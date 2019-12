San Valentino: gli Eco-Hotel più Romantici

San Valentino, si sa, è la festa degli innamorati. Durante questo giorno speciale, ci si vuole sentire coccolati un po’ più del solito, non neghiamolo! Pensate a qualcosa di diverso dalla solita cena e il solito mazzo di rose? Noi abbiamo qualche idea!

Se siete alla ricerca di qualcosa di insolito, di una fuga d’amore che non segua la solita routine, questo è l’articolo giusto. Avete mai pensato a un San Valentino su una quercia, in un igloo o magari in una botte??

Beh, noi sì! Scoprite anche voi dove potreste passare questo giorno speciale insieme alla vostra metà.

Notte di San Valentino in una botte





Sognate di stare vicini vicini? Allora abbiamo la soluzione per voi: una notte, magari perché no, proprio quella di San Valentino, in una botte. L’Agriturismo Coroncina offre la possibilità di dormire in una romantica botte in legno posizionata a pochi metri dal casale, immerse nel silenzio dei boschi con vist panoramica sulle colline di Macerata. Pronti a fare una follia come dormire in una botte per San Valentino?

Al mattino colazione con i prodotti freschi a chilometro zero, e poi sarete pronti per scoprire i bellissimi paesaggi di Belforte del Chienti. Il modo perfetto per celebrare in modo romantico San Valentino, quest’anno. Ah! Niente paura per il freddo: la botte è riscaldata

A partire da: 140 € per una notte per due persone con prima colazione a km zero

San Valentino in un antico borgo

È da un po’ che avete in mente di organizzare una fuga romantica per San Valentino ma ancora non avete idee? Se vi piace visitare gli antichi borghi medievali, Borgosansisto B&B Todi è la meta giusta. Tra le colline dell’incantevole Perugia, a pochi passi da meravigliosi luoghi d’arte e una deliziosa chiesetta romanica, troverete il relax più totale. Camere arredate con tutte le moderne comodità, spa e colazione a Km 0 inclusa!

A partire da: 130 € per una notte per 2 persone con prima colazione e ingreso area benessere

Fuga romantica in una suite sul mare

Se avete voglia di viziarvi e coccolarvi in una fantastica suite sul mare e, perché no, fare un salto a Montecarlo, The Mortola Tower Eco Luxury Resort è la scelta più azzeccata. A Mortola Inferiore, nel comune di Ventimiglia (Liguria), rimarrete affascinati dai 20.000 mq di giardino che circondano la residenza. Clima mite, aria pulita, natura incontaminata e viste mozzafiato sul mare. In poche parole, una vacanza da sogno! La struttura mette a disposizione tutte le comodità di cui avrete necessità, e anche di più! La peculiarità di questo luogo affascinante è sicuramente la possibilità di prenotare speciali trattamenti con l’Aloe Arborescens. Questa pianta, coltivata direttamente sul posto, è un’erba medicinale dalle forti proprietà curative e disintossicanti.

A partire da: 150 € per una notte per due persone nella Botanic Suite con vista panoramica

San Valentino tra le vigne

Se amate la Toscana non potrete fare a meno di prenotare una romantica notte al Relais Villa Acquaviva, a Grosseto, vicino alle famose terme di Saturnia. In questo delizioso agriturismo di charme, le parole d’ordine sono comfort e riservatezza. Immersa tra le vigne dei borghi toscani, la struttura possiede un ottimo ristorate in cui potrete degustare vini, specialità toscane e olio prodotti dall’agriturismo eco sostenibile. Inoltre, vicino al Relais avrete a disposizione vari itinerari di ecoturismo, dalle passeggiate a cavallo alle ciaspolate!

A partire da: 110 € per una notte per due persone con prima colazione a base di prodotti locali

Notte indimenticabile in una casa sull’albero

Questa è la scelta ideale per chi ha bisogno di staccare un po’ dai ritmi frenetici della città. Al Glamping Il Sole non troverete altro che pace e tranquillità. Qui infatti, immersi fra le colline dell’alta Maremma, si respira aria di famiglia e tradizione. Si seguono ritmi lenti per ritrovarsi così in perfetta sintonia con la natura. Potete persino soggiornare in una romantica casetta sulla quercia. In tavola non mancheranno mai prodotti freschi, fatti in casa e a chilometro zero! Non vi sembra di sentire già il profumo del pane appena sfornato e dei tortelli fatti in casa con la ricotta fresca? Cosa aspettate? Correte a prenotare e non ve ne pentirete!

A partire da: 230 € per una notte per due nella casa sull’albero con cena e prima colazione inclusi

Notte di San Valentino in un igloo

Romanticismo ad alta quota! Per la precisione, a 2.845 m di altezza. Il Rifugio Bella Vista si trova nel cuore dei ghiacci perenni del Giogo Alto, in Val Senales. Qui troverete una calda Stube, una sauna all’aperto (la più elevata d’Europa) e tre igloo. Sì, avete capito bene, igloo! Oltre ad una piccola casetta in legno e pietra, un tempo vecchia casa doganale, ora trasformata in alloggio romantico e decisamente particolare, il Rifugio offre tre case di ghiaccio (quando il meteo lo permette). Giusto lo spazio per due persone, letti ricoperti di pelle di pecora perfettamente isolati e sacchi a pelo. Un San Valentino decisamente diverso dal solito, non ci sono dubbi! E non preoccupatevi, verrete assistiti dal personale, la vostra igloo-guida, ogni qual volta ne avrete necessità. Vi preparerà i sacchi a pelo e vi ricondurrà al vostro alloggio. Per quanto riguarda il panorama, beh, godrete della vista delle magnifiche Alpi della Ötztal per tutta la durata del vostro soggiorno. Un paradiso per gli amanti della montagna!

A partire da: 240 € per una notte in igloo per due, con aperitivo di benvenuto, cena, sauna e prima colazione inclusi

San Valentino in un Maso di Montagna

Un delizioso maso e un romantico caminetto faranno da cornice perfetta al vostro San Valentino. Sognate un dolce risveglio e una colazione con vista Dolomiti? Maso Azzurro Charming B&B metterà a vostra completa disposizione due terrazze con vista sulle montagne del Parco Naturale Adamello Brenta e tanti prodotti genuini. in più, avrete la possibilità di organizzare passeggiate a cavallo, trekking ed ed escursioni in mountain bike. Se il vostro habitat naturale è la montagna, non perdetevi questa occasione.

A partire da: 70 € per una notte due persone con prima colazione

Due cuori e una Tiny House nel bosco

Preparatevi ad una fuga romantica nelle Prealpi della Bassa Austria. Immersi nel Bioland Naturparadies, gli unici suoni che vi circonderanno saranno quelli della natura! Una piccola casa fatta a misura per voi due, un momento unico per evadere dalla quotidianità, dimenticare i telefoni e riscoprire voi stessi.

A partire da: 139 € per una notte per due persone

Notte di San Valentino in un antico mulino

Desiderate passare il giorno degli innamorati a Firenze ma non sapete dove alloggiare? E se vi proponessimo un mulino? A soli 5 km da Firenze, tra le colline di Fiesole, si trova un antico mulino risalente al XIII secolo. Completamente ristrutturato, questo B&B eco-friendly rappresenta una piccola oasi di tranquillità affacciata sull’Arno. Dotata di ogni comfort, piscina inclusa, B&B La Martellina permette di riscoprire i dintorni di Firenze lontani dal caos e dalla confusione della città. Ma non preoccupatevi, raggiungere la città in ogni caso è semplice: bici e mezzi pubblici saranno a vostra disposizione.

A partire da: 80 € per una notte per due persone nella camera Torre, con prima colazione

San Valentino dove le auto non arrivano

Sbarazzatevi dell’auto e lasciatevi incantare dai meravigliosi paesaggi alpini di Chamois (Valle d’Aosta), l’unico comune d’Italia senza auto. Una volta raggiunto in funivia Maison Cly Restaurant & Wellness, che si è guadagnato il marchio Ospitalità Alpine Pearls, capirete di aver fatto la scelta giusta. Accolti da un’atmosfera avvolgente, calda e romantica, data dall’incontro fra legno e pietra, l’hotel sarà pronto a soddisfare ogni vostro bisogno. Cosa dovete aspettarvi? Relax, relax e ancora relax! Giù i bagagli e dritti all’area wellness. Bagno turco, vasca idromassaggio, percorso Kneipp, angolo tisaneria… a voi la scelta! Ovviamente, a seguire ci sarà una cena a lume di candela a base di specialità locali. Serve davvero che vi diciamo altro?

A partire da: 200 € per una notte per due persone con prima colazione e ingresso spa

Notte di San Valentino in un antico convento

Da convento francescano a B&B eco-sostenibile. Che dite? Non male come idea! Completamente ristrutturato secondo le tecniche della bioarchittetura, Il Sole e La Luna è dotato di bottega in cui acquistare prodotti tipici e spaziosa terrazza panoramica. Qui la privacy è assicurata… e anche la colazione servita a letto, rigorosamente biologica e a chilometro zero!

A partire da: 85 € per una notte per due persone con prima colazione a base di prodotti bio e locali

Notte di San Valentino in un vero castello

Un San Valentino regale! Posizionato nel cuore dell’Umbria, Torre della Botonta è un incantevole albergo diffuso eco-sostenibile, ricavato dalla fortezza Albornoziana del XIV sec, Castel Ritaldi, a Perugia. Qui, design contemporaneo e antico mobilio si fondono, lasciandovi in sospeso fra due epoche diverse. Ognuna delle sette stanze disponibili è dedicata a una fibra naturale, preparatevi quindi a lenzuola di Canapa, Seta, Juta, Lana e Cotone. Che dire… un’esperienza unica, una notte da favola!

A partire da: 80 € per una notte per due persone con prima colazione bio e a km zero

Notte di San Valentino in una camera provenzale

Romantica Camera Provenzale è un eco-B&B a conduzione familiare situato in una zona tranquilla di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Adatto ad ogni età, agli appassionati di montagna e agli amanti del buon vino. Non lontano dalla struttura infatti potrete trovare locali per il divertimento, escursioni che portano al Colle dell’Agnello e le cantine del rinomato vino delle Langhe. Se cercate un posticino semplice, accogliente in cui rilassarvi questo B&B fa per voi.

A partire da: 69 € per una notte per due persone con prima colazione a km zero

San Valentino di benessere sotto le stelle





Perché no? Solo voi due e il rumore delle stelle sopra di voi. A Pallazzago, in provincia di Bergamo, è possibile dormire in una sfera trasfarente con vista magnifica sul cielo stellato. La vostra camera romantica Exphera è trasparente ma riscaldata e protetta dalle interperie. A disposizione solo per voi una sauna finlandese e una vasca idromassaggio riscaldata a legna, con pedana relax e stanza del focolare. La prima colazione è a base di dolci da forno e bevande.

A partire da: 240 € per una notte per due persone sotto le stelle con prima colazione, spa privata e bottiglia di vino

Immagine di copertina: foto di freestocks.org on Unsplash