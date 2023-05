Al giorno d’oggi, in un mondo in cui l’ambiente è diventato ormai un tema noto, l’industria dell’ospitalità turistica ha iniziato a dare importanza alle pratiche sostenibili nelle azioni di tutti i giorni degli hotel. Alberghi e resort non sono più solo dei luoghi dove riposare e rilassarti; sono diventati fondamentali nel tentativo globale di ridurre l’impronta ecologica.

Considerando che i viaggiatori cercano sempre più destinazioni eco-friendly, il settore dell’ospitalità green si è evoluto, da una semplice tendenza ad una componente integrante dell’esperienza di alloggio.

Alcune delle migliori iniziative eco-sostenibili comprendono un’ampia gamma di strategie: dall’illuminazione ad alta efficienza energetica e misure di risparmio idrico, alla riduzione degli sprechi ed opzioni alimentari di provenienza locale. Adottando queste innovazioni, le strutture all’interno del settore alberghiero riescono allo stesso tempo a minimizzare il loro impatto ambientale, oltre ad attirare il segmento di clientela che dà priorità alle opzioni ecologiche.

Se sei il proprietario di un hotel e stai cercando di migliorare la sostenibilità della tua proprietà, o sei un viaggiatore in cerca di opzioni d’alloggio green, continua a leggere per scoprire di più riguardo al come il settore alberghiero può contribuire ad un futuro più verde.

L’essenza dell’ospitalità green

Casa sull’albero glamping Il sole

Il principio fondamentale dell’ospitalità green è creare un’esperienza confortevole e lussuosa per i propri ospiti, minimizzando al contempo l’impatto ambientale dei servizi di hotellerie. Questo comprende l’adozione di pratiche sostenibili, investimenti in tecnologie eco-friendly per gli hotel e la sensibilizzazione delle problematiche ambientali.

Dare priorità alla sostenibilità può essere un ottimo modo per hotel e resort di dimostrare il loro impegno nel preservare il nostro pianeta. Se fatto nel modo giusto, può anche attrarre un numero crescente di viaggiatori attenti all’ambiente.

L’ospitalità verde va ben oltre la proprietà fisica ed include l’educazione degli ospiti riguardo l’importanza delle pratiche sostenibili, entrando a contatto con comunità locali e supportando iniziative responsabili.

Questo approccio olistico garantisce che hotel e resort contribuiscano positivamente sia all’ambiente che alla società nel suo complesso.

Progressi nelle Tecnologie per il Risparmio Energetico

Foto di American Public Power Association da Unsplash

Poiché l’eccessivo utilizzo di energia continua ad essere un problema in questo settore, molti hotel e resort hanno deciso di adottare tecnologie innovative per ridurre la propria impronta ecologica. Queste includono luci LED, pannelli solari e impianti di riscaldamento e raffreddamento ad alta efficienza energetica. Inoltre, vengono utilizzati dei sensori per regolare la temperatura e l’illuminazione della stanza in base all’occupazione, garantendo che non venga sprecata l’energia.

Grazie a questi investimenti, gli hotel possono ridurre considerevolmente l’utilizzo di energia, pur fornendo un’esperienza confortevole e piacevole per i loro ospiti. Per di più, queste misure salva-energia permetteranno di risparmiare anche dal punto di vista finanziario.

Strategie di gestione e riduzione dei rifiuti

Ristorante anti-spreco, Theiner’s Garten Bio Vitalhotel, Alto Adige, Italia

Una gestione dei rifiuti efficace è cruciale per una struttura ricettiva ecologica. Gli hotel possono adottare diverse strategie per minimizzare la produzione di rifiuti, come implementare dei programmi per il riciclo, ridurre l’utilizzo di plastica usa e getta ed offrire alternative riutilizzabili per oggetti come lenzuola e biancheria. Le iniziative di compostaggio possono anche aiutare a trasformare i rifiuti alimentari in risorse preziose per i progetti agricoli locali.

Inoltre, l’educazione dei membri dello staff sul come riciclare risulta fondamentale per la buona riuscita di queste iniziative. Lo spreco di cibo, in particolare, è la problematica principale all’interno di questo settore, e gli hotel possono farle fronte riducendo le porzioni nei ristoranti oppure offrendo opzioni di personalizzazione dei pasti.

Un’altra soluzione potrebbe essere donare il cibo avanzato agli enti di beneficenza locali, in modo da conciliare la minimizzazione dello spreco alimentare con il supporto alla comunità.

Approvvigionamento sostenibile

Cibo locale servito all’Agritur BLUM, Italia

Le pratiche di approvvigionamento sostenibile possono contribuire sensibilmente agli sforzi di sostenibilità di un hotel. Queste includono una scelta attenta dei propri fornitori basata sul loro livello di interesse verso le responsabilità ambientali e sociali, oltre all’optare per prodotti organici e locali per quanto possibile.

Dando priorità a materiali e forniture ecosostenibili, gli hotel possono ridurre la loro impronta ecologica, supportando economie locali e promuovendo un ambiente più sano per gli ospiti e lo staff. Inoltre, collaborare con fornitori con lo scopo di ridurre i rifiuti di imballaggio ed ottimizzare i processi di consegna, può ulteriormente incrementare la reputazione sostenibile di un hotel.

Misure di risparmio idrico

Il risparmio idrico è un altro aspetto vitale dell’ospitalità green. Gli hotel possono adottare diverse strategie per evitare gli sprechi d’acqua, come installare dispositivi a basso flusso, implementare dei sistemi di riciclaggio delle acque grigie e progettare ambienti resistenti alla siccità. Queste iniziative non solo permettono di preservare risorse d’acqua preziose, ma danno origine anche a notevoli riduzioni dei costi per gli stabilimenti.

L’educazione degli ospiti riguardo l’importanza del risparmio idrico e l’incoraggiamento ad un uso responsabile sono altre componenti essenziali della strategia anti-spreco di un hotel. Per esempio, promuovere programmi di riutilizzo di asciugamani e lenzuola può risultare un progetto vincente per la conservazione dell’acqua. Incoraggiando i propri ospiti ad utilizzare gli asciugamani e le lenzuola per più di un giorno, gli hotel riuscirebbero nell’intento di ridurre gli sprechi di acqua, energia e detergenti utilizzati durante il lavaggio.

Comfort e servizi ecologici

foto di © Enrica Pavaller

Offrire comfort ecologici permette agli hotel di soddisfare i viaggiatori attenti all’ambiente, mentre allo stesso tempo riescono a minimizzare il loro impatto sull’ambiente. Alcuni esempi possono essere: offrire biancheria in imballaggi biodegradabili, fornire un servizio di alloggio di biciclette o di colonnine per ricaricare i veicoli elettrici, ed infine promuovere attività immersi nella natura, in modo da incentivare la sensibilizzazione delle tematiche ambientali.

La costruzione di giardini interni o di spazi verdi è un altro approccio che gli hotel possono considerare per minimizzare il loro impatto ambientale. Queste aree possono fornire prodotti freschi per il ristorante, ridurre gli effetti dell’isola di calore e migliorare la qualità dell’aria – il tutto offrendo un’atmosfera perfetta per il soggiorno degli ospiti.

Esempi di successo: hotel e resort alla guida del movimento verde

Numerosi hotel e resort in tutto il mondo hanno adottato con successo delle buone pratiche all’insegna dell’ecosostenibilità, diventando leader per molti all’interno dell’industria turistica. In Italia ci sono esempi eccellenti di strutture ricettive impegnate nella sostenibilità con risultati importanti, tra queste:

Casa Novecento, a Feltre (Veneto), che sfrutta l’energia pulita dei pannelli solari fotovoltaici;

Arosea Life Balance Hotel in Alto Adige, famosa per il suo ampio uso di materiali locali naturali;

La Fattoria dell’Autosufficienza, a Paganico (Emilia Romagna), che adotta iniziative per la riduzione degli sprechi e autoproduce la maggiorparte del cibo secondo metodi biologici;

Vegan Agrivilla I Pini, a San Gimignano (Toscana), opera con una minima impronta ecologica ed è impegnata in progetti per la biodiversità, come la creazione di una foresta alimentare per la permacultura.

Questi esempi dimostrano come l’adozione di pratiche sostenibili non solo sia concretamente realizzabile, ma sia anche molto vantaggiosa sia per l’ambiente che per l’aspetto finanziario dell’hotel.

In conclusione

Ospitalità Green, Hotel Sant’Egle in Toscana

L’ospitalità green si è rivelata un aspetto cruciale dell’esperienza di alloggio moderna, guidata da una crescente consapevolezza del tema ambientale e della domanda di opzioni di viaggio ecosostenibile in aumento.

Al giorno d’oggi, non c’è dubbio sul fatto che adottare pratiche sostenibili, come tecnologie di risparmio energetico, strategie di gestione dei rifiuti, approvvigionamento responsabile e misure di risparmio idrico, hotel e resort possono ridurre significativamente il loro impatto ambientale, soddisfacendo comunque le esigenze dei viaggiatori attenti all’ambiente.

Inoltre, questi stabilimenti possono godere della riduzione dei costi, migliorando la propria reputazione e contribuendo ad un futuro più verde per tutti. Stimolare l’adozione di queste pratiche, permette al settore alberghiero di continuare a guidare l’innovazione, contribuendo positivamente allo stesso tempo all’ambiente ed alla società.