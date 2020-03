CETS Qualità Parco: il Marchio per Riconoscere gli Hotel Green dell’Adamello Brenta

Il Parco Adamello Brenta è l’area protetta più vasta del Trentino. Il marchio CETS-Qualità Parco seleziona i migliori alberghi eco-sostenibili presenti in questo territorio ricco di meraviglie naturali da tutelare.

Il Parco Adamello Brenta è un territorio ricco di bellezze naturali senza paragoni, dalle Dolomiti di Brenta, dichiarate Patrimonio dell’Umanità, ai laghi cristallini incastonati tra le montagne. Attraversata dalla Val Rendena e circondata dalle valli di Non, di Sole e di Giudicarie, l’area protetta racchiude alcune delle meraviglie naturali più suggestive del Trentino. Laghi, ghiacciai, cascate, boschi e paesaggi che devono essere tutelati. Le foreste, prevalentemente di aghifoglie, occupano un terzo della superficie del parco. Sopra i 1800 metri, i boschi lasciano il posto alle praterie alpine e alle suggestive vette dolomitiche.

Questi ambienti incontaminati rappresentano un terreno fertile per promuovere e sostenere il turismo sostenibile. Il Marchio CETS-Qualità Parco ne è l’esempio. Scopriamo le caratteristiche di questo distintivo ecologico, i vantaggi del riconoscimento qualità parco e alcuni degli hotel green che ne fanno parte.

Marchio Qualità Parco: Cos’è

Il Marchio CETS-Qualità Parco è un progetto di sostenibilità che premia le strutture ricettive eco-friendly del Parco Naturale Adamello Brenta. Il progetto di attestazione ambientale certifica le aziende turistiche (hotel, agriturismi, Bed & Breakfast, campeggi) che rispondono a determinati requisiti di tutela ambientale e legame col territorio.

Nato nel 2003, il Marchio Qualità Parco è una delle più rilevanti iniziative dedicate alla sostenibilità e promozione turistica in Italia. Il progetto favorisce la consapevolezza ambientale delle strutture turistiche e dei produttori agro-alimentari. Dal 2020 il marchio Qualità Parco è riconosciuto dalla certificazione Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) di Europarc/Federparchi.

Sul panorama nazionale si tratta di una delle prime iniziative di un’area protetta volte a coniugare la salvaguardia e la protezione dell’ambiente con attività di promozione e marketing territoriale. L’obiettivo è quello di diffondere la filosofia della sostenibilità, coinvolgendo direttamente gli operatori economici e gli abitanti del parco, riducendo così gli impatti ambientali del turismo e valorizzando il territorio.

Assegnando un distintivo agli alberghi più eco-sostenibili del territorio, il progetto ha permesso di innovare le ospitalità turistiche, di collegarle più fortemente con il territorio e di renderle consapevoli della loro impronta ecologica. Allo stesso tempo, il progetto ha consentito agli operatori di fare rete, rafforzare il dialogo tra strutture ricettive ed imprese agricole, e offrire un’esperienza turistica sempre più sostenibile ai loro ospiti.

I Requisiti Green delle Ospitalità Qualità Parco

L’adesione al progetto di certificazione è volontaria, e richiede da parte delle strutture ricettive molta convinzione nel voler ridurre i propri impatti ambientali.

Quali sono le principali attenzioni ambientali richieste? Tra i requisiti basilari vi sono:

la raccolta differenziata ,

, l’utilizzo di detersivi naturali ,

, l’acquisto di prodotti a km 0.

Oltre a queste accortezze, alcune ospitalità hanno deciso di apportare interventi importanti per adeguarsi al disciplinare del marchio, tra cui:

l’utilizzo di energia al 100% da fonti rinnovabili;

al 100% da fonti rinnovabili; l’adozione di cisterne per il recupero dell’ acqua piovana per usi secondari, come l’irrigazione;

per usi secondari, come l’irrigazione; l’installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Un altro aspetto fondamentale per ottenere la certificazione è il rapporto con il territorio. Così, anche le azioni che favoriscono l’economia locale e la valorizzazione del territorio sono rilevanti per ottenere il marchio:

la promozione degli eventi organizzati all’interno del parco

la disponibilità ad ospitare eventi presso la propria struttura

la collaborazione con le aziende per il turismo o con le associazioni locali.

I vantaggi del Marchio Qualità Parco

Fare parte del marchio CETS Qualità Parco rappresenta per gli hotel una sfida e un impegno costante verso il territorio e la sostenibilità. Dall’altra parte questa certificazione ha numerosi importanti vantaggi:

Le strutture ricettive che riescono a raggiungere obbiettivi di sostenibilità possono ridurre i consumi e gli sprechi di acqua, energia, e limitare le loro emissioni di CO2.

Essere più eco-sostenibili rappresenta anche una possibilità per differenziarsi sul mercato, essere più competitivi ed attraenti agli occhi dei viaggiatori, che sempre più numerosi preferiscono hotel ecologici.

Gli hotel green certificati “CETS Qualità Parco” possono mettere a disposizione dei propri ospiti la Parco Key , una carta elettronica che permette di accedere gratuitamente a tutte le attività e ai servizi di mobilità del Parco.

, una carta elettronica che permette di accedere gratuitamente a tutte le attività e ai servizi di mobilità del Parco. Le ospitalità Qualità Parco possono ottenere formazione gratuita per aumentare la propria visibilità online.

per aumentare la propria visibilità online. Gli hotel qualità parco possono avere servizi di ecoturismo e intrattenimento per i propri ospiti.

Infine, gli alberghi hanno una linea di gadget green dedicata al marchio e omaggi eco-sostenibili da lasciare agli ospiti insieme ai messaggi di sostenibilità.

La Partnership con Ecobnb

Ecobnb è la principale piattaforma europea dedicata al turismo sostenibile e alla ricerca di hotel ecologici. Per questo, la partnership con il Parco Naturale Adamello Brenta e con il progetto Qualità Parco è nata in modo quasi naturale.

Ecobnb è stata scelta dal Parco per collaborare alla diffusione e promozione del progetto. Tra gli obiettivi:

promuovere online le strutture ricettive eco-friendly che possiedono il marchio Qualità Parco:

che possiedono il marchio Qualità Parco: migliorare sempre più la consapevolezza ambientale degli hotel e la loro capacità di innovazione green;

degli hotel e la loro capacità di innovazione green; promuovere la destinazione Parco Naturale Adamello Brenta agli oltre 2 milioni di viaggiatori interessati al turismo sostenibile che seguono Ecobnb.

I 10 Requisiti Green di Ecobnb

Le strutture ricettive Qualità Parco mappate sulla piattaforma Ecobnb possiedono almeno 5 di questi 10 requisiti di sostenibilità:

Cibo biologico o a km zero: nei menù e nelle colazioni l’hotel utilizza prevalentemente cibo bio o locale. Bioarchitettura: il livello di efficienza energetica dell’edificio è molto alto, e il suo consumo annuo di energia è inferiore a 60 Kwh/mq. Elettricità da fonti rinnovabili al 100%: l’hotel acquista energia pulita, oppure la produce grazie a pannelli fotovoltaici o micro-eolico. Pannelli solari per l’acqua calda: l’hotel sfrutta il calore del sole per la produzione di acqua calda o per il riscaldamento a pavimento degli ambienti. Prodotti per la pulizia ecologici: i detersivi, così come i detergenti, i saponi e i cosmetici utilizzati nell’hotel sono eco-biologici. Raccolta differenziata oltre l’80%: l’hotel differenzia correttamente i rifiuti (carta, plastica, metallo / alluminio, rifiuti organici) coinvolgendo anche gli ospiti. Accessibilità senza auto: l’hotel è raggiungibile con i mezzi pubblici (bus o treno) e viene offerto un servizio di transfert per gli ospiti. Lampadine a basso consumo: più dell’80% delle lampadine installate nell’hotel ha un’efficienza energetica di classe A. Riduttori di flusso dell’acqua: l’hotel riduce i consumi di acqua grazie all’installazione nei rubinetti di aeromiscelatori capaci di limitare il flusso di acqua a meno di 6 litri al minuto. Recupero e riuso delle acque meteoriche: sempre al fine di ridurre gli sprechi di acqua, l’hotel raccoglie l’acqua piovana per utilizzarla per usi secondari.

Gli incontri e i workshop con le strutture ricettive Qualità Parco hanno offerto spunti e momenti di discussione sul turismo sostenibile, sull’ospitare in modo ecologico e sul green marketing.

Tra gli eventi organizzati nel 2019:

Altri incontri e workshop sono previsti in futuro.

Gli Hotel Green con Marchio Qualità Parco









Dai masi immersi nella natura, agli agriturismi biologici che producono specialità biologiche. Dagli alberghi eco-sostenibili, ai campeggi rispettosi della natura. Dalle case vacanza ecologiche, agli hotel cinque stelle che hanno puntato tutto sulla sostenibilità. Le strutture green Qualità Parco mappate su Ecobnb sono numerose e rispondono ad ogni esigenza di vacanza. In questo articolo vi abbiamo consigliato gli hotel da non perdere nel Parco Adamello Brenta.

Quest’anno 26 strutture ricettive Qualità Parco sono state premiate per il loro grande impegno nei confronti dell’ambiente. “Siete la dimostrazione – ha dichiarato il presidente del Parco, Joseph Masè – che ciascuno può e deve dare il proprio contributo a favore dell’ambiente anche con piccoli accorgimenti e semplici gesti quotidiani. La vera sfida delle aree protette oggi è contribuire alla diffusione di una coscienza ambientale. Trasmettere a più persone possibili una cultura del rispetto per l’ambiente e in questa ottica il coinvolgimento delle imprese ha un valore fondamentale. Da sole le aree protette vanno poco lontane, ma instaurando sinergie con il mondo dell’imprenditoria si creano i presupposti per raggiungere obiettivi ambiziosi.”. Alle strutture ricettive premiate sono state consegnate bellissime targhe di legno realizzate dal Laboratorio Sociale di Trento e Anffas Tione.

Ecoturismo nel Parco Naturale Adamello Brenta

Il Parco Naturale Adamello Brenta è la destinazione perfetta per una vacanza green. Qui il turismo lento e sostenibile è messo in primo piano per preservare le meraviglie che questa vasta area ricca di paesaggi mozzafiato offre.

La tutela della natura e la valorizzazione del territorio comportano numerosi benefici e tutti ne possono trarre vantaggio, dagli operatori locali ai turisti. Tra i principali vantaggi dell’ecoturismo:

ridurre le emissioni di CO2 ;

; rallentare lo scioglimento dei ghiacciai ;

; arricchire i contadini e i produttori locali ;

e i ; far sentire i turisti attori della difesa della natura che visitano;

che visitano; difendere le tradizioni locali e le autenticità del territorio;

e le autenticità del territorio; offrire ai turisti una visione più veritiera della realtà locale ;

; evitare processi di gentrificazione ;

; utilizzare in modo ottimale le risorse ambientali.

Prenota la tua struttura Qualità Parco con Ecobnb e parti alla scoperta di un territorio dove le emozioni e le sorprese non finiscono mai!

Immagine di copertina: foto di Umberto Salvagnin via flickr