizzando materiali e pitture eco-compatibili e realizzando gli impianti in modo da non creare campi elettrici dannosi. I pannelli solari e la legna integrano il riscaldamento dell’acqua calda consentendo maggiore risparmio energetico e minore impatto ambientale. Dalla vecchia stalla è stata ricavata la stube con forno a legna ideale per cuocere il pane, e dove è possibile mangiare in gruppo e svolgere attività di formazione.

Alla scoperta della natura sulle pendici dell’Etna

Bagolarea è il luogo perfetto per un soggiorno tra mare e montagna. L’azienda agricola biologica dispone di 24 ettari di biodiversità fra orto, agrumeto, frutteti, vigneti e bosco curati secondo i principi della permacultura, situati sul versante nord-est dell’Etna. Sarai avvolto dal profumo delle arance e delle fragole, potrai dormire in splendide casette in legno immerse tra gli ulivi, passeggerai sulle terrazze in pietra lavica tra le vigne. Riscoprirai il piacere di vivere nella natura.

La sorprendente natura tra Venezia e le Alpi

Settecentoalberi è un bellissimo agriturismo biologico circondato da un grande giardino ricco di alberi, a 2 km dal centro di Noventa di Piave. Tutte le camere sono arredate con materiali naturali, hanno pavimenti in legno e offrono una vista sul verde della campagna veneta, tra le vie d’acqua della Laguna.

Un agriturismo sulle colline di Gubbio

Villa Dama è una location magica immersa nel verde della bellissima Umbria. Cinque casolari colonici formano un romantico borgo circondato da 170 ettari di vigneti, uliveti, campi coltivati, frutteti e sentieri. È il luogo perfetto per vivere la natura, il calore dell’ospitalità di una famiglia, la buona tavola, i panorami che tolgono il respiro e le stelle che illuminano i sentieri di notte.

B&B eco-sostenibile nella campagna sarda

Tra le location immerse nella natura in Italia c’è anche il B&B Il Giardino di Valentina, suggestiva struttura situata a Escolca, vicino ai complessi nuragici di Serri e Barumini. La casa ha muri in pietra e soffitti in legno ed è stata ristrutturata con tecniche di bioediliza ed attenzione al risparmio energetico con pannelli solari, fotovoltaico, riciclo delle acque piovane per l’irrigazione del giardino e dell’orto sinergico che circondano la casa. A disposizione degli ospiti 9 biciclette di cui 5 elettriche e 4 tradizionali, ideali per scoprire il bellissimo territorio circostante in modo eco-sostenibile.

Charme rurale nel Salento

Puoi infine dormire anche in una vera masseria della Puglia, testimonianza dell’antica civiltà locale. La Masseria Uccio è ora un fantastico bed and breakfast, che ti aspetta a soli tre chilometri dal mare Adriatico, nel Parco naturale regionale Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, uno dei parchi naturali più incontaminati del Salento.