Come Attrarre più Ospiti nel tuo Hotel con Scelte Eco-Friendly

La popolarità del turismo sostenibile aumenta ogni anno. Gli ospiti degli hotel vogliono sentirsi vicini alla natura e contribuire a migliorare la situazione ecologica della destinazione che visitano. Ogni hotel può fare scelte eco-friendly apportando alcune modifiche ai metodi di gestione aziendale o al design degli interni. Vuoi attirare ancora più ospiti interessati alla sostenibilità? Leggi questo articolo e scopri come rendere il tuo hotel veramente eco-compatibile.

Come attrarre più eco-turisti nel tuo hotel

Per attirare nuovi ospiti consapevoli in hotel, devi adottare una buona strategia di marketing. Inserisci la tua struttura ricettiva su Ecobnb, la più grande piattaforma online che si occupa di turismo sostenibile. Per farlo devi indicare tutte le attenzioni che la tua struttura dedica all’ambiente. Inoltre, ricordati di segnalare tutte le certificazioni ecolabel raggiunte. Il tuo hotel compare su “TripAdvisor“? Perfetto! A questo punto puoi promuoverlo all’interno della sezione “Green Leaders“. In questo modo tutti gli interessati ti troveranno e potranno vedere la tua offerta.

Il passaggio successivo è quello di creare un sito web in stile ecologico, usando colori tendenti al verde e al bianco. Aggiungi foto pertinenti al tuo ideale sostenibile e non dimenticare di elencare tutte le scelte eco-friendly che porti avanti, come ad esempio:

tecnologie per il risparmio energetico;

sistemi di reciclaggio;

eco-ristorazione;

eliminazione della plastica.

Specifica che il tuo sito si prende cura della natura e mi raccomando, non dimenticare di promuovere le pagine del tuo hotel nei social network. Infine non dimenticare di far fotografare o fotografare tu stesso, la tua struttura e tutto ciò che c’è di green.

Scelte eco-friendly nel design e nei servizi del tuo hotel

Molti proprietari di hotel pensano che ci vogliano investimenti significativi per raggiungere lo status di struttura ricettive eco-sostenibile, ma non è così. Innanzitutto possiamo dire che definire i dettagli del design interno e della facciata, sono due grandi passi verso la realizzazione dell’obiettivo di far diventare l’hotel sostenibile.

Sostituisci i tessuti rendendoli tutti naturali

Assicurati che tutti i tessuti utilizzati nel tuo hotel siano naturali: di lino o cotone. Non devi fare riferimento solo ai letti, ma anche alle tende, agli asciugamani e alle decorazioni. Dimentica il tulle sintetico e tutte gli altri materiali artificiali.

Sostituire i materiali significa dare un’immagine della struttura più attenta alla natura. Una struttura che dice di no alla plastica e a tutti i materiali derivati dal petrolio!

Servi cibi e bevande senza utilizzare la plastica

Nelle stanze, non lasciare acqua e cibo in contenitori di plastica, mi raccomando! Dovrai servire bevande in caraffe o bottiglie di vetro. Inoltre, sarebbe utile sostituire anche le confezioni di snack che si trovano nel minibar. In questo modo gli ospiti vedranno che questo hotel non utilizza materiale di decomposizione di lunga durata, dannoso per la natura. Gli slogan contro l’uso della plastica possono essere utilizzati anche nel marketing, ovviamente, a condizione che tu garantisca un servizio plastic-free.

Usa sempre lampade a LED

Le verità è che le lampade a incandescenza non soddisfano le normative ambientali. Sono più economiche ma consumano troppa elettricità. La giusta alternativa sono le lampadine a LED. Usale per i tuoi interni per evitare di pagare più del dovuto e per lasciare un segno positivo nell’ambiente. Sul tetto dell’hotel possono essere installati pannelli fotovoltaici per produrre energia o pannelli solari per scaldare l’acqua. Questo è molto importante per un eco-hotel, poiché l’energia solare è la più rispettosa dell’ambiente e sicura per la natura.

Usa il verde per decorare gli spazi

Il verde è associato alla sostenibilità e alla natura. Usa qualsiasi tonalità di questo colore negli interni per ricordare agli ospiti che la tua struttura ricettiva è eco-friendly. Non è necessario ridipingere di verde le pareti. Basta aggiungere qualche dettaglio! Ad esempio, ravviva il logo dell’hotel utilizzando questo colore o sostituisci le divise dei dipendenti. Alcuni proprietari inseriscono composizioni di muschio o pareti verdi nella hall del loro hotel. I visitatori ci faranno caso e ne saranno contenti! Anche l’area circostante l’hotel è molto importante, perciò potresti creare un giardino e piantare alberi per ridurre la tua impronta di carbonio e fornire una perfetta area relax per i tuoi ospiti.

Il colore verde è consigliato anche per decorare biglietti da visita, opuscoli, menù del ristorante e in generale i locali dell’hotel. Ma ricorda che è solo una soluzione di design e ci devono essere delle vere iniziative eco-sostenibili concrete corrispondenti alle tue dichiarazioni di marketing!

Più decorazioni in giardino!

C’è già un giardino o un’area libera vicino all’edificio principale dell’hotel? Attrezzali per renderli disponibili agli ospiti e potrai attrarre più eco-turisti. Ad esempio, puoi allestire una piccola serra e coltivare verdure biologiche o erbe aromatiche per i piatti del ristorante. Molti visitatori sarebbero felici di vedere di persona che le verdure della loro tavola sono a chilometro zero. Indica tutto questo nella descrizione su Ecobnb, TripAdvisor, Booking o Airbnb.

Fornisci soluzioni di trasporto sostenibili

Qualsiasi eco-hotel dovrebbe avere un mezzo di trasporto ecologico disponibile per i visitatori, ad esempio biciclette o scooter a noleggio. Queste sono le soluzioni di trasporto sostenibile più popolari di cui molti turisti saranno estremamente grati.

Inoltre, puoi creare un itinerario green intorno all’area e pubblicizzarlo: i turisti alloggeranno in hotel per le opzioni di eco-turismo disponibili!

Offri agli ospiti cibo biologico e acqua purificata senza plastica

Sostenibilità non significa solo eliminazione di plastiche e materiali sintetici. Una delle scelte eco-friendly più importanti per il tuo hotel ecologico è utilizzare cibo biologico senza OGM e vari elementi chimici.

Quindi riscrivi il menù del ristorante rimuovendo il cibo non biologico con un alto contenuto di esaltatori di sapidità, dolcificanti e componenti innaturali. Sostituisci l’acqua dolce gassata con succhi o limonata naturale; fast food con insalate fresche e prodotti fatti in casa. Potrebbe essere necessario avere conferma che il cibo in hotel proviene da aziende agricole biologiche. Usa questo fatto come strumento di marketing!

Segui le tendenze green

Infine tieni d’occhio i principali marchi di hotel per seguire le ultime eco-tendenze. Molte società di resort stanno seguendo la rivoluzione verde e introducendo nuovi metodi per combattere l’inquinamento ambientale. Impara da altri eco-hotel e implementa gradualmente tutti i metodi descritti in questo articolo. Buona fortuna!