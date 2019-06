Un weekend di grande bellezza tra le colline di Macerata

Una città dalle mille anime e tutt’attorno splendide colline e piccoli borghi: la provincia di Macerata ti accoglie tra incredibili profumi e colori, lasciandoti spesso senza parole per i suoi panorami, le ricchezze culturali disseminate nel verde e la sensazione di genuinità che si respira in ogni dove.

Chi scegli come meta le colline di Macerata non si pentirà: c’è tanto da fare, scoprire e vivere. Il punto di partenza può essere proprio la città di Macerata: potrai camminare e perderti tra i suoi vicoli, percorrere le mura e fermarti ad ammirare i panorami sui monti e sulle colline, gustare un bel piatto di Vicisgrassi in uno dei tanti locali storici del centro, rilassarti nel verde dei Giardini Diaz, scoprire Piazza Mazzini, salotto della città, o ancora ammirare lo Sferisterio, l’arena di Macerata, che un tempo era usato per il gioco del pallone con il bracciale ed oggi, grazie alla sua ottima acustica, è utilizzato per ospitare la stagione lirica ed altri concerti.

Attorno alla città, è la natura a fare da protagonista. Lentamente e dolcemente, ci invita a un viaggio nella bellezza, quella autentica, fatta di piccole cose. Le colline si susseguono in armonia, nascondendo borghi che sembrano gioielli. Le coltivazioni, che raccontano del secolare ed ininterrotto lavoro dell’uomo, ne disegnano la superficie creando bellissime geometrie di colori, che mutano al cambio delle stagioni.

Anche qui c’è tanto da fare. Potrai percorrere un tratto della Via Lauretana, antica via di pellegrinaggio, pedalare dal capoluogo attraverso i crinali delle colline che sorgono tra le valli del Chienti e andando verso il mare, raggiungere i Piani di Apiro, vasto pianoro ricoperto di pinete, e ammirare da qui scorci che spaziano dai Sibillini fino al mare o ancora esplorare il parco archeologico di Urbs Salvia, fondamentale testimonianza dell’epoca romana nell’ambito regionale. Qui potrai scoprire la struttura di un’antica città romana e i suoi monumenti più importanti.

Tra i borghi della provincia di Macerata non può certo mancare Recanati, famosa per aver dato i natali al poeta Giacomo Leopardi. È come ripercorrere la sua vita e le sue poesie, dalla Piazza del Sabato del Villaggio sino al Colle dell’Infinito, forse luogo perfetto per terminare il weekend tra le colline di Macerata. Se il bellissimo panorama che si può ammirare da qui ha ispirato la famosa poesia del grande Leopardi un motivo ci sarà.

Un agriturismo vegano tra le colline di Macerata





Un antico casale sapientemente ristrutturato, orti biologici, una piscina, un meraviglioso portico: pochi ingredienti per un agriturismo raffinato che sa di casa. L’agriturismo Coroncina è tra le migliori strutture vegan d’Italia, ma anche un’azienda agricola biologica che rispetta l’ambiente, proponendo ottimi cibi locali e mettendo a disposizione un centro benessere, due confortevoli camere e un mini-appartamento. C’è anche una camera davvero speciale, ricavata all’interno di una botte di legno. È il luogo perfetto per una vacanza rigenerante, che segue i ritmi della natura. È il luogo perfetto per riscoprire il mangiare sano, il dolce dormire nelle stanze con vista sui boschi e sulle colline e il relax naturale grazie ai percorsi beauty farm e i tanti trattamenti pensati per te.

Immagine di copertina di Peter Forster [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]