Il nuovo contest Ecobnb invita a raccontare cosa ci fa stare bene, riconnessi con noi stessi, con la natura e con il mondo. In premio tre giorni e due notti in una struttura eco-friendly.

E se la prossima vacanza fosse un’occasione per riconnettersi con la natura, ritrovare se stessi e contribuire a un modo diverso di viaggiare? È questa la sfida lanciata da Ecobnb con il nuovo contest dedicato al tema “Regenerate”, un invito a rigenerarsi e a sostenere un turismo capace di lasciare un impatto positivo sui luoghi e sulle comunità.

Il concorso mette in palio un soggiorno gratuito di tre giorni e due notti per due persone, con colazione e cena incluse (bevande escluse) in una struttura di Ecobnb a scelta tra numerose opzioni in Italia. Il premio potrà essere utilizzato da settembre 2026 a giugno 2027, esclusi i periodi di alta stagione e i ponti, scegliendo tra le disponibilità della struttura ospitante.

Una vacanza per ritrovare il proprio ritmo

Bioagriturismo Girolomoni, nelle Marche: ospitalità sostenibile, cucina biologica e paesaggi collinari.

Il contest nasce da un bisogno sempre più diffuso: rallentare, respirare, stare all’aria aperta, sentirsi parte della natura e viaggiare in modo più consapevole. Non si tratta solo di partire, ma di cambiare sguardo. Anche una staycation, una passeggiata vicino a casa, un weekend lento o un’esperienza semplice possono diventare occasioni per sentirsi meglio, riconnessi e più vicini al mondo che ci circonda.

Il turismo rigenerativo invita anche a riscoprire luoghi lontani dai flussi di massa: piccoli borghi non turistici, paesaggi naturali, aree interne e realtà autentiche spesso escluse dai circuiti turistici più affollati. È un modo di viaggiare più lento e attento, capace di valorizzare territori meno conosciuti e di creare relazioni più vere con chi li abita.

Rigenerarsi viaggiando significa ritrovare benessere e, allo stesso tempo, contribuire a rigenerare i luoghi che ci accolgono. Vuol dire sostenere l’agricoltura locale e biologica, muoversi lentamente a piedi o in bicicletta, ridurre sprechi e rifiuti, valorizzare l’economia circolare e incoraggiare pratiche sempre più sostenibili, capaci di portare benefici concreti al territorio e alle comunità locali.

Con questa iniziativa, Ecobnb invita viaggiatori, amanti della natura e persone attente alla sostenibilità a raccontare il proprio modo di vivere il benessere in viaggio: cosa significa sentirsi in equilibrio? Quali luoghi, gesti o esperienze ci aiutano a ritrovare energia? In che modo una vacanza può diventare anche un piccolo contributo per rendere il mondo un luogo migliore?

Come partecipare al contest Ecobnb

Per partecipare al contest Ecobnb Regenerate, condividi sui social una foto originale e un breve racconto sul tuo modo di rigenerarti nella natura. Foto via Canva PRO

Per partecipare è necessario pubblicare un post su Mastodon o su Instagram raccontando, con parole semplici e autentiche, che cosa ti fa stare bene e ti aiuta a riconnetterti con te stesso, con gli altri e con la natura.

Il post dovrà includere:

una foto originale scattata dal partecipante;

scattata dal partecipante; una breve descrizione legata al tema del contest;

legata al tema del contest; L’hashtag ufficiale del concorso: #EcobnbRegenerate ;

; il tag al profilo ufficiale di Ecobnb @ecobnb (@ecobnb@mastodon.social su Mastodon)

Il racconto può nascere da una vacanza, da un viaggio lento, da un’esperienza nella natura, da una scelta sostenibile o anche da un momento di benessere vissuto vicino casa. L’importante è condividere un’immagine e una riflessione capaci di esprimere il desiderio di viaggiare in modo più consapevole, gentile e rigenerativo.

Come sarà scelto il vincitore

I contributi dei partecipanti saranno valutati in due fasi.

Prima fase – selezione dei 20 finalisti

Accederanno alla selezione finale i 20 contributi — immagini e racconti — che avranno ottenuto il punteggio più alto in base alle interazioni pubbliche e verificabili ricevute dal post.

Per interazioni si intendono:

su Mastodon : preferiti, condivisioni/boost e risposte pubbliche al post;

: preferiti, condivisioni/boost e risposte pubbliche al post; su Instagram: like e commenti pubblici al post.

Ai fini del calcolo del punteggio, ogni interazione pubblica e verificabile vale:

1 punto se ricevuta su Mastodon;

se ricevuta su Mastodon; 0,90 punti se ricevuta su Instagram.

La differenza di punteggio riflette la scelta editoriale di Ecobnb di valorizzare in modo prioritario i canali social aperti, interoperabili e coerenti con i principi di sostenibilità digitale, mantenendo comunque la possibilità di partecipare anche tramite piattaforme social più diffuse.

Saranno conteggiate esclusivamente le interazioni pubbliche, verificabili e maturate entro il periodo di validità dell’iniziativa. Ecobnb si riserva di escludere dal conteggio interazioni anomale, automatizzate, non verificabili, ripetitive o manifestamente contrarie allo spirito dell’iniziativa.

Seconda fase – scelta del vincitore

Tra i 20 contributi finalisti, il vincitore o la vincitrice sarà scelto da una giuria composta da esperti di turismo sostenibile.

La giuria valuterà i contributi secondo criteri di coerenza con i valori di Ecobnb, qualità del racconto, originalità, capacità evocativa dell’immagine e aderenza al tema della vacanza rigenerativa nella natura.

Il vincitore o la vincitrice sarà proclamato/a a settembre 2026.

Il premio: tre giorni nella natura con Ecobnb

BISOS Ospitalità Diffusa Eco offre un’accoglienza autentica ed eco-sostenibile nel cuore del borgo sardo di Paulilatino, vicino alla cascata di Sos Molinos e al sito archeologico del Pozzo Sacro di Santa Cristina.

Il vincitore o la vincitrice riceverà un soggiorno gratuito per due persone in una struttura Ecobnb, scegliendo tra diverse proposte in Italia: agriturismi biologici, alberghi diffusi in antichi borghi, B&B immersi nella natura e altre realtà eco-friendly.

Il premio comprende tre giorni e due notti, con colazione e cena incluse, bevande escluse. Un’esperienza pensata per rallentare, immergersi nel paesaggio, assaporare il territorio e scoprire un’ospitalità autentica, più attenta all’ambiente e alle comunità locali.

Il soggiorno potrà essere utilizzato da settembre 2026 a giugno 2027, escludendo periodi di alta stagione e ponti, secondo disponibilità della struttura e previa prenotazione. Una scelta coerente con lo spirito del contest: vivere il viaggio fuori dai momenti più affollati, quando i luoghi ritrovano il loro ritmo naturale e l’esperienza diventa più lenta, autentica e rigenerativa.

Perché parlare oggi di riconnessione e turismo rigenerativo

All’agriturismo Piccapane, in Salento, il viaggio rigenerativo diventa condivisione, natura e convivialità.

In un tempo in cui il viaggio rischia spesso di diventare consumo rapido di luoghi, immagini e destinazioni, Ecobnb propone un cambio di prospettiva: viaggiare può diventare un atto di cura. Cura verso se stessi, verso la natura, verso le comunità locali e verso il futuro.

Il turismo sostenibile non è solo una scelta ecologica, ma anche un modo più profondo di vivere l’esperienza del viaggio. Significa preferire strutture attente all’ambiente, valorizzare i territori, ridurre l’impatto, scegliere ritmi più lenti e lasciare nei luoghi qualcosa di buono.

Con il contest Regenerate, Ecobnb invita tutti a raccontare questo nuovo immaginario della vacanza: non una fuga, ma un ritorno. Alla natura, alla presenza, alla meraviglia, alla possibilità di sentirsi parte del cambiamento.

Bioagriturismo Poderaccio, un’esperienza autentica e rigenerativa in Toscana, tra natura, agricoltura biologica e luoghi lontani dal turismo di massa.

Informazioni principali

Premio: tre giorni e due notti per due persone in una struttura Ecobnb , con colazione e cena incluse, bevande escluse.

tre giorni e due notti per due persone , con colazione e cena incluse, bevande escluse. Periodo di utilizzo: da settembre 2026 a giugno 2027, esclusi periodi di alta stagione e ponti.

da settembre 2026 a giugno 2027, esclusi periodi di alta stagione e ponti. Come partecipare: pubblicare sui social una foto originale e una breve descrizione sul tema del benessere, della riconnessione con la natura e del viaggio sostenibile.

pubblicare sui social una foto originale e una breve descrizione sul tema del benessere, della riconnessione con la natura e del viaggio sostenibile. Hashtag ufficiale: #EcobnbRegenerate.

#EcobnbRegenerate. Selezione: i 20 post più condivisi accederanno alla selezione finale; il vincitore sarà scelto da una giuria composta da esperti di turismo sostenibile.

i 20 post più condivisi accederanno alla selezione finale; il vincitore sarà scelto da una giuria composta da esperti di turismo sostenibile. Tema: riconnettiti con la natura e con te stesso, rigenerati e contribuisci a un turismo più sostenibile e rigenerativo.

Cover image: Rigenerarsi viaggiando: il nuovo contest #EcobnbRegenerate invita a raccontare il proprio modo di riconnettersi con la natura. Photo via CanvaPRO