Se siete appassionati di vacanze in campeggio, o volete provare un’esperienza diversa dal solito hotel? Ecco selezionati per voi 10 tra i migliori Eco-camping in Europa!

Per voi campeggiatori esperti e amanti delle vacanze open air, abbiamo scelto 10 camping eco-sostenibili per una camping experience nuova e innovativa. Per chi volesse invece addentrarsi nel mondo del campeggio responsabile, non c’è niente di meglio che iniziare da questi splendidi eco-camping che troverete in tutta Europa.

Cos’è un Campeggio Eco-friendly?

Non è solo contatto con la natura, o raccolta differenziata. Essere eco-friendly richiede più impegno. Questi camping rispettano numerosi criteri di sostenbilità. Ad esempio, sono raggiungibili senza auto e promuovono la mobilità sostenibile, offrendo agli ospiti bici ed ebike. O ancora, usano solo lampadine a basso consumo, riducendo al minimo gli sprechi di energia.

Sono piccole scelte che riescono davvero ad aiutare l’ambiente. Alcuni campeggi ecologici hanno integrato riduttori del flusso dell’acqua, per ridurre al minimo gli sperchi, e hanno scelto di utilizzare prodotti per la pulizia totalmente ecologici.

Ci sono anche scelte da fare un po’ più in grande. Siamo orgogliosi dei nostri campeggi che le rispettano. Ad esempio, l’installazione di pannelli solari per l’acqua calda, la raccolta e il riutilizzo dell’acqua piovana. Ma anche riciclare più dell’80% dei rifiuti è una bella sfida green. Alcuni camping eco-friendly hanno persino inserito i prodotti biologici nel menù del ristorante o sugli scaffali del minimarket. Altri hanno addirittura organizzato un orto biodinamico per gli ospiti.

Scegliendo questi eco-camping contribuirai ad aiutare la natura molto più di quanto credi!

1. Una vacanza all’aria aperta nei Paesi Bassi

“Ons Buiten” significa letteralmente “noi all’aperto”, un nome così promette bene! Puoi scegliere la sistemazione che più fa per te. A vostra disposizione prodotti locali e bio, ma soprattutto tanti spazi all’aperto. La struttura è adatta alle famiglie, con tante attività anche per i più piccoli, che potranno persino giocare con gli animali nel loro giardino!

2. Yoga, meditazione e ritrovare sé stessi in Croazia

Il Camping Gea Viva si trova su un’isola della Croazia. Un luogo lontano dalla vita frenetica, dai pensieri, perfetto per trovare pace e, perché no, un po’ di meditazione. Anche qui le sistemazioni sono tante, per adattarsi a tutti i bisogni. Provate le loro lezioni di yoga e meditazione, uniche nel loro genere, si terranno in una grande cupola per vivere l’esperienza al meglio.

3. Non solo tende! Eco-camping in Slovenia

Siete indecisi tra una vacanza in tenda o in una casa? Camping Naturplac ha pensato di combinarle: viaggiate leggeri, non portate una tenda, sarà tutto pronto, disposto in una capanna di legno! Un falò la sera con gli amici, laboratori d’arte nella natura, piccole biblioteche nei boschi, devo dire altro per convincervi? Lasciatevi stupire da questo camping sostenibile nella natura della Slovenia.

4. Campeggio green nella natura incontaminata della Croazia

Niente di meglio di vivere all’aperto, nella natura. Cucinare all’aria aperta, provare un barbecue sotto il sole, tutto questo è possibile al Robinson Freedom, un eco-camping nel cuore dell’Istria. Vi saprà sorprendere con le tante chicche: bagni in legno, fuoco di accampamento per i falò serali, un giardino da cui raccogliere frutta e verdura di stagione. Dimentica la città e vivi il bello della natura.

5. Un angolo di paradiso in Italia

Un angolo di paradiso, letteralmente, lo troverete nel Camping Piccolo Paradiso. Se ami la montagna non puoi perderti questo campeggio, che respira aria alpina in ogni luogo. Saprà soddisfarti con i suoi bungalow in legno e i tanti servizi che offre, ma più di tutto apprezzerete l’immersione nell’atmosfera montana, il profumo di pino e degli ottimi prodotti locali del ristorante. Non vi annoierete con i tanti sport che potrete praticare.

6. Soggiorno di lusso nella natura della Slovenia

Volete vivere l’esperienza camping, ma con ogni comfort per voi? Date un’occhiata a River Camping Bled, nel cuore della natura slovena. Ottimo per chi cerca un soggiorno di relax, ma anche per tutti gli amanti delle escursioni e degli sport di montagna, come la pesca nel vicino lago di Bled. Le case sono moderne, ecologiche e completamente attrezzate. I servizi offerti da questo campeggio soddisferanno al 100% la vostra voglia di eco-camping!

7. Il meglio del campeggio in Francia

Tutto ciò che ti aspetti da un campeggio, Camping La Serre lo ha. Questo camping eco-friendly francese sarà perfetto per le vostre vacanze in famiglia, nel comfort della natura, e tra tanti appassionati di camping come voi. Se non avete una tenda, ci pensano loro a proporre tante strutture diverse. Non vi resta che sceglierne una e godervi un’esperienza semplice, ma ricca di comfort e servizi.

8. Case mobili sul mare in Croazia

Se non sai resistere al fascino di una vacanza al mare, la soluzione è il campeggio Kovačine, in Croazia. È un campeggio sostenibile completo di ristoranti, alimentari, gelaterie e tanto altro. Soggiornerete in case mobili completamente attrezzate, per vivere l’esperienza come foste a casa vostra. In più, godetevi tutti gli sport del luogo, ed esaudite il desiderio di provare le immersioni subacquee in queste acque cristalline.

9. Tra il lago e la montagna, in Trentino

Sul Lago di Molveno, in Trentino Alto-Adige, potrete campeggiare negli innovativi eco-chalet del Camping La Spiaggia. La sostenibilità è anche a tavola: tanti prodotti a km zero vi aspettano, per vivere a pieno la natura trentina. Lasciatevi stupire dai paesaggi mozzafiato, e godetevi queste case clima per un camping unico.

10. Eco-Camping in riva al mare della Normandia

Direttamente sulle spiagge della Normandia, Camping Anse du Brick vi offirà un’esperienza completa. Accesso alla spiaggia, piscina coperta con scivoli d’acqua e due ristoranti sono a vostra disposizione. Ma soprattutto, sarete circondati da 300 ettari di terreno che daranno il benvenuto alle vostre passeggiate ed escursioni, anche in bicicletta. Troverete qui tutto ciò che cercate.

Scegliere un alloggio eco-friendly farà bene all’ambiente, ma anche a voi stessi. Queste strutture mettono il cuore nel loro lavoro e nella loro accoglienza, regalandovi una vacanza che vale la pena vivere. Il camping è l’ideale per vivere la natura al meglio; preferite il campeggio al mare o in montagna? Una di queste sarà la meta del vostro prossimo viaggio?