Oltre lo sci: la tua vacanza lenta sulla neve del Trentino

Oltre lo Sci è il programma della Perla Alpina di San Martino di Castrozza e Primiero per scoprire la montagna da una nuova prospettiva

Vuoi vivere tutta la meraviglia della montagna ma non ti piace sciare o forse vuoi provare esperienze nuove e diverse. Il programma Oltre lo Sci è pensato proprio per te e per chiunque voglia sperimentare nuove esperienze ed emozioni tra le cime delle montagne.

I panorami della Val Venegia ph Alice Russolo Fototeca Trentino Sviluppo

Iniziata da pochi giorni, questa serie di eventi animerà il cuore delle Dolomiti sino al 31 Marzo, offrendo una vasta gamma di attività a stretto contatto con la natura magica del Parco Paneveggio Pale di San Martino e la meraviglia della Perla Alpina di San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi.

Oltre lo Sci: una montagna tutta da scoprire

Il programma settimanale di Oltre lo sci è ricco di esperienze all’aria aperta che ti permetteranno di scoprire le più belle località del territorio, nonché i suoi sapori e le sue tradizioni. Passeggiate guidate, escursioni con racchette da neve, degustazioni di prodotti tipici locali, affascinanti esplorazioni e suggestivi aperitivi in motoslitta sono solo alcune delle imperdibili esperienze che potrai vivere in questi mesi invernali.

Ph CMP

Le Guide Alpine sono a disposizione anche per dei corsi di sicurezza sulla neve. Potrai imparare le nozioni base sul manto nevoso, capire come muoversi in montagna e scoprire le principali tecniche di soccorso in caso di valanga.

Oltre lo Sci ha un occhio di riguardo anche per le famiglie e i bambini. A loro è dedicato il catalogo di proposte outdoor e indoor Dolomiti Family Adventures. Trekking sulla neve con i lama, merende in malga e pomeriggi in stalla renderanno tutta i bambini (e non solo!) estasiati. Da non perdere poi le discese con bob e slittini al NassePark e le aree dedicate al pattinaggio su ghiaccio sia a San Martino di Castrozza che a Primiero.

Bambini sulla neve con la Pale di San Martino sullo sfondo ph Enrica Pallaver Fototeca Trentino Sviluppo

Tanti anche gli appuntamenti con la gastronomia locale. Potrai visitare il pluripremiato birrificio artigianale BioNoc’ di Mezzano o imparare a preparare alcuni piatti tipici come i canederli, gli spatzl e lo strudel.

E se cerchi emozioni forti ed esperienza adrenaliniche non puoi che provare a salire su un gatto delle nevi, affrontare un volo con il parapendio sorvolando gli incredibili paesaggi innevati o passare una giornata insieme ai professionisti dell’arrampicata su ghiaccio.

Tour con il gatto delle nevi sull’Alpe Tognola – ph Lawrence Thomas

Scopri la montagna oltre lo sci e soggiorna in una struttura eco-sostenibile!

Immagine di copertina: Daniele Molineris for CMP