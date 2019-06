6 splendidi borghi marinari dove trascorrere la tua estate

Hanno una loro poesia, i borghi marinari. È forse la salsedine che avverti nell’aria. Il rumore delle onde che ti culla. Forse è l’accoglienza di chi ci abita, che il mare se lo porta sempre dentro. Forse la luce, quando il sole sembra giocare con l’acqua. Le loro casette che abbracciano il blu, il ritmo che passa lento.

Dalla Liguria fino alla Sardegna, abbiamo deciso di raccontarti 6 borghi marinari davvero magici, perfetti per la tua estate intima, romantica.

Framura, il borgo che scivola sul mare

È una piccola perla del Tirrenio, incastonata tra le Cinque Terre e Portofino. Formato da cinque frazioni arroccate su un territorio scosceso che degrada fino al mare, regalando una vista stupenda ad ogni angolo. Le sue calette perfette per un tuffo, il suo minuscolo porticciolo, il verde che circonda il borgo: tutto ti farà innamorare di questa idilliaca località ligure.

Da non perdere: nello storico tracciato ferroviario che univa Framura a Levanto oggi c’è una bellissima pista ciclabile a ridosso del mare.

Dove dormire green: Sesta Terra Natural Resort ti invita vivere un’esperienza unica, di profonda immersione nella natura. Potrai dormire sui terrazzamenti del borgo in bellissimi cottage di legno o in tende lussuriose.

Conca dei Marini, il borgo tra rocce e mare

Con le sue antiche case dalle volte bianche, Conca dei Marini è un piccolo e suggestivo borgo di mare, affacciato sul blu della Costiera Amalfitana. Uno dei borghi marinari più piccoli d’Italia (è il quarto comune più piccolo per estensione territoriale) Conca dei Marini prende il suo nome dalla forma a conca e dalla vicinaza al mare. Tra Amalfi e il Fiordo di Furore, il borgo si prontende verso mare in un abbraccio naturale di rocce e scogliere. Abitato da sempre da pescatori e marinai si respira un’atmosfera traquilla ed autentca. Le famose località di Amalfi e Positano si trovano ad una decina di chilometri di distanza.

Da non perdere: la Grotta dello Smeraldo, il bellissimo sentiero degli Dei, il sentiero dei pipistrelli impazziti, e la suggestive la valle delle ferriere.

Dove dormire green: in una casetta tipica con vista mare, terrazzo e orto biologico.

Acciaroli, antico borgo di pescatori

Ci spostiamo nella Costa Cilentana, alla scoperta di uno dei suoi gioielli più preziosi. Passeggiare tra i vicoli stretti e le sue caratteristiche case, oziare nelle spiagge lunghe e sabbiose, respirare la magia del suo porticciolo, mangiare pesce appena pescato: ad Acciaroli la vita trascorre lenta e sembra proprio perfetta così.

Da non perdere: sono tanti i sentieri che partono da qui, il più affascinante è forse la mulattiera Acciaroli-Pollica-Casalvelino, una antica via di collegamento tra la zona costiera e quella collinare.

Dove dormire green: in uno degli appartamenti eco-friendly del Residence Ancora, con vista mare.

Rocca San Giovanni, il blu dell’Adriatico

Nella Costa dei Trabucchi ti aspetta una pittoresca realtà medievale: Rocca San Giovanni, borgo dell’Abruzzo situato su uno sperone roccioso. I profumi degli agrumi, degli ulivi e della macchia mediterranea si confondono con quelli del mare e invadono i vicoli del bellissimo centro storico. Il punto di partenza ideale per scoprire la cittadina è la suggestiva Piazza degli Eroi, da qui potrai proseguire nelle vie del centro sino alla terrazza panoramica sul mare.

Da non perdere: un pranzo in un trabucco, un tempo strumento per la pesca e oggi sede di bellissimi ristoranti di pesce.

Dove dormire green: in una delle 4 confortevoli camere con ingresso privato del B&B Rifugiomare, che mette a disposizione degli ospiti bellissimi spazi interni ed esterni, nonché un’ottima prima colazione.

Gallipoli, la perla dell’Ionio

Il centro di Gallipoli, tra le località più famose del Salento, si protrae sul mare, quasi fosse un’isoletta. La città vecchia regala numerosi gioielli, tra antichi palazzi e chiese in stile barocco, ma forse basta ammirare le case dalle mura bianche e i cornicioni azzurri per innamorarsi di questo borgo marinaro della Puglia.

Da non perdere: una sera al cinema all’aperto, nella parte alta del castello.

Dove dormire green: a pochi passi dal borgo e dal mare c’è il B&B La Casa degli Artisti, che accoglie, con la sua terrazza e confortevoli camere, viaggiatori e artisti di tutto il mondo.

Carloforte, un angolo ligure in Sardegna

In un articolo sui borghi marinari scritto dalla sottoscritta non poteva certo mancare Carloforte. È un posto speciale, per me che un po’ ci sono cresciuta, ma anche per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Sono molti quelli infatti che tornano in questo angolo di Sardegna che è anche un po’ Liguria. Il borgo è l’unico della piccola e incredibile isola di San Pietro, ed è raggiungibile in traghetto. Ti appare come un sogno: da subito ti colpiscono le case color pastello, il molo, la gente che parla il tabarkino, un’antica variante del ligure, il profumo e sapore delle focacce e della farinata, dei suoi vicoli. E poco più in là una natura incontaminata e un mare cristallino.

Da non perdere: se devo dire solo una cosa scelgo il tramonto al Faro di Capo Sandalo. Te lo assicuro, è un panorama indescrivibile, che non stanca mai. Se sei fortunato potrai vedere anche qualche falco della Regina volare.

Dove dormire: affacciato nella piazza principale di Carloforte, c’è il B&B Il Ghiro. Colori, profumi, sapori locali e un’accoglienza che ti fa sentire subito a casa.

Quali altri borghi marinari conosci che per te sono magici e poetici?