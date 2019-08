Le 10 cascate del Parco Naturale Adamello Brenta più belle

Scopriamo insieme 10 bellissime cascate del Parco Naturale Adamello Brenta: salti d’acqua immersi nel verde incontaminato che lasciano senza fiato!

Tra le nostre destinazioni preferite del Trentino c’è sicuramente il Parco Naturale Adamello Brenta, un luogo dove la natura regala spettacoli unici e incontri inaspettati, mostrando in ogni angolo la sua bellezza incontaminata. Sono tante le cose da fare e vedere, ma oggi vogliamo parlarti delle sue cascate, bellissimi salti d’acqua che creano atmosfere suggestive e spumeggianti torrenti.

Il momento migliore per ammirare le cascate del Parco Naturale Adamello Brenta è la tarda primavera e l’estate, quando i salti d’acqua creati dal disgelo, dallo scioglimento della neve e dalle piogge si gonfiano arrivando al loro massimo splendore. In autunno le portate d’acqua iniziano a diminuire, quasi fino a scomparire. Quando ormai arriva l’inverno, l’acqua si immobilizza in un castello di cristallo bianco.

Partiamo subito alla scoperta delle 10 cascate del Parco Naturale Adamello Brenta che vi lasceranno a bocca aperta:

Cascata Boion de l’Ors

In un fitto bosco della Val Brenta raggiungiamo questa bellissima cascata, suggestiva come il suo nome: Boion de l’Ors. Forse qui, da sempre, si abbevera l’orso bruno, solitario abitante del bosco. La possiamo ammirare guardando verso il basso, ritrovandoci in un luogo dal fascino unico.

Cascata da la Canavacia

Lungo il sentiero n. 217, in val Nambrone, prima del ponte sul fiume che porta a Cornisello, si giunge al Ponte Canavaccia: qui si scorge la fresca Cascata da la Canavacia che si getta dall’alto. È possibile raggiungerla attraverso il sentiero n. 238, proseguendo fino ai pressi di Malga Ploze. Da qui lo spettacolo è incredibile.

Cascata del Casol

Il torrente Sarca si tuffa in una stretta gola all’imbocco delle valli Siniciàga e Germénega. Seguendo il sentiero SAT 215, verso Malga Germenega, si arriva a un punto dal quale potete ammirare la Cascata del Casol che zampilla fresca in un ambiente suggestivo.

Cascata del Rio Bianco

Una delle tante perle delle Dolomiti di Brenta. La Cascata del Rio Bianco ha origini carsica, le sue acque provengono quindi da profonde condutture naturali tra gli strati della roccia. La sorgente è inattiva dall’autunno all’inverno, si riattiva invece tra la primavera e l’estate. È raggiungibile in mezz’ora di cammino partendo dalla Casa del Parco, nei pressi di Stenico.

Cascata di Folgorida

C’è un antico paesino disabitato, alla base della Val Folgorìda. A monte del paesino, quasi a completare il quadro suggestivo e affascinante, si trova la bellissima cascata di Folgorìda, con i suoi bellissimi salti d’acqua nel cuore della foresta. Per raggiungerla e ammirare tutta la sua bellezza basta deviare 5 minuti dal Sentiero delle Cascate.

Cascata di Nardis

Una leggenda, un salto di circa 95 metri, un luogo affascinante e acque spumeggianti: questa è la Cascata di Nardis in Val Genova. La leggenda narra che sia alimentata dalle lacrime di dolore della principessa Presanella. In estate è uno spettacolo d’acqua entusiasmante. In inverno è immobile in un vestito di ghiaccio.

Cascata di Gabbiolo

Sempre in Val Genova, valle delle acque, c’è la Cascata del Gabbiolo, incastonata in un ambiente naturale incontaminato. Le sue acque spumeggianti scendono dal Monte Gabbiolo.

Cascate del Lares

Si imbocca il sentiero SAT 214 per la Val di Lares. Da subito si viene colpiti dal frastuono dell’acqua. Salendo lungo il percorso si incontrano i tre incredibili e pittoreschi salti delle cascate del Làres che si gettano nella Sarca.

Cascata del Mandron

Infiniti rivoli che creano un mare d’acqua, tutto al cospetto delle cime dell’Adamello. Lo spettacolo che ci regala la cascata del Mandron è davvero unico e indescrivibile. Un luogo suggestivo creato dalle acque che scendono dal’imponente ghiacciaio di Mandrone.

Cascata del Matarot

La Cascata del Matarot non è solo tra le cascate del Parco Naturale Adamello Brenta più belle, ma anche tra le più grandi e impressionanti delle Alpi. Un muro d’acqua di 400 m. che lascia senza parole, un grande fragore che affascina, un panorama sorprendente dove l’acqua si getta tra infinite distese di ghiaccio e gigantesche piramidi di roccia.

Conosci altre cascate del Parco Naturale Adamello Brenta?