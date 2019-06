I dati parlano chiaro: ci saranno sempre più veicoli elettrici in Europa e nel mondo. Il tema della mobilità elettrica nel settore del turismo è diventato perciò cruciale. Ormai è un dato di fatto: i conducenti di e-cars sono attratti in un albergo, in ristorante o in una località turistica, solo lì hanno la possibilità di ricaricare la propria automobile elettrica.

5 Motivi per offrire subito il Servizio di Ricarica per Veicoli Elettrici nel tuo Hotel

Installare una stazione di ricarica per veicoli elettrici all’interno del tuo hotel, agriturismo o bed & breakfast, non porta solo benefici alla tua struttura ricettiva, che sarà così in grado di più attrarre nuovi clienti e di rafforzare la sua immagine in chiave green. I vantaggi sono anche per i tuoi clienti. Gli ospiti che arrivano con mezzi elettrici potranno godere dei servizi del tuo hotel e ricaricare l’auto elettrica durante la notte.

In questa guida completa, ti avevamo fornito le linee guida pratiche, step by step, per l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche nel tuo hotel. Ora spostiamo il focus sul perché questa pratica innovativa dovrebbe essere applicata da ogni struttura ricettiva, sopratutto se attenta alla sostenibilità.

Ecco 5 ragioni per cui qualificarsi come un Hotel dove ricaricare l’auto elettrica:

1. Fatti notare e aumenta la visibilità del tuo hotel

Esistono numerose App e mappe online che geolocalizzano le stazioni di ricarica per auto elettriche (le trovi tutte al punto n. 10 della guida). Gli hotel e le strutture ricettive che sono in grado di offrire tale servizio vengono mappati e possono così essere trovati velocemente da chi viaggia in auto elettrica. Queste mappe sono infatti un must have per ogni viaggiatore in e-car. Semplici, intuitive e veloci, permettono a chi viaggia di individuare in pochi click le tappe più comode per ricaricare la propria automobile. Inserire la tua struttura ricettiva nelle varie mappe è fondamentale per farla trovare. I viaggiatori in e-car potranno così notare la tua struttura ricettiva, conoscere nei dettagli il servizio di ricarica offerto e decidere di soggiornare da te.

2. Dormire & Ricaricare: un gioco in cui vincono tutti!

Gli hotel che offrono il servizio di ricarica per veicoli elettrici consentono a chi viaggia in e-car di ricaricare il proprio mezzo elettrico nel momento migliore della giornata, ovvero mentre dormono. Una scelta pratica e funzionale per gli ospiti, ma anche per la struttura ricettiva stessa. La fama dell’hotel risulterà accresciuta dalle buone impressioni della sua nuova nicchia di clienti. Fondamentale è poi guadagnarsi la loro fedeltà, fornendo loro un servizio di qualità. Clienti più felici e coccolati da un lato. Una buona pubblicità per la tua struttura ricettiva che offre servizi innovativi e sostenibili, dall’altro. Un gioco in cui vincono tutti!

3. Aumenta l’efficienza organizzativa del tuo hotel

Recenti studi dimostrano come la presenza di servizi di ricarica per e-car risulti in una migliorata efficienza organizzativa della struttura ricettiva. Fondamentale è gestire al meglio la presenza online, tenendosi aggiornati sul mondo dei motori elettrici e mostrando i servizi di ricarica offerti sulle mappe online dedicate. Ma poi bisogna tener conto anche delle problematiche reali. Facendo in modo di evitare sovraccarichi alla linea elettrica, ad esempio, o garantendo che i clienti godano sempre del servizio in totale sicurezza.

4. Rafforza il tuo brand

Se la struttura organizzativa dell’hotel lo permette (vedi punto 3), applicare delle tariffe di ricarica personalizzate potrebbe essere una strategia per attrarre viaggiatori in auto elettrica nella struttura e generare dei guadagni extra. Offrire il servizio di ricarica gratuitamente potrebbe essere un incentivo per costruire un network di clienti fidati che supportano l’approccio sostenibile dell’albergo. Per rafforzare l’identità del brand, potresti mostrare il logo del tuo hotel sulla stazione di ricarica. In questo modo, la stazione di ricarica sembrerà anche perfettamente integrata nel design dell’hotel.

5. GO GREEN: adotta un approccio sostenibile

In un mondo fortunatamente sempre più attento alle tematiche ambientali, presentare la struttura ricettiva come un’organizzazione consapevole può avere numersi vantaggi. Certamente avere delle stazioni di ricarica è un passo importante, ma non ci si può fermare qui. Lasciti ispirare dai dieci criteri di sostenibilità rispettati dai nostri Ecobnb, acquista solo energia al 100% da fonti rinnovabili e lancia una cultura eco friendly all’interno della struttura e Go Green con Ecobnb!

Clicca qui per saperne di più sul perché il tuo hotel dovrebbe offrire un servizio di ricarica per macchine elettriche, in cui troverete anche utili suggerimenti di hotel e-car friendly appartenenti alla nostra rete di sostenibilità

Immgine di copertina: foto via pxhere