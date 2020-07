10 Idee per un Weekend Romantico Nella Natura Italiana

Vacanza in Italia con la tua dolce metà? Il Bel Paese, da Nord a Sud, è costellato di luoghi perfetti per una fuga d’amore. Ma cosa c’è di meglio di un weekend romantico nella natura? Dal mare al borgo in collina, sino alle montagne più alte, ti sveliamo 10 destinazioni incantevoli per prendervi un po’ di tempo da trascorrere insieme, per uscire dalla routine, scoprire posti belli, provare nuove esperienze.

Weekend romantico nella natura umbra





A Borgo San Sisto la vacanza arriva dritta al cuore e ogni momento si trasforma in emozione. È un autentico borgo medievale con annessa chiesa romanica, circondato dal Parco Fluviale del Tevere, dove potrai soggiornare in meravigliose camere candide e profumate. Al mattino, inizierete la giornata gustando un ricco buffet di dolci e marmellate fatte in casa, yogurt genuino e angolo bio per gli sportivi. Un luogo da favola!

Un weekend vegetariano tra le colline di Recanati





Siete una coppia vegetariana o vegana? Il piccolo agriturismo Ritorno Alla Natura è il luogo perfetto per il vostro weekend romantico nella natura. Proprio accanto al famoso “colle dell’infinito” di Leopardi, la struttura è composta da un moderno casale a basso impatto ambientale, dove si respira l’aria accogliente di casa, l’amore per le piccole cose di ogni giorno, il rispetto della natura e dei suoi doni preziosi. C’è un angolo dove ascoltare la musica, il braciere infuocato, la sala relax, una tenda appesa ad un albero per leggere e ammirare e gli spazi esterni dove bere un buon vino locale e contemplare le stelle. La ristorazione è caratterizzata da una cucina sana, attenta ad offrire solo prodotti locali ricercati, freschi e biologici. È una cucina vegetariana e vegana ma soprattutto salutista.

Tra le montagne del Trentino





Un tempo era un fienile circondato dalle montagne, oggi è un accogliente maso in legno e pietra. Maso Coler è una agriturismo situato nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, in un luogo dove regna la natura. La vista su prati e boschi regala tranquillità nel caldo abbraccio di ambienti rivestiti di legno e arredati con gusto, secondo lo stile di montagna tipico delle Alpi. Un luogo dove vi sentirete subito a casa, gustando i prodotti locali e scoprendo l’autentica vita di montagna.

Dormire in un yurta per un weekend romantico nella natura davvero insolito





A solo da un’ora da Torino, immersa in un bellissimo bosco, ti aspettano delle affascinanti Yurte, tende originali mongole. Dormire in queste strutture speciali e interamente eco-sostenibili offre l’esperienza unica di sentirsi immersi nella natura. A vostra disposizione un grande giardino e una terrazza con magnifica vista panoramica. Potrete inoltre provare l’esperienza di meditazione, yoga e altre discipline olistiche.

Glamping per due in Alta Maremma





A pochi passi da suggestivi borghi medievali e dalle bellissime terme di Petriolo potrai vivere insieme al tuo partner l’esperienza del glamping. Al Glamping il Sole potrete rigenerare anima e corpo avvolti nel silenzio, nei colori e nei profumi della natura. Potrete dormire sulla casa sull’albero, in una bellissima tenda o ancora in una cupola geodetica. E durante la giornata potrete vivere un’escursione in quad nella campagna toscana, una cena con bivacco sotto le stelle, un bagno caldo all’aperto nella hot tub, cucinare ricette locali e prendervi cura degli animali e della fattoria.

Un weekend romantico nella natura veneta





Settecentoalberi è una piccola azienda agricola che rispetta l’ambiente, curando il terreno senza pesticidi, producendo il miele, lasciando le galline libere. Si trova tra le Alpi e Venezia, tra le vie dell’acqua della laguna. Le camere sono arredate con materiali naturali, ogni mattina viene servito un buffet biologico con prelibatezze preparate dalla chef Sabrina. È un luogo familiare, con quel tocco di magia in più che lo rende perfetto per una fuga romantica.

Glamping sul fiume





La natura è di per sé romantica. Hai bisogno di poco per trascorrere un weekend indimenticabile. Qui a Tiglieto, sulle rive del suo torrente, lo puoi scoprire. Ci sono due tende, pochi mobili, tappeti originali del Marocco e della Siria, una vasca con acqua del fiume riscaldata a legna, due letti all’aperto e intorno la sorprendente natura ligure. A circa trenta metri c’è una cucina con il necessario per cucinare.

Weekend wellness tra le colline romagnole





Sulle colline di Brisighella, uno dei borghi più belli d’Italia, ti aspetta un suggestivo casale in sasso. Brisighella GreenWellness è perfetto per un weekend romantico in natura e coniuga la sostenibilità e i più moderni comfort. In uno scenario naturale incantevole, l’area wellness offre un’ampia gamma di trattamenti e percorsi benessere, tutti con prodotti a base del prezioso olio d’oliva di produzione dell’azienda.

Un weekend romantico nella natura ligure, a picco sul mare





Un loft, una orangerie, una suite eco-friendly ricavati in un antica torre del 1500 immersa in un incredibile giardino botanico a picco sul mare della Liguria, a Mortola, sopra i famosi giardini Hanbury. The Mortola Tower è un luogo davvero affascinante e magico che offre trattamenti benessere a base di aloe, una vista mozzafiato sul mare e arredi suggestivi. Perfetto per una vacanza di lusso!