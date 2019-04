Dormire tra gli alberi fa bene, ecco perché

Dormire tra gli alberi, o immergersi nel verde almeno per qualche ora, per catturarne gli effetti benefici per la salute. In questo consiste la pratica giapponese del forest bathing, divenuta estremamente popolare in tutto il mondo. Protagonista di un recente studio dell’Environmental Research (Vol. 166, Oct. 2018, Pag 628-637), il forest bathing è al centro di una ricerca che ha coinvolto più di 290 milioni di partecipanti da 20 paesi diversi. I risultati più importanti dello studio riguardano i benefici degli alberi per la nostra salute:

Passare del tempo negli spazi verdi è associato positivamente con una riduzione dei livelli di cortisolo (l’ormone dello stress ) e della pressione sanguigna;

L’esposizione al verde genera una diminuzione significativa dei livelli di colesterolo , riduce il rischio di diabete e di mortalità cardiovascolare;

Studi in corso potrebbero rivelare possibili connessioni tra il tempo passato negli spazi verdi ed effetti benefici sul cancro, malattie neurologiche e ciclo del sonno.

Le spiegazioni sono molteplici. Naturalmente, gli spazi verdi promuovono attività fisica, interazioni sociali, esposizione al sole e riduzione dell’inquinamento. Tutte componenti che hanno un effetto positivo sulla salute.

Ma non è tutto. Alcuni scienziati ipotizzano che un aumento dell’esposizione ai microorganismi sia in grado di rafforzare il sistema immunitario. Con quest’ultimo in grado di ridurre il rischio di patologie croniche. Ma c’è anche un’altra possibilità, offerta dalle sostanze chimiche emesse dagli alberi stessi, che avrebbero vari effetti benefici sul sistema immunitario.

Alla luce degli straordinari risultati di questa ricerca, perché non testare i benefici del forest bathing passando un’intera notte tra gli alberi?

Eccovi 3 suggerimenti per tuffarvi nella natura e dormire tra gli alberi:

1. dormire sospesi tra i rami di un albero





Dormire tra gli alberi è il sogno di quasi tutti, perlomeno da bambini. Dove fare questa esperienza unica? Senza andare lontano, in Italia trovate alcune case sull’albero meravigliose, che meritano un viaggio. L’importante è prenotare la vostra notte tra i rami con largo anticipo (almeno 6 mesi). Dal Piemonte, all’Abruzzo, fino alla Calabria, gli eco-bnb che sono in grado di offrire questa esperienza mozzafiato sono anche attente alla sostenibilità. Propongono colazioni a base di prodotti biologici e locali, utilizzano saponi naturali, scelgono l’energia pulita. Per chi invece avesse voglia di un’avventura fuori porta, ecco gli indirizzi delle migliori case sugli alberi in Europa.

E’ l’esperienza perfetta: per un weekend romantico

2. riconnettersi alla natura, dormendo in una casa nel bosco





Un’idea per godere a pieno dei benefici del forest bathing, è soggiornare in una casa circondata solo da boschi. Perdersi nella magia della foresta, respirare il profumo del muschio, camminare sulle foglie che scricchiolano, incontrare qualche animale selvatico. E’ l’esperienza che si può fare soggionando in una di queste case eco-friendly circondate dai boschi in Italia. Quale periodo scegliere? Difficile dirlo: l’autunno regala colori spettacolari, la primavera i primi fiori che fanno capolino tra l’erba, l’estate frutti gustosi (dalle fragoline di bosco ai lamponi), l’inverno passeggiate nel silenzio totale osservando le tracce degli animali sulla neve.

E’ l’esperienza perfetta: per una vacanza con tutta la famiglia, amici a 4 zampe compresi.

3. tree camping, ovvero dormire in tenda sospesi tra gli alberi





Avete mai trascorso una notte in tenda, dormendo letteralmente sospesi tra gli alberi? Se cercate un weekend nella natura per il piacere di svegliarvi tra i suoni e il profumo del bosco, il tree camping è quello che fa per voi. Arrivata da poco anche in Italia, la mania della tenda sospesa tra gli alberi, che ondeggia come un letto volante, sta conquistando tutti i green-addicted. L’esperienza è allo stesso tempo primitiva e high tech, perché le tende sospese sono costruite per offrire la massima sicurezza. Proprio come se fossero nidi di uccello, le tende per il tree sleeping sono realizzate in leggero tessuto tecnico e hanno le forme più strane. In italia si può provare il tree camping tra gli alberi nel Parco delle Madonie, in Sicilia, ma anche a Claut, in Friuli, a Baratti, in Toscana o a Maremirtilli tra la costiera Amalfitana e quella Cilentana. Nel Parco avventura delle Madonie puoi dormire in tende sospese a 7 metri d’altezza immerse nel silenzio del bosco di Gorgonero. La copertura trasparente delle tende offre una vista spettacolare sul cielo stellato.

E’ l’esperienza perfetta: per i più avventurieri.

Foto di copertina a cura di Hammock via Pixabay