Il nuovo contest Ecobnb invita a raccontare cosa ci fa stare bene, riconnessi con noi stessi, con la natura e con il mondo. In premio tre giorni e due notti in una struttura eco-friendly.
E se la prossima vacanza fosse un’occasione per riconnettersi con la natura, ritrovare se stessi e contribuire a un modo diverso di viaggiare? È questa la sfida lanciata da Ecobnb con il nuovo contest dedicato al tema “Regenerate”, un invito a rigenerarsi e a sostenere un turismo capace di lasciare un impatto positivo sui luoghi e sulle comunità.
Il concorso mette in palio un soggiorno gratuito di tre giorni e due notti per due persone, con colazione e cena incluse (bevande escluse) in una struttura di Ecobnb a scelta tra numerose opzioni in Italia. Il premio potrà essere utilizzato da settembre 2026 a giugno 2027, esclusi i periodi di alta stagione e i ponti, scegliendo tra le disponibilità della struttura ospitante.
Una vacanza per ritrovare il proprio ritmo
Il contest nasce da un bisogno sempre più diffuso: rallentare, respirare, stare all’aria aperta, sentirsi parte della natura e viaggiare in modo più consapevole. Non si tratta solo di partire, ma di cambiare sguardo. Anche una staycation, una passeggiata vicino a casa, un weekend lento o un’esperienza semplice possono diventare occasioni per sentirsi meglio, riconnessi e più vicini al mondo che ci circonda.
Il turismo rigenerativo invita anche a riscoprire luoghi lontani dai flussi di massa: piccoli borghi non turistici, paesaggi naturali, aree interne e realtà autentiche spesso escluse dai circuiti turistici più affollati. È un modo di viaggiare più lento e attento, capace di valorizzare territori meno conosciuti e di creare relazioni più vere con chi li abita.
Rigenerarsi viaggiando significa ritrovare benessere e, allo stesso tempo, contribuire a rigenerare i luoghi che ci accolgono. Vuol dire sostenere l’agricoltura locale e biologica, muoversi lentamente a piedi o in bicicletta, ridurre sprechi e rifiuti, valorizzare l’economia circolare e incoraggiare pratiche sempre più sostenibili, capaci di portare benefici concreti al territorio e alle comunità locali.
Con questa iniziativa, Ecobnb invita viaggiatori, amanti della natura e persone attente alla sostenibilità a raccontare il proprio modo di vivere il benessere in viaggio: cosa significa sentirsi in equilibrio? Quali luoghi, gesti o esperienze ci aiutano a ritrovare energia? In che modo una vacanza può diventare anche un piccolo contributo per rendere il mondo un luogo migliore?
Come partecipare al contest Ecobnb
Per partecipare è necessario pubblicare un post su Mastodon o su Instagram raccontando, con parole semplici e autentiche, che cosa ti fa stare bene e ti aiuta a riconnetterti con te stesso, con gli altri e con la natura.
Il post dovrà includere:
- una foto originale scattata dal partecipante;
- una breve descrizione legata al tema del contest;
- L’hashtag ufficiale del concorso: #EcobnbRegenerate;
- il tag al profilo ufficiale di Ecobnb @ecobnb (@ecobnb@mastodon.social su Mastodon)
Il racconto può nascere da una vacanza, da un viaggio lento, da un’esperienza nella natura, da una scelta sostenibile o anche da un momento di benessere vissuto vicino casa. L’importante è condividere un’immagine e una riflessione capaci di esprimere il desiderio di viaggiare in modo più consapevole, gentile e rigenerativo.
Come sarà scelto il vincitore
I contributi dei partecipanti saranno valutati in due fasi.
Prima fase – selezione dei 20 finalisti
Accederanno alla selezione finale i 20 contributi — immagini e racconti — che avranno ottenuto il punteggio più alto in base alle interazioni pubbliche e verificabili ricevute dal post.
Per interazioni si intendono:
- su Mastodon: preferiti, condivisioni/boost e risposte pubbliche al post;
- su Instagram: like e commenti pubblici al post.
Ai fini del calcolo del punteggio, ogni interazione pubblica e verificabile vale:
- 1 punto se ricevuta su Mastodon;
- 0,90 punti se ricevuta su Instagram.
La differenza di punteggio riflette la scelta editoriale di Ecobnb di valorizzare in modo prioritario i canali social aperti, interoperabili e coerenti con i principi di sostenibilità digitale, mantenendo comunque la possibilità di partecipare anche tramite piattaforme social più diffuse.
Saranno conteggiate esclusivamente le interazioni pubbliche, verificabili e maturate entro il periodo di validità dell’iniziativa. Ecobnb si riserva di escludere dal conteggio interazioni anomale, automatizzate, non verificabili, ripetitive o manifestamente contrarie allo spirito dell’iniziativa.
Seconda fase – scelta del vincitore
Tra i 20 contributi finalisti, il vincitore o la vincitrice sarà scelto da una giuria composta da esperti di turismo sostenibile.
La giuria valuterà i contributi secondo criteri di coerenza con i valori di Ecobnb, qualità del racconto, originalità, capacità evocativa dell’immagine e aderenza al tema della vacanza rigenerativa nella natura.
Il vincitore o la vincitrice sarà proclamato/a a settembre 2026.
Il premio: tre giorni nella natura con Ecobnb
Il vincitore o la vincitrice riceverà un soggiorno gratuito per due persone in una struttura Ecobnb, scegliendo tra diverse proposte in Italia: agriturismi biologici, alberghi diffusi in antichi borghi, B&B immersi nella natura e altre realtà eco-friendly.
Il premio comprende tre giorni e due notti, con colazione e cena incluse, bevande escluse. Un’esperienza pensata per rallentare, immergersi nel paesaggio, assaporare il territorio e scoprire un’ospitalità autentica, più attenta all’ambiente e alle comunità locali.
Il soggiorno potrà essere utilizzato da settembre 2026 a giugno 2027, escludendo periodi di alta stagione e ponti, secondo disponibilità della struttura e previa prenotazione. Una scelta coerente con lo spirito del contest: vivere il viaggio fuori dai momenti più affollati, quando i luoghi ritrovano il loro ritmo naturale e l’esperienza diventa più lenta, autentica e rigenerativa.
Perché parlare oggi di riconnessione e turismo rigenerativo
In un tempo in cui il viaggio rischia spesso di diventare consumo rapido di luoghi, immagini e destinazioni, Ecobnb propone un cambio di prospettiva: viaggiare può diventare un atto di cura. Cura verso se stessi, verso la natura, verso le comunità locali e verso il futuro.
Il turismo sostenibile non è solo una scelta ecologica, ma anche un modo più profondo di vivere l’esperienza del viaggio. Significa preferire strutture attente all’ambiente, valorizzare i territori, ridurre l’impatto, scegliere ritmi più lenti e lasciare nei luoghi qualcosa di buono.
Con il contest Regenerate, Ecobnb invita tutti a raccontare questo nuovo immaginario della vacanza: non una fuga, ma un ritorno. Alla natura, alla presenza, alla meraviglia, alla possibilità di sentirsi parte del cambiamento.
Informazioni principali
- Premio: tre giorni e due notti per due persone in una struttura Ecobnb, con colazione e cena incluse, bevande escluse.
- Periodo di utilizzo: da settembre 2026 a giugno 2027, esclusi periodi di alta stagione e ponti.
- Come partecipare: pubblicare sui social una foto originale e una breve descrizione sul tema del benessere, della riconnessione con la natura e del viaggio sostenibile.
- Hashtag ufficiale: #EcobnbRegenerate.
- Selezione: i 20 post più condivisi accederanno alla selezione finale; il vincitore sarà scelto da una giuria composta da esperti di turismo sostenibile.
- Tema: riconnettiti con la natura e con te stesso, rigenerati e contribuisci a un turismo più sostenibile e rigenerativo.
Cover image: Rigenerarsi viaggiando: il nuovo contest #EcobnbRegenerate invita a raccontare il proprio modo di riconnettersi con la natura. Photo via CanvaPRO