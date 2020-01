10 Idee Green Per Una Vacanza Per Single

Un’eco-viaggiatrice ci ha scritto per chiederci un consiglio per un viaggio in solitaria: è stato lo spunto perfetto per pensare a una vacanza per single, un momento per riflettere, per conoscersi meglio scoprendo nuovi luoghi e per incontrare nuove persone.

Buonasera,

Vorrei domandarvi se tra le tante soluzioni vacanze da voi proposte, ve ne sia qualcuna che preveda attività e pasti in comune , organizzati soprattutto per chi è in vacanza da solo. Mi riferisco per esempio a una settimana organizzata in gruppo, con pernottamento però autonomo, dedicata alla condivisione di yoga, danze, laboratori teatrali e cose del genere.

Grazie,

Laura

Da soli o in compagnia, viaggiare rende sempre felici. Dai viaggi più avventurosi ai corsi di cucina, dai laboratori di yoga al soggiorno in un eco-villaggio: ecco alcune idee, una per ogni gusto, per una vacanza per single in giro per il mondo e le migliori strutture eco-sostenibili dove viverla.

Una vacanza per single avventurosa e off-grid

Immergiti nel verde e dimenticati della vita cittadina e del suo trambusto: vivi un’esperienza unica e connettiti con la natura provando la vita off-grid. In punta dei piedi, scoprirai uno stile di vita autentico e consapevole, che non consuma risorse naturali.

Sono due i posti perfetti per questo tipo di vacanza: uno si trova poco lontano da un piccolo villaggio catalano ed è la fattoria di olivi Finca Verde, qui potrai scegliere se rilassarti con gli altri ospiti o avventurarti tra trekking, pesca e kayak; l’altro è il Rainbow Lodge, in Portogallo. Qui Andrea ti accoglierà proponendoti un trattamento olistico, presentandoti i locali e consigliandoti le migliori attività; potrai inoltre cucinare negli spazi comuni insieme agli altri ospiti della struttura.

Vacanze yoga per rilassarsi

Tu, la natura e la possibilità di meditare e svegliarti con delle lezioni di yoga: ecco un’altra idea per una vacanza per single. All’insegna del relax e della conoscenza di se stessi.

In Spagna, trovi Casa Tarsan, una bellissima casa ecologica con vista a 360°. Qui potrai partecipare insieme agli altri ospiti alle lezioni mattutine di yoga, gustare cibo sano e biologico e tuffarti nella piscina salata. Anche in Sicilia potrai vivere una vacanza per single all’insegna dello yoga grazie al progetto Zenscily dell’Agriturismo Biologico Case Don Ignazio.

Una pausa per riconnetterti con la natura

Una full immersion nella natura significa riconnettersi con se stessi, crescere e diventare consapevoli di quanto l’uomo appartenga ancora a questo mondo, anche se ce ne dimentichiamo. Una vacanza in solitaria è il momento perfetto per sintonizzarsi con la natura, senza mai dimenticare la possibilità di incontrare l’altro.

C’è una struttura eco-sostenibile davvero unica negli USA, Maine, perfetta per un ritiro naturale e solitario. Nurture Through Nature mette a disposizione diversi tipi di alloggi, immersi nel verde, e offre numerose attività da fare anche con gli altri viaggiatori. Un’altra possibilità per questo tipo di vacanza per single è un soggiorno al Macaw Lodge, situato sulla costa del Pacifico in Costa Rica.

Condividere la città con viaggiatori di tutto il mondo

Per la tua vacanza per single vuoi vivere in modo sostenibile e diverso una metropoli? Può essere un’esperienza davvero incredibile, forse l’inizio di nuove amicizie con persone di ogni nazionalità. Gli ostelli sono perfetti per chi viaggia da solo!

Ostello Bello è una locanda del cuore di Milano, a due passi dal Duomo e dai Navigli. Gli arredi dell’Ostello Bello sono di recupero: ognuno c’ha messo qualcosa, e anche questo conferisce agli ambienti un carattere amichevole e unico. Il cibo è a km zero perché sfrutta l’orto creato sul balcone. Dal centro di Milano al cuore di Barcellona dove ti aspetta l’ostello della gioventù Sleep Green.

L’esperienza di una vacanza in un eco-villaggio

Soggiornare in un eco-villaggio è un’esperienza diversa, dove si sente il senso della comunità e si può scoprire realtà virtuose che impegnano a rispettare l’ambiente per garantire al Pianeta un futuro.

Tra gli eco-villaggi d’Italia ti consigliamo Torri Superiore, piccolo borgo in Liguria dove puoi stare sempre in compagnia, con gli altri viaggiatori o con le persone della piccola comunità, e imparare cose nuove. C’è anche il Govardhan Ecovillage, comunità agricola in India dove imparare a vivere in armonia con l’ambiente e dedicarsi al proprio benessere.

Viaggiatori solitari in alta quota

Vivere la montagna in solitaria ti permette entrare in profondo sintonia con te stesso e con la natura. Impari a conoscere i tuoi limiti, le tue paure, ma anche la tua forza. Raggiungere la propria destinazione, che sia una malga o la cima di una montagna, è una grande soddisfazione personale e spesso il paesaggio ti toglierà il fiato.

Malga Cere è un bellissimo rifugio immerso nella natura incontaminata delle Dolomiti. La struttura, raggiungibile solo a piedi, mette a disposizione numerosi spazi in comune in un ambiente confortevole. Spostandoci in Piemonte troviamo il Rifugio Muzio che organizza workshop e laboratori musicali, naturalistici e di fotografia.

Vacanza per single tra yoga e attività outdoor

Per la tua vacanza per single potresti anche unire momenti di meditazione e relax con delle divertenti avventure in natura. Perché certe volte nella vita non è necessario scegliere.

Il Messico è il posto perfetto per partecipare a delle lezione di yoga per poi prendere le onde e cimentarti nel surf. Prana del Mar è la struttura che stai cercando. In Italia, a Bordighera, c’è Agrilunassa Eco Guesthouse che propone lezioni giornaliere di yoga ed escursioni con guida in mountain-bike.

Corsi di cucina e di ceramica

Una vacanza per single può essere il momento perfetto per cimentarsi in cucina, imparare nuove ricette e antiche tradizioni gastronomiche. O anche partecipare a dei corsi di ceramica, qualcosa che forse hai sempre sognato di fare ma per cui non hai mai tempo.

Al B&B Al Tetto Rosso puoi imparare la cucina calabrese: in questa casa di campagna potrai scoprire i segreti della cucina regionale e imparare l’antica tecnica dei maccheroni al ferretto. Al B&B Il Bosco delle Terrecotte potrai dedicarti ai corsi di ceramica raku.

Fare volontariato

Hai bisogno di staccare, la valigia è già pronta. Perché non approfittare di questo tempo per fare del bene, imparare qualcosa di nuovo e contribuire a creare un mondo sostenibile?

In Puglia puoi fare volontariato presso il B&B Mater Torre Guaceto, imparando la permacultura e tecniche costruttive tradizionali. Un’altra possibilità è questa struttura tra le montagne e il mare della Grecia, potrai aiutare nell’azienda agricola biologica in cambio di vitto, alloggio e la possibilità di conoscere lo stile di vita sostenibile.

In fattoria per imparare

Sporcati le mani, imparare a coltivare, vivi dei frutti della terra e diventa un contadino per un giorno.

Al Maso Pertener, in Trentino, puoi imparare come si allevano gli animali della fattoria o a coltivare prodotti biologici.