Una notte da sogno sospesi tra i rami di un albero, sotto una coperta di stelle? Il Tree sleeping ti offre la possibilità di dormire su veri e propri letti volanti appesi ai rami degli alberi, con il tuo sacco a pelo. Un’esperienza unica, dove Natura e avventura si incontrano.

Hai mai pensato di fare un’esperienza unica, totalmente nuova e capace di combinare il tuo amore per la natura e per l’avventura? Se sei stanco del solito modo di far campeggio e vuoi provare qualcosa di straordinario, fuori dal comune e anche un po’ sofisticato, allora roomoon, tentsile e tree sleeping saranno le tue parole d’ordine!

Cos’è il Tree Sleeping?

Il tree sleeping è una vera e propria ‘dormita’ sugli alberi, come dice la parola stessa. La possibilità di trascorrere le tue notti in tenda lontano dai disagi provocati dal dormire per terra, su un suolo irregolare, scomodo e pieno di insetti, offrendoti invece un nido, un piccolo rifugio tra i rami degli alberi, sotto ad una coperta di stelle.

Questo tipo di campeggio non è solo divertente e originale, ma salvaguardia anche l’ambiente naturale. Infatti, è completamente eco-friendly e il fatto di trascorrere su un albero un momento così intimo come la notte è talmente emozionante che ti farà sentire vicino alla natura come non mai, intensificando il tuo rapporto con essa.

Tree sleeping in Italia

L’idea di fornire una sistemazione sugli alberi arriva dall’estero, ma oggi anche in Italia è possibile provare questa esperienza insolita. Il nostro Paese sta infatti offrendo questa suggestiva opportunità in diversi luoghi, come nel Parco delle Madonie (Sicilia), tra gli alberi di Claut (Friuli) e nella pineta Baratti (Toscana).

Tree Sleeping nel Parco avventura delle Madonie

Il parco avventura delle Madonie si trova in Sicilia, all’interno della splendida area boschiva di Gorgonero. Qui vivrai un’esperienza unica grazie alla combinazione del parco avventura e delle tende sospese a ben 7 metri d’altezza. Mentre di giorno, infatti, potrai divertirti coi tanti percorsi avventura e altre attività come le arrampicate sugli alberi e lo snow walking, di notte la copertura trasparente delle tende appese agli alberi ti permetterà di addormentarti ammirando le stelle. A questo link maggiori informazioni.

Tree Village nel Parco delle Dolomiti Friulane

Le casette sugli alberi a Claut si trovano in Valcellina, in un stupendo parco tematico all’interno del Parco delle Dolomiti friuliane. Esso vanta di piccole favolose casette realizzate completamente in legno e sospese dai 2 ai 4 metri da terra. Anche qui vivrai un soggiorno molto particolare, infatti il parco offre due tipi di proposte turistiche, una abbinata al Nordic Walking e l’altra incentrata sulle tecniche rilassanti del ‘benessere alpino‘. Inoltre verrai servito con pietanze tipiche e fatte in casa e potrai andare alla scoperta del posto grazie all’Orto Biologico, al Museo all’aria aperta del Boscaiolo o al Sentiero Botanico. A questo link maggiori informazioni.

Il Tree camping affacciato sul Golfo di Baratti

È proprio qui che nel 2014 Matteo Cortigiani, tree climber e arboricoltore a Firenze, tentò di riportare l’idea del campeggio in altezza, sospeso tra gli alberi della bellissima pineta Baratti, affacciata sul mare. E fu un successo: la vista mozzafiato del Golfo di Baratti da una prospettiva più alta ed esclusivissima contribuì a regalare ai viaggiatori un ricordo indimenticabile dell’esperienza. Ecco di seguito un breve video.

Camping sugli alberi per tutti!

Il tree sleeping è la soluzione perfetta per tutti quegli esploratori avventurosi che amano trascorrere un’esperienza a diretto contatto con la natura. Sia che si viaggi da soli, con una compagnia di amici o in coppia, approfittando di un’atmosfera molto romantica per sorprendere la propria dolce metà.

Il tree sleeping è ideale a qualsiasi età. Anche le famiglie adorano prendere parte a questa esperienza: i più piccoli possono divertirsi in totale sicurezza (tutti dovranno infatti indossare un’imbracatura), mentre gli adulti hanno la possibilità di sentirsi ancora piccoli, realizzando finalmente il sogno di ogni bambino, ovvero quello di dormire tra i rami di un albero.

Hai ancora qualche dubbio? Allora vieni e prova tu stesso. Lascia che il vento ti culli mentre ti addormenti e sentiti leggero come l’aria, così sospeso tra terra e cielo, immerso nella natura, come una delle foglie dell’albero che ti ospita. Non ne resterai deluso!

