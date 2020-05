Sicure, Flessibili e Green: Come Saranno le Vacanze Post Covid

Nel mondo post covid saremo viaggiatori più consapevoli, attenti all’ambiente e alla sicurezza. Preferiremo mete vicine, meno note e immerse nella natura, informazioni chiare e prenotazioni flessibili. Ecco i risultati del sondaggio di Ecobnb

Quando viaggeremo di nuovo? Quali saranno le destinazioni preferite? Quali le priorità e le aspettative? A cosa saremo disposti a rinunciare per avere un’ospitalità più sicura? Quali saranno i principali desideri e aspettative delle prosssime vacanze? Due settimane fa abbiamo promosso a 15 mila viaggiatori della nostra community questo sondaggio online. Le risposte che abbiamo ricevuto ci hanno permesso di delineare con maggiore chiarezza come sarà il turismo post covid, e i risultati sono stati presentati la scorsa settimana in un webinar dedicato alle strutture ricettive. Scopriamolo insieme i risultati del sondaggio di Ecobnb:

Quando saranno le prossime vacanze?

A distanza di poche settimane dal lockdown continuano a salire in google le ricerche “Quando potremo viaggiare“. Dopo essere stati per tanto tempo rinchiusi nelle nostre abitazioni, le vacanze ci appaiono più un diritto che un privilegio, un modo per ritrovare il benessere psico-fisico, anche attraverso il contatto con la natura.

Alla domanda “quando pensi sarà la tua prossima vacanza?” Il 43% degli intervistati risponde quest’estate, mentre il 30% non ha ancora deciso, il 16% ipotizza l’autunno, e solo il 3% l’inverno. Certamente le vacanze 2020 saranno più flessibili e destagionalizzate, anche per evitare gli affollamenti.

Quanto dureranno le prossime vacanze?

Alla domanda “Quanto pensi durerà la tua prossima vacanza?” il 37% degli intervistati risponde una settimana, il 26% solo pochi giorni, il 25% due settimane, mentre il 7% di intervistati prevede 3 settimane o di più.

Quali saranno le destinazioni preferite?

Le risposte alla domanda “Quale era la tua destinazione preferita prima della pandemia e quale dopo” mostrano un aumento di interesse verso la montagna e parchi naturali, campagna e piccoli borghi. Al contrario, dopo il covid cala l’interesse verso le destinazioni marine e la campagna.

Il mondo post covid vedrà un turismo più lento e locale. Lo scorso anno a luglio i voli aerei avevano raggiunto il loro record come numero di tratte: in un solo giorno oltre 225.000 voli attraversavano il mondo. Quest’anno, al contrario, i viaggi internazionali saranno certamente ridotti e difficili da intraprendere. Il turismo si prepara a vivere una delle recessioni più gravi della storia moderna, ma allo stesso tempo sarà possibile l’inquinamento dei voli aerei che sono responsabili del 3% delle emissioni totali di gas serra in Europa, e far crescere un turismo diverso, più sostenibile e nazionale.

Quali saranno le formule di soggiorno preferite?

Le risposte alla domanda “Quale formula di soggiorno preferivi prima della pandemia, e quale preferisci ora?” ci dicono che aumenterà la richiesta di alloggi con angolo cottura e le case vacanza immerse nella natura. Crescerà anche l’interesse per i glamping, dalle case sull’albero alle tende berbere o yurte immerse nella natura.

A cosa saremo disposti a rinunciare per avere un’accoglienza più sicura?



Certamente i viaggiatori post covid cercheranno vacanze più sicure. Per rispettare il distanziamento sociale sono disposti a rinunciare all’utilizzo dell’ascensore (73%), ma anche alle zone comuni (55%), alla piscina o al centro benessere (55%), così come alla pulizia giornaliera della camera (40%). Un terzo circa degli intervistati è inoltre disponibile a rinunciare al servizio di ristorante e colazione a buffet.

Quali attenzioni vorremmo trovare nelle strutture ricettive?

Le attenzioni principali (indicate come “molto importanti” dalla maggioranza) che si aspettano i viaggiatori dalle strutture ricettive sono:

cancellazione gratuita e prenotazioni flessibili

gel igenizzanti per le mani disponibili negli spazi comuni

Saponi disinfettanti disponibili nei bagni

Spazi colazione all’aperto

Sala colazione con tavoli distanziati

Mascherina e guanti indossati con continuità dal personale della struttura ricettiva

Ricevere informazioni sulla pulizia e igenizzazione della struttura

Accesso alla piscina o spa con orari determinati

Tra le attenzioni “mediamente importanti” o “poco importanti” secondo la maggioranza degli intervistati ci sono:

Colazione, pranzo o cena in cestini da asporto

Self check-in

Riassetto giornaliero della camera non previsto

Colazione in camera

Accesso alla piscina o spa con mascherina

Vacanze più sicure, sostenibili e vicino alla natura

Alla domanda aperta “Quali altri aspetti sono importanti per i tuoi prossimi soggiorni?” le risposte evidenziano l’importanza del tema sicurezza, così come la tranquillità, la sostenibilità economica (senza aumento di prezzi) ed ambientale del viaggio. Alcuni dei commenti più rilevanti degli intervistati sono:

Sicurezza e igiene complessiva prima e durante

Camere igenizzate

Che la struttura imponga regole ai clienti

ai clienti Che le strutture siano in regola con i dispsivi DPI e tutto per la sicurezza degli ospiti

Distanziamento e igenizzazione negli spazi comuni

Ricevere prima del nostro arrivo utili informazioni sull’utilizzo della struttura e dei luoghi da visitare

sull’utilizzo della struttura e dei luoghi da visitare Partire con serenità, altrimenti posso anche rinunciare alle ferie

Pace, tranquillità, silenzio

Essere immersi nel verde e poter fare molte passeggiate

Stare più a contatto con la natura, camminare ed andare in bicicletta, visitando anche piccoli posti caratteristici come borghi

Trasparenza dei servizi

Raggiungere la meta con mezzo proprio

Flessibilità di prenotazione, nel caso si è costretti ad annullare il viaggio

Sicurezza spazi gioco per bambini e ragazzi

Mangiare home made and bio se possibile, mangiare vegan

Distanza da casa non eccessiva, non dover usare l’aereo

Prezzi ragionevoli

Nei miei prossimi viaggi cercherò ancor di più di fare scelte che rispettino l’ambiente

Luoghi immersi nella natura

Evitare luoghi affollati

Ampi spazi e privacy

Calore umano e non solo automazione

Ecologia, cibo biologico e rispetto dell’ambiente

Sceglierò strutture piccole con poco via vai di persone

con poco via vai di persone Mete fuori dal turismo di massa

Come viaggeremo nel mondo post covid?

Certamente saremo viaggiatori più consapevoli, attenti alla salute e alla sicurezza. Aspetti cruciali delle nostre prossime vacanze sarano la flessibilità delle prenotazioni, la disponibilità di informazioni chiare e trasparenti e la sostenibilità (sia ambientale, che economica e sociale). Saremo tutti più attenti alle regole e al budget, ma entusiasti di fare esperienze di nuovo. Prediligeremo la montagna e i parchi, le mete meno note, vicine alla natura e lontane dal turismo di massa. La pandemia ha riportato al centro dell’attenzione l’impatto dell’uomo sul pianeta. Il turismo post covid potrà rispondere con esperienze di vacanza più vicine, sicure e sostenibili.

Immagine di copertina: Sant’Egle, Toscana